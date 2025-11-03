Real Madrid confirmó que Franco Mastantuono sufre una lesión y estará “pendiente de evolución” para volver a jugar

Mastantuono sufrió una lesión (REUTERS/Juan Medina)

El futuro de Franco Mastantuono en el Real Madrid se verá condicionado por una lesión que lo apartará, al menos, del próximo compromiso internacional. El club español informó este lunes que el volante argentino padece una pubalgia, según el diagnóstico de los servicios médicos de la institución. El parte oficial precisa que el jugador permanecerá “pendiente de evolución”, lo que implica que su presencia en el duelo ante Liverpool por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League, a jugarse este martes en Anfield, quedó descartada.

El último sábado, Mastantuono disputó la totalidad del partido en la victoria por 4-0 ante el Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. Su desempeño, sin embargo, quedó relegado a un segundo plano por la actuación sobresaliente del francés Kylian Mbappé, quien acaparó la atención de la jornada. La prensa española, en particular el diario Marca, analizó con lupa el rendimiento del joven de 18 años y señaló que el partido representaba una “prueba importante” para él, dado que no había sido titular en ninguno de los tres partidos más relevantes del equipo hasta ese momento.

Es importante recordar que la exigencia física que acumuló el ex jugador de River Plate en las últimas semanas, marcada por la preparación con su equipos y los desplazamientos con la selección argentina por el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas y la gira por Estados Unidos. Durante la estadía del plantel en la ciudad de Miami, el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni lo desafectó antes de los partidos contra Venezuela y Puerto Rico, tras manifestar una molestia muscular.

Parte médico de Mastantuono

Tras su paso por el combinado nacional, que generó críticas de algunos medios españoles, Mastantuono volvió a la actividad con el Real Madrid: jugó 55 minutos en la ajustada victoria por 1-0 ante el Getafe y luego fue reemplazado por Vinicius. Acto seguido, permaneció en el banco de suplentes durante el clásico frente al Barcelona, que terminó con triunfo para los dirigidos por Xabi Alonso en el Santiago Bernabéu.

Desde su debut el 19 de agosto ante Osasuna, el joven oriundo de la localidad de Azul en la provincia de Buenos Aires sumó minutos en nueve partidos de la Liga de España y tres de la Champions League. En ese lapso, anotó un gol ante el Levante por el torneo y brindó una asistencia en la goleada como visitante ante el Kairat Almaty de Kazajistán en el duelo válido por el máximo torneo de clubes en Europa.

En las últimas horas, y luego de volver a jugar desde el arranque, ttanto la prensa como los aficionados del Merengue esperan una mayor consolidación de Mastantuono en el equipo. Marca tituló: “Mastantuono, la única pieza que no encaja”, al evaluar su actuación ante el Valencia. En su análisis individual, el medio madrileño subrayó que el argentino “lleva un rato sin aparecer mucho porque todo el juego del Madrid circuló ahora por el coto privado de Vinicius”. Además, describió una jugada en la que Mastantuono reclamó una falta en la frontal del área que derivó en un contraataque peligroso para el Valencia, y destacó una acción positiva en la que habilitó a Valverde.

El ex River Plate volvió a ser titular ante Valencia en el triunfo del Real Madrid (REUTERS/Juan Barbosa)

En la segunda mitad del partido, según Marca, Mastantuono “no terminó de asociarse bien con el resto de sus compañeros. Es el que más perdido parece estar sobre el césped”. No obstante, el diario reconoció un aspecto favorable: “No hizo ni una sola mala cara en todo el partido”. El análisis concluyó con una reflexión sobre el proceso de adaptación del futbolista: “Sabe que tiene que seguir aprendiendo... y mejorando. Son solo 18 años. Paciencia. Se va diluyendo su confianza y así es difícil que las cosas vayan por el buen camino. La única pieza que no termina de encajar. Necesita tiempo porque ahora mismo no le sale nada... y tampoco los árbitros le cobran nada”, estableció el reporte de la prensa de la capital española.

Frente a este escenario, es poco probable que Mastantuono sea parte de la lista de citados de Scaloni de cara a la última ventana FIFA del 2025. Hay que decir que la Albiceleste se concentrará en Europa y luego viajará con destino a África para enfrentarse con su par de Angola, en lo que será el único amistoso de la gira. Acto seguido, el plantel volverá al Viejo Continente para continuar con unos días de tabajo antes de reincorporarse a sus respectivos clubes.