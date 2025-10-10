La selección argentina se medirá ante Venezuela en Miami: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Argentina-Venezuela:
El partido se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe
21.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
20.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
19.00 Ecuador, Colombia y Perú
18.00 México
La Albiceleste, actual bicampeona de América y ganadora del último mundial, afrontará este compromiso como banco de prueba de cara a la cita máxima en Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Si bien cayeron en su última presentación ante Ecuador, los dirigidos por Lionel Scaloni se adjudicaron el primer puesto en las Eliminatorias Sudamericanas.
Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Venezuela: Rafael Romo; Alexander González, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Yangel Herrera; Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Darwin Machís; Salomón Rondón. DT: Oswaldo Vizcarrondo.
La Albiceleste y la Vinotinto se verán las caras este viernes 10 de octubre, desde las 21, en el estadio Hard Rock Stadium (Miami). La árbitro principal será la estadounidense Tori Penso, mientras que sus asistentes serán sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt. El cuarto árbitro será Marcos DeOliveira.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección argentina y la selección de Venezuela, correspondiente a un amistoso internacional.