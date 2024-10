Quién es Julio Soler, la joya de 19 años de Lanús que nació en Paraguay y fue citado por Lionel Scaloni

Julio Soler viene de disputar los Juegos Olímpicos con la selección argentina Sub 23 (@ julio_soler_)

Julio Soler es uno de los talentos emergentes más prometedores del fútbol argentino. A sus 19 años, este joven lateral izquierdo, nacido en Paraguay pero criado y formado en Argentina, ha captado la atención del país y de importantes equipos europeos. Su polivalencia en defensa y ataque, así como su madurez en el campo, le han permitido dar pasos gigantescos en su carrera en poco tiempo, como ser citado por el director técnico de la selección, Lionel Scaloni, para afrontar los partidos ante Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 por la baja por lesión de Marcos Acuña.

El marcador de punta izquierdo comenzó su carrera futbolística en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Sin embargo, un partido contra Lanús marcó un punto de inflexión en su vida. Rodrigo Acosta, actual entrenador de la Reserva del Granate y hermano del ídolo Lautaro Acosta, quedó impresionado con su desempeño y se propuso sumarlo al equipo del sur bonaerense. Tras varias negociaciones, Argentinos Juniors aceptó su salida, manteniendo el 40% de los derechos económicos del jugador. Fichó por Lanús a finales de 2017, antes de ser categoría PreNovena.

Julio Soler, inició su carrera en Argentinos Juniors (@ julio_soler_)

En Lanús, Julio continuó prácticamente todo su desarrollo y, en 2022, fue convocado por Jorge Almirón para debutar en Primera División en un partido frente a Independiente. Aunque inicialmente volvió a la Reserva, pronto comenzó a consolidarse en el primer equipo, hasta convertirse en titular indiscutido bajo la dirección técnica de Ricardo Zielinski en 2024.

Criado en un entorno humilde en Villa Lugano, Soler ha enfrentado desafíos para llegar a entrenar y, gracias al apoyo de su familia y de Lanús, ha logrado avanzar con firmeza en su carrera. Hijo de Jorgelina y José Soler (jugó en Sol de América de Paraguay), siempre tuvo claro su deseo de representar a Argentina, a pesar de haber recibido ofertas para jugar con la selección de Paraguay. Actualmente vive junto a sus padres y hermanas cerca de la cancha de Lanús, donde conoció a su pareja (jugadora de hockey del granate).

Julio Soler, una de las figuras de Lanús (@ julio_soler_)

Durante su tiempo en Lanús, Soler se destacó por su capacidad para recuperar balones, su velocidad y su proyección ofensiva. Estos atributos le valieron la capitanía en la Selección Argentina Sub 20 y posteriormente la convocatoria para representar al país en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Sub 23, dirigida por Javier Mascherano. Su vínculo con la camiseta albiceleste la inició con 11 años, cuando pisó por primera vez el predio Lionel Andrés Messi.

Julio se convirtió en uno de los jugadores más sólidos del Granate, siendo clave en la participación de su equipo en la Copa Sudamericana 2024. Su actuación en los cuartos de final ante Independiente Medellín, donde anotó un penal decisivo, lo consolidó como un futbolista confiable en momentos de alta presión. “Con mis amigos, jodiendo, pateaba los penales así, en los entrenamientos también. Hablé con ellos y me dijeron si me daban los huevos (sic) de patear así si llegábamos a ir a los penales. Creo que les gané una apuesta. Les mando un abrazo a los chicos de Lugano y a mi papá, que también me dijo que patee así si íbamos a la tanda de penales”, confesó en conferencia de prensa. Los habitué de las jornadas de inferiores en (Ramón) Cabrero y (Héctor) Guidi no se sorprendieron por su templanza y manera de ejecutar el lanzamiento. En semifinales el conjunto argentina se medirá ante Cruzeiro de Brasil.

Julio Soler, especialista a la hora de ejecutar los penales (@ julio_soler_)

Soler es un lateral con características ofensivas marcadas, de constante ida y vuelta, buen manejo de balón y una destacada pegada. Su velocidad y precisión en los centros lo convierten en un jugador que contribuye tanto en defensa como en ataque. Su estilo de juego ha despertado el interés de clubes europeos como el Liverpool, y su reciente renovación con Lanús hasta 2028 es una muestra del esfuerzo del club por mantener a una de sus joyas.

En diálogo con Fortaleza Granate, el futbolista reconoció que su forma de juego se asemeja a la de Oleksandr Zinchenko, a quien admira. Rápido y sólido en la marca, también posee buen juego aéreo a pesar de su estatura (1,75 m).

Lionel Scaloni tomó nota del potencial de Soler y decidió convocarlo para las Eliminatorias, donde entrenará junto a los campeones del Mundo y bicampeones de América. Su inclusión en la lista representa una gran oportunidad para mostrarse de cara al futuro y tener la chance de compartir plantel con figuras como Lionel Messi o reencontrarse con Valentín Carboni, con quien compartió inferiores en Lanús (ambos fueron campeones en novena con la categoría 2005).

Julio Soler junto a Valentín Carboni en las inferiores de Lanús (@ julio_soler_)