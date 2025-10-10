Deportes

La selección argentina se medirá ante Venezuela en Miami: hora, TV y formaciones

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán ajustar detalles de cara al Mundial en su compromiso ante la Vinotinto. Desde las 21, por TyC Sports y Telefe

Horario y dónde ver Argentina-Venezuela:

El partido se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe

21.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

20.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

19.00 Ecuador, Colombia y Perú

18.00 México

¿Cómo llega Argentina?

La Albiceleste, actual bicampeona de América y ganadora del último mundial, afrontará este compromiso como banco de prueba de cara a la cita máxima en Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Si bien cayeron en su última presentación ante Ecuador, los dirigidos por Lionel Scaloni se adjudicaron el primer puesto en las Eliminatorias Sudamericanas.

11:00 hsHoy

Probables formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Alexander González, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Yangel Herrera; Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Darwin Machís; Salomón Rondón. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

10:45 hsHoy

La Albiceleste y la Vinotinto se verán las caras este viernes 10 de octubre, desde las 21, en el estadio Hard Rock Stadium (Miami). La árbitro principal será la estadounidense Tori Penso, mientras que sus asistentes serán sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt. El cuarto árbitro será Marcos DeOliveira.

10:30 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección argentina y la selección de Venezuela, correspondiente a un amistoso internacional.

La selección argentina buscará continuar
La selección argentina buscará continuar con su puesta a punto con un amistoso ante Venezuela

