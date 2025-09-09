Sin Messi, Argentina visita a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias 2026: hora, TV y posibles formaciones

¡Bienvenidos a la previa de Ecuador-Argentina por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas!

La Albiceleste, sin Lionel Messi, visitará al conjunto dirigido por el argentino Sebastián Beccacece por la Fecha 18 de la clasificatoria al Mundial 2026. Los de Lionel Scaloni, líderes a diez puntos de su escolta Brasil, pretenden cerrar con el pie derecho una competición que dominaron de principio a fin casi sin fisuras. El capitán nacional fue licenciado por la proximidad de partidos con Inter Miami. Arrancará a las 20 (hora argentina) en el estadio Monumental de Guayaquil y arbitrará el colombiano Wilmar Roldán. Televisarán TyC Sports y Telefé.

Lionel Scaloni confirmó en la conferencia de prensa posterior al encuentro que Argentina le ganó a Venezuela por 3 a 0 que Lionel Messi no viajará a Ecuador para disputar la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas . El entrenador albiceleste destacó la actuación del capitán, que marcó dos goles y se despidió a lo grande en lo que fue su último partido oficial en condición de local con la camiseta argentina.

