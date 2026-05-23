A días del Mundial, Enzo Fernández está en la mira de otro gigante de la Premier League en medio la incertidumbre por su futuro

Manchester City, uno de los clubes interesados en fichar a Enzo Fernández (Reuters/Peter Cziborra)

Tiempos de cambio se avizoran en Manchester City tras la marcha de Pep Guardiola. En el conjunto ciudadano no quieren perder el tiempo y ya han iniciado movimientos concretos para reforzar su plantilla de cara a la temporada próxima, con Enzo Fernández como principal objetivo. De acuerdo con Sky Sport, el mediocampista argentino del Chelsea es la prioridad para el club inglés, impulsado por el inminente arribo de Enzo Maresca al banquillo tras la salida del estratega español.

Según la información publicada por dicho medio, la dirigencia del club de Manchester considera que Fernández reúne el perfil ideal para liderar el recambio en la mitad de la cancha bajo la conducción del nuevo técnico. El interés por el futbolista se asienta en la confianza y la cercanía entre ambos protagonistas, quienes mantuvieron una relación profesional estrecha durante el paso del entrenador italiano por el elenco de Londres.

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Enzo Maresca, quien asumirá como técnico del City tras la salida de Guardiola, ha insistido de forma directa ante la dirigencia sobre la necesidad de incorporar a Fernández. Las negociaciones ya comenzaron en el ámbito privado y ambas partes consideran que el argentino podría convertirse en el fichaje estrella para el nuevo ciclo. Según la información de Sky Sport, el club ya ha establecido los primeros contactos formales con el entorno del jugador y con el Chelsea para explorar la viabilidad de la transferencia.

“Enzo Fernández es uno de los principales objetivos de fichaje del Manchester City para este verano. Enzo Maresca lo quiere a toda costa. Ya se han mantenido conversaciones preliminares entre bastidores. Los dos Enzos mantienen una relación excelente y de gran confianza”, informó el periodista Florian Plettenberg.

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La prioridad de Enzo Fernández en la agenda del Manchester City responde a la búsqueda de una figura capaz de organizar el juego y aportar visión en el mediocampo, tras una temporada de transición en la que el club inglés reorganiza su estructura tras la década de Guardiola al frente. En este contexto, la relación de confianza entre Maresca y Fernández se presenta como un factor decisivo para destrabar la operación.

Enzo Maresca forjó una gran relación con Enzo Fernández durante su paso en Chelsea y solicitó su fichaje al Manchester City (REUTERS/Chris Radburn)

Mientras tanto, el Chelsea no se muestra dispuesto a facilitar la salida del mediocampista, quien llegó desde Benfica en 2023 como uno de los fichajes más costosos en la historia del club. La entidad londinense espera recuperar una cifra cercana a la inversión realizada, lo que anticipa negociaciones complejas y de alto perfil. Los Blues pretenden una suma similar a la que pagó por el pase del argentino, lo que podría elevar el monto de la operación a cifras récord para el mercado europeo.

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De acuerdo con Sky Sport, el vínculo entre Maresca y Fernández se consolidó durante los meses en que ambos compartieron vestuario en el Chelsea. El técnico italiano confía en que la llegada del mediocampista facilitará la adaptación de sus ideas de juego y permitirá consolidar un esquema que priorice la posesión y la construcción desde el mediocampo. Juntos ganaron la Conference League y el Mundial de Clubes

La operación cuenta con la aprobación de la directiva del Manchester City, que ha iniciado una serie de conversaciones internas para ajustar la estrategia financiera y deportiva ante la competencia de otros clubes europeos interesados en Fernández. Vale destacar que Real Madrid también figura entre los potenciales rivales en la puja por el argentino, aunque el propio Maresca ha sido enfático en señalar al ex jugador de River como su prioridad absoluta para la temporada entrante.

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Enzo Fernández, que es una fija de Lionel Scaloni para disputar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, disputó 53 partidos en lo que va de la temporada con Chelsea, en la que aportó 15 goles y brindó siete asistencias. De esta manera, el compromiso de este domingo contra Sunderland podría ser el último del volante albiceleste en el cuadro de Londres.