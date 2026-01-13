Deportes

Continúan los cambios en Alpine: confirmaron la salida de Jack Doohan tras ser reemplazado por Franco Colapinto

El piloto australiano, que fue sustituido por el argentino desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, firmó su desvinculación con la escudería francesa

Jack Doohan, junto a su
Jack Doohan, junto a su entorno, están evaluando opciones fuera de Alpine (REUTERS/Manon Cruz)

El equipo BWT Alpine Formula One Team anunció la finalización de su vínculo con Jack Doohan como piloto para la temporada 2026, permitiendo al australiano buscar nuevas oportunidades en el automovilismo internacional. Según informó la escudería, la decisión se tomó de común acuerdo y pone fin a una relación que se extendió durante cuatro años, en los cuales Doohan ocupó diversos roles dentro de la estructura del equipo.

Jack Doohan inició 2025 como piloto titular junto a Pierre Gasly en el equipo francés, pero la dinámica del plantel cambió tras la llegada de Franco Colapinto durante el invierno europeo. Colapinto fue designado como piloto principal a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña, desplazando a Doohan de esa función estratégica. El rendimiento del australiano no cumplió las expectativas del equipo, lo que precipitó su salida temprana de la alineación principal.

A pesar de quedar relegado, Doohan se mantuvo en 2025 como piloto de pruebas y reserva de Alpine, desempeñando tareas de desarrollo y soporte en pista y simulador. La colaboración, sin embargo, no continuó más allá de esa temporada. En un comunicado oficial, Alpine expresó: “El equipo BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para que no continúe prestando sus servicios como piloto del equipo durante la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA y le permite buscar otras oportunidades profesionales”.

La escudería destacó la trayectoria de Doohan dentro de su programa de formación. El australiano, que debutó con Alpine en el Gran Premio de Abu Dabi de 2024, fue el primer miembro de la Alpine Academy en alcanzar un asiento de piloto titular en la máxima categoría.

El comunicado también incluyó un mensaje de agradecimiento: “El equipo quiere agradecer a Jack su compromiso y profesionalismo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro”. Este comunicado del equipo francés marca el cierre de una etapa para el piloto australiano, quien ahora queda en libertad para negociar su futuro en otras escuderías o categorías del automovilismo internacional.

“Jack se convirtió en el primer miembro de la Alpine Academy en graduarse y conseguir un asiento de piloto en el equipo cuando debutó en el Gran Premio de Abu Dabi de 2024”, subrayó la escudería francesa.

Alpine afronta la temporada 2026 con una reestructuración en su plantel, mientras el mercado de pilotos de la Fórmula Uno mantiene la atención sobre los movimientos de figuras jóvenes y experimentadas. Por su parte, Doohan se encuentra disponible en busca de nuevos desafíos profesionales, luego de una etapa que incluyó su ascenso dentro del programa de talentos de la escudería francesa y su participación activa en el desarrollo del monoplaza.

EL COMUNICADO DE ALPINE:

El equipo BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para que no continúe prestando sus servicios como piloto del equipo durante la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA y le permite buscar otras oportunidades profesionales.

Jack se convirtió en el primer miembro de la Alpine Academy en graduarse y conseguir un asiento de piloto en el equipo cuando debutó en el Gran Premio de Abu Dabi de 2024.

NOTICIA EN DESARROLLO...

