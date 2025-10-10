La selección argentina se medirá ante Venezuela en Miami: hora, TV y formaciones

La Albiceleste, actual bicampeona de América y ganadora del último mundial, afrontará este compromiso como banco de prueba de cara a la cita máxima en Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Si bien cayeron en su última presentación ante Ecuador, los dirigidos por Lionel Scaloni se adjudicaron el primer puesto en las Eliminatorias Sudamericanas.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección argentina y la selección de Venezuela, correspondiente a un amistoso internacional.

La Albiceleste y la Vinotinto se verán las caras este viernes 10 de octubre, desde las 21, en el estadio Hard Rock Stadium (Miami). La árbitro principal será la estadounidense Tori Penso, mientras que sus asistentes serán sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt. El cuarto árbitro será Marcos DeOliveira.

