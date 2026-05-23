Crece la tensión en Bolivia: la Policía se volvió a enfrentar a los manifestantes para desbloquear las carreteras

Manifestantes se enfrentan a la policía durante una marcha que exige la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Claudia Morales)

Policías antimotines se enfrentaron este sábado en Bolivia con manifestantes para abrir carreteras y permitir el paso de alimentos, medicinas y combustibles a la ciudad de La Paz, bloqueadas desde hace tres semanas por protestas contra el gobierno.

Los agentes, que iniciaron el operativo a primera hora de la mañana, lanzaron gases lacrimógenos cuando grupos de manifestanbtes con hondas y petardos intentaron retomar puntos de bloqueo en la ciudad de El Alto (oeste), vecina a La Paz, y en la carretera hacia Oruro (sur), según imágenes de medios locales.

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En El Alto, manifestantes mantienen al menos dos autopistas tomadas, y se retiraron de otra importante vía donde los vehículos pasan entre los escombros que dejaron, constató la agencia AFP.

Los efectivos avanzan lentamente con tractores para limpiar las piedras y bloques de cemento tirados en la ruta desde hace 18 días por los grupos que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que asumió el cargo hace seis meses.

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Crece la tensión en Bolivia por los bloqueos de rutas y carreteras (REUTERS/Claudia Morales)

El operativo denominado ‘Corredor humanitario con banderas blancas’ comenzó en la madrugada en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, que es la sede de un aeropuerto internacional y un punto central de conexiones con las carreteras hacia Chile y Perú donde hay centenares de camiones varados varios días.

Las fuerzas de seguridad se dirigen hacia la ciudad de Oruro, distante en 227 kilómetros, en alrededor de 150 vehículos, entre camiones, autobuses y tractores que avanzan poco a poco para despejar la ruta, aunque los manifestantes vuelven a reorganizarse apenas pasa la caravana, constató EFE.

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El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, que encabeza la caravana, anunció su disposición a dialogar personalmente con los manifestantes en todos los puntos de bloqueo para pedir la suspensión de la medida.

“Diálogo ante todo y estamos trabajando en conjunto con nuestros policías y militares sin armas letales”, declaró Zamora, quien espera esta jornada una solución al conflicto para que “se pacifique el país”.

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Las Fuerzas Armadas de Bolivia investigan la presencia de un grupo de campesinos armados capturados en una zona rural, generando preocupación por la seguridad en la región andina. (Captura de video)

La operación busca facilitar la llegada de camiones con alimentos, sobre todo de carne, a las ciudades de La Paz y El Alto, donde los precios de todos los producto se han disparado en medio de la escasez.

Pero, además, pretende garantizar el transporte de camiones con oxígeno medicinal importado en cilindros desde Perú para su distribución en los hospitales estatales de ambas ciudades, y también de Oruro, después de que esta semana varios centros médicos suspendieran cirugías y racionaran ese insumo.

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Desde Oruro, han partido centenares de militares y policías para hacer la ruta inversa con el objetivo de llegar a La Paz por el camino paralelo de vuelta.

El Gobierno ha destacado en esta ocasión el uso de banderas blancas para propiciar el diálogo con los manifestantes, quienes, no obstante, en algunos lugares atacaron con piedras a parte de la caravana y destruyeron los vidrios de un tractor, sin que eso interrumpiera el avance del convoy.

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Los agentes usaron gases lacrimógenos para dispersar a esos grupos.

El pasado sábado, un operativo similar fracasó en su intento de despejar esa vía y solo pudo avanzar poco más de 50 kilómetros en su intento de llegar hacia Oruro.

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Una manifestante contraria al gobierno sostiene un cartel con la frase "Renuncia del presidente", en La Paz, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita)

Los manifestantes impidieron ese día la consolidación de ese corredor con protestas violentas en El Alto usando piedras y cargas de dinamita desatando enfrenamientos con los agentes.

Las protestas contra Paz están alentadas por campesinos aimaras del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia del gobernante.

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En los últimos días, los bloqueos de carreteras se extendieron a regiones como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

El Ejecutivo invitó a dialogar este domingo a los dirigentes de la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ para encontrar “soluciones a los problemas que son legítimos”, pero descarta la renuncia del presidente.

(Con información de AFP y EFE)