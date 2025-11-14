Deportes

Con Messi, la selección argentina jugará su último partido del año ante Angola en África: todo lo que hay que saber

El conjunto de Scaloni cerrará el 2025 ante el combinado africano. Transmite TyC Sports a las 13

Hora: 13 (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay); 12 (Bolivia y Venezuela), 11 (Colombia, Ecuador y Miami -EEUU-), 10 (México)

TV: TyC Sports.

10:00 hsHoy

Las novedades en el entrenamiento de la selección argentina: una sorpresa en un 11 titular que tendrá a Lionel Messi

El plantel viajará mañana a suelo africano para enfrentarse a Angola el viernes

Lionel Messi sería titular en
Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

La selección argentina se prepara para cerrar el año con un amistoso ante Angola en territorio africano, un encuentro marcado por la ausencia de varias figuras clave y la necesidad de reconfigurar la alineación titular. El entrenador Lionel Scaloni enfrenta el desafío de armar un equipo competitivo en medio de una gira internacional condicionada por lesiones, decisiones técnicas y complicaciones sanitarias que han dejado fuera a nombres habituales.

09:30 hsHoy

Postales de la práctica de Argentina con más de 20 mil personas:

Messi saluda al público en
Messi saluda al público en Elche (EFE/Pablo Miranzo)
Valentín Barco junto a Messi
Valentín Barco junto a Messi (Photo by JOSE JORDAN / AFP)
El astro rosarino le agradece
El astro rosarino le agradece el público en el estadio del Elche (AP Photo/Alberto Saiz)
09:20 hsHoy

Así fue el entrenamiento abierto de la Selección en Elche:

09:10 hsHoy

Posibles formaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza. DT: Patrice Beaumelle.

09:05 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso que jugarán Argentina y Angola por la última fecha FIFA del 2025.

La selección argentina jugará su
La selección argentina jugará su último partido del 2025

