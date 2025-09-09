Deportes

Sin Messi, Argentina visita a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias 2026: hora, TV y posibles formaciones

A partir de las 20, la Albiceleste cerrará la competición en la que se aseguró el primer lugar

Horarios del partido:

20:00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

19:00 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

18:00 Colombia, Ecuador y Perú

17:00 México

*Televisarán TyC Sports y Telefé para toda Argentina

12:31 hsHoy

La decisión que tomó Scaloni con Lionel Messi de cara a la última fecha de Eliminatorias ante Ecuador

El entrenador de la selección argentina decidió darle descanso al capitán en la visita a Guayaquil por la fecha 18

Scaloni confirmó que Messi no viajará a Ecuador para la última fecha de Eliminatorias

Lionel Scaloni confirmó en la conferencia de prensa posterior al encuentro que Argentina le ganó a Venezuela por 3 a 0 que Lionel Messi no viajará a Ecuador para disputar la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El entrenador albiceleste destacó la actuación del capitán, que marcó dos goles y se despidió a lo grande en lo que fue su último partido oficial en condición de local con la camiseta argentina.

12:25 hsHoy

Posibles formaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco; Gonzalo Plata, John Yeboah, Kevin Rodríguez; y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece 

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes; Nicolás González, Thiago Almada, Julián Álvarez; y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

12:24 hsHoy

Ecuador-Argentina por el cierre de las Eliminatorias:

La Albiceleste, sin Lionel Messi, visitará al conjunto dirigido por el argentino Sebastián Beccacece por la Fecha 18 de la clasificatoria al Mundial 2026. Los de Lionel Scaloni, líderes a diez puntos de su escolta Brasil, pretenden cerrar con el pie derecho una competición que dominaron de principio a fin casi sin fisuras. El capitán nacional fue licenciado por la proximidad de partidos con Inter Miami. Arrancará a las 20 (hora argentina) en el estadio Monumental de Guayaquil y arbitrará el colombiano Wilmar Roldán. Televisarán TyC Sports y Telefé.

12:20 hsHoy

¡Bienvenidos a la previa de Ecuador-Argentina por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas!

Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Ecuador - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - September 7, 2023 Argentina's Rodrigo De Paul in action with Ecuador's William Pacho REUTERS/Agustin Marcarian

