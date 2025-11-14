Con Messi, la selección argentina jugará su último partido del año ante Angola en África: todo lo que hay que saber

Hora: 13 (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay); 12 (Bolivia y Venezuela), 11 (Colombia, Ecuador y Miami -EEUU-), 10 (México)
TV: TyC Sports.
La selección argentina se prepara para cerrar el año con un amistoso ante Angola en territorio africano, un encuentro marcado por la ausencia de varias figuras clave y la necesidad de reconfigurar la alineación titular. El entrenador Lionel Scaloni enfrenta el desafío de armar un equipo competitivo en medio de una gira internacional condicionada por lesiones, decisiones técnicas y complicaciones sanitarias que han dejado fuera a nombres habituales.
Postales de la práctica de Argentina con más de 20 mil personas:
Así fue el entrenamiento abierto de la Selección en Elche:
Posibles formaciones:
Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza. DT: Patrice Beaumelle.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso que jugarán Argentina y Angola por la última fecha FIFA del 2025.