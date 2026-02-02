Las 18 promesas Sub 23 que piden pista en la Selección: el “preferido” de Scaloni, el heredero de Di María y una joya de River

Franco Mastantuono, Nico Paz, Valentín Barco, Alejandro Garnacho, Lautaro Rivero y Gianluca Prestianni, seis de los mejores talentos que tiene Argentina con vistas a su futuro

La cercanía del Mundial 2026 implica un periodo de balance para la selección argentina, que posee un gran porcentaje del plantel definido para la cita en Estados Unidos, México y Canadá, pero hay bastantes jóvenes que piden pista en el corto, mediano o largo plazo para encarar un nuevo recambio en el vigente campeón del mundo. Y aquí repasaremos los 18 mejores talentos Sub 23 que pasaron por las categorías formativas o ya fueron considerados por Lionel Scaloni en su ciclo como entrenador.

FRANCO MASTANTUONO

Suma 97 minutos con la camiseta de la Selección repartidos en tres duelos de las Eliminatorias (Crédito: Juan Mabromata/AFP)

El juvenil de 18 años atraviesa una difícil adaptación al Real Madrid, luego de su venta desde River Plate a mitad de 2025. El diagnóstico de una pubalgia le quitó continuidad, pero el entrenador Lionel Scaloni lo mantiene en su radar. Incluso, en la última gira, ponderó su actitud de querer asistir a la concentración para compartir el día a día con el plantel Albiceleste, a pesar de no poder entrenarse a la par. Se estrenó en junio pasado con la Selección, cuando ingresó 6 minutos contra Chile, fue al banco ante Colombia y sumó rodaje en el cierre de las Eliminatorias frente a Venezuela (63′) y Ecuador (28′).

NICO PAZ

Nico Paz atraviesa el mejor momento de su joven carrera en la Serie A

El hijo de Pablo Paz brilla con Cesc Fabregas como entrenador en las últimas dos temporadas en el Como de Italia. Con 15 goles y 15 asistencias en 59 encuentros, el generador de juego suena con mucha fuerza para volver al Real Madrid de cara al próximo curso, donde jugó ocho partidos en la Primera liderada, en ese entonces, por Carlo Ancelotti. Su rodaje continuo en el Calcio le permitió al español nacionalizado argentino de 21 años ser convocado por Scaloni y estrenarse con el campeón del mundo en octubre de 2024: le dio una asistencia a Lionel Messi en el 6-0 ante Bolivia en el Estadio Monumental por las Eliminatorias al Mundial 2026.

GIULIANO SIMEONE

Convirtió un gol en nueve partidos con la Selección (Crédito: Reuters/Violeta Santos Moura)

Lejos de ser futuro, Giuliano ya es presente. Dirigido por su padre Diego Simeone en el Atlético de Madrid, el extremo de 23 años no da ninguna pelota por perdida y nunca renuncia al sacrificio, una característica muy bien valorada por Lionel Scaloni a la hora de confeccionar cada lista como DT de la Argentina. Desde su presencia ante Perú en noviembre de 2024, acumuló minutos en nueve partidos seguidos y se cortó la racha con su ausencia en el último amistoso de 2025 contra Angola (2-0).

VALENTÍN CARBONI

Llegó a préstamo a Racing para esta temporada

Con 20 años, tomó la decisión de retornar a la Argentina: Racing llegó a un acuerdo con el Inter de Italia para su cesión por un año. “Está bueno que haya decidido salir para mostrarse porque no estaba teniendo minutos en el Genoa”, declaró Scaloni sobre uno de sus niños mimados. Jugó en la Sub 17 de Italia, pero debutó con la Celeste y Blanca en marzo de 2024 en un amistoso contra Costa Rica (3-1) e integró la delegación campeona en la Copa América de ese año en los Estados Unidos, pero no volvió a ser citado. Un buen semestre en la Academia podría catapultarlo entre los 26 apellidos que jugarán la Copa del Mundo.

VALENTÍN BARCO

Pasó de ser lateral izquierdo a volante central en el Racing de Estrasburgo en Francia

Debió crecer en poco tiempo. El Colo tiene 21 años, ya jugó en cuatro clubes, se casó con su pareja Yaz Jaureguy y fue padre de su primera hija, Gemma. El ex Boca Juniors encontró su lugar en el mundo en el Racing de Estrasburgo de Francia, donde dejó de ser lateral izquierdo para comenzar a desempeñarse en la mitad de la cancha, al lado del volante de contención. Esa polifuncionalidad, sumado a tener 8 asistencias en 26 partidos de la temporada, le aportan un plus para ser parte del recambio en el futuro. Hasta el momento, disputó 34 minutos con la Argentina en un amistoso ante El Salvador (3-0) y fue suplente en seis compromisos, entre ellos en el último contra Angola.

JOAQUÍN PANICHELLI

Es uno de los máximos goleadores de la Ligue 1 con 11 goles en 19 partidos (Credito: Sebastien Bozon/AFP)

El compañero de Barco en el Estrasburgo se marchó de River Plate en busca de oportunidades al Deportivo Alavés de España. Sin embargo, debió salir a préstamo al Mirandés, de la Segunda División, para tener un salto de calidad notable. Concluyó la temporada 2024/25 con 21 gritos en 44 duelos y fue vendido por 16 millones de euros (USD 19 millones) al elenco francés. Hoy, brilla en la Ligue 1 y se destacó recientemente por un golazo de chilena en la Conference League. El centrodelantero de 23 años tiene mucha competencia en ese lugar de la cancha con Lautaro Martínez y Julián Álvarez como cartas fuertes de la ofensiva Albiceleste, pero Lionel Scaloni lo llevó al amistoso ante los angoleños y jugó cuatro minutos. Pelea un posible lugar en el Mundial 2026 con José Manuel López y Valentín Taty Castellanos, puntas del Palmeiras de Brasil y West Ham de Inglaterra, respectivamente.

ALEJANDRO GARNACHO

El Bichito nunca pudo asentarse en el campeón del mundo (Crédito: Reuters/Ian Walton)

Pudo representar a España, pero el fanático de Cristiano Ronaldo eligió ser compañero de Lionel Messi. Disputó ocho duelos con la Argentina, en los cuales solo brindó una asistencia, fue campeón de América en 2024 y se lo apuntó como el heredero de Ángel Di María, aunque su última convocatoria fue en noviembre de ese año. La falta de minutos, con el agregado de un presente irregular, le quitó oportunidades, incluso en Manchester United, donde tuvo una tirante relación con el -ahora, ex- entrenador Ruben Amorim. Chelsea lo compró por 40 millones de libras esterlinas (55 millones de dólares) y todavía no pudo recuperar en los Blues esa primera versión explosiva en los Diablos Rojos. El atacante de 21 años tiene seis goles y tres asistencias en 25 juegos del presente curso.

SANTIAGO CASTRO

Registra 6 goles en 19 duelos de la actual Serie A y está a dos tantos de igualar su performance de la temporada pasada alcanzada en 36 partidos (Crédito: Massimo Paolone/LaPresse via AP)

Desde que se fue al Bologna de Italia, solo mejora año a año. El punta de 21 años acumula más de 80 partidos en la élite de Europa, donde anotó 18 tantos y dio 11 asistencias. El ex jugador de Vélez recorrió las Juveniles de la Argentina con participación en el Sudamericano Sub 20 de 2023 y el Preolímpico 2024. Además, fue al banco en la victoria 1-0 de la Mayor ante Uruguay en el Centenario en marzo de 2025, pero tiene mucha competencia en su lugar con las presencias del Toro Martínez, la Araña Álvarez, José López, Panichelli y Taty Castellanos.

CLAUDIO ECHEVERRI

Sonó para volver a River Plate, pero finalmente fue cedido al Girona de España

El Diablito emigró a fines de 2024 al Manchester City con 18 años. Hoy, con 20 abriles, su realidad es muy distinta a la de aquel juvenil que se fue del Millonario con 48 partidos en Primera División. Luego de tener tres duelos con los Ciudadanos en un semestre, periodo en el cual marcó un golazo de tiro libre durante el Mundial de Clubes, emigró a préstamo al Bayer Leverkusen de Alemania, pero cortaron la cesión por falta de minutos y se rumoreó una posible vuelta a la Banda. Sin embargo, continúa su carrera en el Girona de España. En el ámbito de la Selección, fue parte del Mundial Sub 17 de 2023, donde le marcó un triplete en cuartos de final a Brasil, disputó los Juegos Olímpicos de París 2024, no recibió la autorización de su club para disputar la Copa del Mundo Sub 20 de 2025 y todavía no firmó planilla en ningún duelo de la Mayor.

FACUNDO BUONANOTTE

Facundo Buonanotte firmó su contrato con Leeds United tras pasar por Chelsea (Prensa Leeds United)

El joven de 21 años surgido de Rosario Central tuvo un paso fugaz por el Chelsea, pero al cabo de tres meses no tuvo minutos y volvió al Brighton. En los primeros días de enero fue prestado al Leeds United de la Premier League hasta final de temporada. Su inconstancia lo alejó del radar de la Selección, aunque tuvo la oportunidad de mostrarse en dos amistosos contra Indonesia (74′ / 2-0) y El Salvador (25′ / 3-0).

JULIO SOLER

Soccer Football - FIFA World Cup U-20 - Semi final - Argentina v Colombia - Estadio Nacional, Santiago, Chile - October 15, 2025 Argentina's Julio Soler celebrates after the match REUTERS/Pablo Sanhueza

El fútbol argentino disfrutó muy poco al lateral izquierdo con pasado en las Inferiores de Argentinos Juniors y Lanús. Luego de 58 encuentros con el Granate, fue vendido al Bournemouth por una cifra millonaria, pero no se pudo afianzar en la formación titular hasta el momento con solo 10 partidos disputados en el último año. El juvenil de 20 años fue dirigido por Javier Mascherano en los Juegos Olímpicos de París 2024 y Lionel Scaloni lo llevó al banco ante Venezuela y Bolivia por única vez en octubre de ese año.

EZEQUIEL FERNÁNDEZ

Llegó al Bayer Leverkusen desde el Al-Qadsiah de Arabia Saudita

El Equi tomó una decisión osada a mitad de 2024, cuando eligió irse de Boca Juniors con destino a Arabia Saudita para vestir la camiseta del Al Qadsiah, pero los resultados quedaron a la vista. Un año después, ya estaba en Europa para jugar en el Bayer Leverkusen de Alemania. Sin embargo, la decisión inicial del joven de 23 años le está costando volver a reinsertarse en el mapa de la Albiceleste, luego de haber sido parte de los JJOO. Además, una lesión lo hizo perderse una decena de partidos con el cuadro alemán y lo están llevando de a poco para recobrar continuidad. Jugó los 90 minutos en los últimos dos partidos de la Fase Liga de la Champions League ante Olympiacos (0-2) y Villarreal (3-0).

MATÍAS SOULÉ

Va camino a tener la mejor temporada de su carrera en la Roma de Italia. Se fue de Vélez por la patria potestad con dirección a la Juventus de Italia, donde vio de cerca a Cristiano Ronaldo, y estalló definitivamente cuando marcó 11 goles en 36 partidos de la Serie A 2023/24 con Frosinone. Hoy, a sus 22 abriles, posee 7 gritos y 7 pases gol en 31 juegos del presente curso con los Giallorossi, se metió en los octavos de la Europa League y está tercero en el Calcio, a nueve puntos del líder Inter. A pesar de estos números, Soulé no tuvo muchas chances en la Selección: solo fue suplente en el 3-0 ante Chile de septiembre de 2024 por Eliminatorias, aunque sí disputó el Mundial Sub 20 celebrado en Argentina a mitad de 2023.

GIANLUCA PRESTIANNI

Se fue de Vélez con 18 años y River Plate lo quiso en este mercado de pases (Crédito: Reuters/Pedro Rocha)

Antes de cumplir la mayoría de edad, ya tenía más de 1.700 minutos con la Primera de Vélez. Benfica se lo quedó a cambio de nueve millones de euros (más de USD 10 millones), fue una de las grandes figuras de la selección subcampeona del mundo en la categoría Sub 20 y esas actuaciones le permitieron ser convocado por Lionel Scaloni y disputar los últimos minutos del encuentro de la Mayor ante Angola. River Plate lo sondeó en este mercado de pases, pero se quedó en Portugal y este miércoles logró una clasificación milagrosa a los playoff de la Champions League tras vencer al Real Madrid.

VALENTÍN GÓMEZ

Valentín Gómez recaló al Betis de España, luego de varias salidas fallidas de Vélez (Crédito: Reuters/Marcelo Del Pozo)

El zaguero central de 22 años fue campeón con Vélez y estuvo muy cerca de emigrar en varios mercados de pases, pero recién fue vendido a mitad de 2025 con dirección al Betis de España. Y su adaptación fue rápida en el equipo dirigido por el Ingeniero Pellegrini: completó los 90 minutos en 19 de los 26 encuentros jugados, convirtió un gol en la Liga de España y tiene un futuro prometedor. Todavía no tuvo oportunidades en la Selección Absoluta, pero sí integró las Juveniles y fue parte del Mundial Sub 20 de 2023.

MÁXIMO PERRONE

Es compañero de Nico Paz en el Como de Italia (Crédito: @SerieA_Es)

El volante central de 23 años fue compañero de Valentín Gómez en el Fortín y ya vistió la camiseta de cuatro clubes. Manchester City de Inglaterra y Las Palmas de España iniciaron su camino en Europa, pero se asentó en el Como. Tras una temporada a préstamo, el equipo de Nico Paz se hizo con su ficha por 13 millones de euros (más de USD 15 millones) y ya debutó en la Albiceleste: ingresó cinco minutos ante Angola.

BENJAMÍN DOMÍNGUEZ

Fue campeón de la última Copa Italia tras vencer al Milan (Crédito: Reuters/Daniele Mascolo)

Fue la joya de Gimnasia y Esgrima La Plata hasta salir al Bologna de Italia en agosto de 2024. El extremo izquierdo de 22 años acumula menos de 2.000 minutos repartidos en 42 partidos con el club italiano, en los cuales anotó cuatro goles y seis asistencias. A pesar de su juventud, él y Santiago Castro ya saben lo que significa ser campeones después de vencer al Milan y alzarse con la Copa Italia 2024/25. No tuvo mucho recorrido en las Juveniles de Argentina, pero Scaloni reconoció su momento de mayor continuidad en el Calcio con una citación y suplencias en las victorias contra Uruguay y Brasil de marzo de 2025 por las Eliminatorias.

LAUTARO RIVERO

Armó una buena dupla en la defensa junto a Lucas Martínez Quarta (Crédito: @lautarorivero_03)

El Mariscal volvió de un préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero y se transformó en un jugador clave en River Plate. Con 21 años (ahora tiene 22), Marcelo Gallardo lo llevó al Mundial de Clubes y fue suplente contra Monterrey e Inter. Además, el Muñeco lo eligió para disputar los 180 minutos en la eliminación ante Palmeiras en cuartos de final de la última Copa Libertadores. En el presente Torneo Apertura jugó los 90’ ante Barracas Central y Gimnasia, mientras que frente a Rosario Central en Arroyito jugó 70 minutos, hasta que fue reemplazado por Marcos Acuña. Lionel Scaloni ya lo pudo ver de cerca en octubre pasado, cuando ingresó en el entretiempo del amistoso contra Puerto Rico (6-0).