Con el regreso de Lionel Messi, Argentina jugará ante Puerto Rico en una nueva prueba camino al Mundial 2026: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de Telefe y TyC Sports

Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso entre la Selección de Puerto Rico y la Selección de Argentina.

Los Huracanes Azules y la Albiceleste se verán las caras este martes 14 de octubre, desde las 21, en el Chase Stadium (Fort Lauderdale).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Aníbal Moreno o Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Lionel Messi o Nico Paz y José López. DT: Lionel Scaloni.

Los Huracanes Azules, por su parte, ya quedaron fuera de la clasificación a la próxima Copa del Mundo al finalizar en la tercera colocación en el Grupo F, por detrás de Surinam y El Salvador, lo que les impidió avanzar a la tercera ronda de la Concacaf. En su última presentación, el 10 de junio, superó 2-1 a San Vicente y las Granadinas, pero el 6 de ese mes sucumbió 1-0 contra Surinam.

Últimas noticias

