Jack Doohan reapareció en la F1: cuántas chances tiene de volver a correr tras haber sido relegado por Colapinto en Alpine

Jack Doohan reapareció en los boxes de la Fórmula 1 (@HaasF1Team)

El australiano Jack Doohan volvió al paddock en la Fórmula 1 tras concretar su llegada a Haas como piloto de reserva para la temporada 2026, luego de su abrupta salida de Alpine. Este movimiento cobra relevancia, ya que coincide con el gran cambio de reglamento técnico en la máxima categoría del automovilismo mundial, lo que podría abrirle oportunidades inesperadas en la parrilla.

A pesar de que su puesto en Haas es inicialmente secundario, el equipo confirmó que Doohan tendrá al menos dos oportunidades para conducir el VF-26 durante la Primera Práctica Libre (FP1), en cumplimiento de la normativa que obliga a los pilotos titulares a ceder sus asientos en determinadas sesiones a los reservas. Así, el australiano comenzará a integrarse activamente en el programa de trabajo de la escudería estadounidense desde el inicio de la temporada.

En el garaje de Haas en Bahréin, Doohan fue captado observando atentamente los monitores mientras el francés Esteban Ocon se encargaba de las pruebas iniciales en el circuito del Golfo Pérsico.

La cuenta oficial del equipo lo presentó con la frase: "Mira quién está en el garaje“, señalando su incorporación. Cuando se confirmó su ingreso a la escuadra norteamericana, el piloto de 23 años agradeció públicamente la oportunidad brindada y declaró: “Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de crecer y afrontar juntos el gran reto del 2026. Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1”.

Doohan compartirá este rol de reserva en Haas con el japonés Ryo Hirakawa, mientras que en el equipo principal estará a la par del experimentado Ocon y del británico Oliver Bearman. La estructura apostó por dos perfiles distintos en su reserva: uno joven y moldeable, otro con rodaje en resistencia y sesiones de pruebas, reflejando una estrategia de preparación integral para los desafíos del nuevo reglamento.

Doohan es formará parte de dos prácticas libres de los viernes (REUTERS/Jakub Porzycki)

Hijo del pentacampeón mundial de motociclismo de 500cc Mick Doohan, Jack desembarcó en la F1 como piloto de reserva de Alpine entre 2023 y 2024, antes de acceder a una secuencia de siete carreras como titular a partir del Gran Premio de Abu Dhabi de 2024 y durante el inicio del 2025. En este periodo, no logró sumar puntos y su actuación más destacada fue el puesto 13° en China, a pesar de haber recibido una penalización por un incidente con Isack Hadjar.

Doohan dejó de ser piloto titular de Alpine tras el Gran Premio de Miami de 2025, cuando el equipo decidió reemplazarlo por el argentino Franco Colapinto, determinación que relegó al oceánico nuevamente al puesto de reserva. Aunque todavía tenía un año más de contrato, en enero de 2026 la escudería francesa confirmó su baja definitiva.

A pesar de la dureza que caracteriza la dinámica interna de la F1, Doohan manifestó determinación por permanecer en la élite, optando por quedarse dentro del sistema en calidad de reserva y esperando una nueva oportunidad, en lugar de buscar alternativas competitivas en otras categorías. El director del equipo, Ayao Komatsu, elogió públicamente su mentalidad y valora tanto su experiencia como su capacidad de adaptarse a las necesidades del equipo.

Cabe recordar que el propio Komatsu lanzó una frase que puso en duda la continuidad de Ocon: “Si nos fijamos únicamente en los resultados deportivos, sin entrar en detalles, está claro que nadie está satisfecho con los resultados deportivos de Esteban el año pasado”. ¿Será la chance para que Doohan vuelva a correr?

El desembarco de Jack Doohan en la estructura de Haas reafirma que mantenerse activo, aunque sea en un rol de sustituto, puede resultar decisivo en un contexto en la actual F1 donde todo puede cambiar en una curva.