Con el regreso de Lionel Messi, Argentina jugará ante Puerto Rico en una nueva prueba camino al Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Puerto Rico-Argentina:
El partido se podrá ver a través de Telefe y TyC Sports
21.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
20.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
19.00 Ecuador, Colombia y Perú
18.00 México
Los Huracanes Azules, por su parte, ya quedaron fuera de la clasificación a la próxima Copa del Mundo al finalizar en la tercera colocación en el Grupo F, por detrás de Surinam y El Salvador, lo que les impidió avanzar a la tercera ronda de la Concacaf. En su última presentación, el 10 de junio, superó 2-1 a San Vicente y las Granadinas, pero el 6 de ese mes sucumbió 1-0 contra Surinam.
Puerto Rico: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’ Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti y Steven Echeverría. DT: Charlie Trout.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Aníbal Moreno o Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Lionel Messi o Nico Paz y José López. DT: Lionel Scaloni.
Los Huracanes Azules y la Albiceleste se verán las caras este martes 14 de octubre, desde las 21, en el Chase Stadium (Fort Lauderdale).
Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso entre la Selección de Puerto Rico y la Selección de Argentina.