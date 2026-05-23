Sorpresa por la decisión de Marcelo Bielsa en la lista de Uruguay: “Es la noticia más impactante antes del Mundial”

Marcelo Bielsa confecciona la lista final de 26 nombres para competir con Uruguay en la Copa del Mundo. En las últimas horas, circuló una información que sorprendió a más de uno por el nombre rutilante que quedaría marginado de la competición: Nahitan Nandez. Según la información del periodista uruguayo Sebastián Giovanelli, el cuerpo técnico le comunicó al ex Boca que no formará parte de la nómina mundialista.

Desde el programa El Espectador, informaron que se debió a motivos deportivos que llevaron al entrenador argentino a inclinarse por otras opciones: “Sorprende. Es la noticia más impactante en la previa al Mundial. Es una noticia muy fuerte porque Nandez es uno de los referentes, de los jugadores que más años tienen vistiendo la camiseta de Uruguay. Con o sin cinta, es uno de los capitanes”.

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La decisión resultó sorpresiva porque Nandez tuvo mucha participación en el ciclo de Bielsa en las Eliminatorias Sudamericanas. Si bien no fue convocado para los amistosos de la fecha FIFA de marzo de este año, su última presencia fue la goleada 5-1 en contra ante Estados Unidos en noviembre de 2025. Disputó 13 de los 18 encuentros de las clasificatorias y 5 duelos en la Copa América 2024, además de varios amistosos. Esto sería un gran golpe para un Nandez que se privó de estar en Qatar 2022 debido a una denuncia por violencia de género que le impidió salir de su país durante varios meses.

Bielsa confirmó que su ciclo en Uruguay terminará después del Mundial, una decisión que deja definido que su contrato no seguirá más allá del torneo. El entrenador argentino de 70 años lo dijo durante un evento de la Asociación Uruguaya de Fútbol en el Antel Arena: “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”.

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Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, y el futbolista Nahitan Nandez, cuya posible exclusión del Mundial genera controversia.

La campaña hacia el Mundial tuvo dos tramos marcados. Según el texto fuente, Uruguay combinó un comienzo sólido con una baja posterior en el rendimiento, y ese cambio tuvo un punto de inflexión en el contrapunto con Luis Suárez después de la Copa América 2024, a partir del cual Bielsa quedó bajo observación del entorno futbolístico uruguayo. Al frente de la Celeste, el técnico dirigió 33 partidos con 16 triunfos, 10 empates y siete derrotas. Uruguay llegará además con el antecedente histórico de sus dos títulos mundiales, logrados en 1930 y 1950.

La selección uruguaya llegará a ese torneo después de haber cerrado las Eliminatorias Sudamericanas en la tercera posición con 28 puntos, igualada con Colombia, Brasil y Paraguay, y a 10 de Argentina, que terminó primera. El equipo integrará el grupo H y debutará el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Después del estreno ante Arabia Saudita, Uruguay volverá a jugar en Miami el domingo 21 de junio frente a Cabo Verde. Cerrará la fase de grupos el viernes 26 de junio ante España en Guadalajara, México.

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Bielsa explicó además qué valor le asigna a ese cierre en una Copa del Mundo. “Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional participar en la Copa del Mundo”, afirmó en el acto de la AUF. También dijo: “Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial”.

La continuidad del entrenador ya había sido planteada en esos términos por el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Ignacio Alonso. “Una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él, obviamente tiene sus proyectos de vida. Cuando terminan los contratos, uno evalúa y pasa raya”, declaró Alonso, según Montevideo Portal. Por otra parte, desde Newell’s sueñan con repatriarlo después de la Copa del Mundo.

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