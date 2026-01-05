La reacción de Garnacho por el despido de Amorim del Manchester United tras el conflicto que terminó en su salida del club

La relación entre Garnacho y Amorim terminó de la peor manera en el Manchester United (REUTERS)

Después del empate frente al Leeds que dejó al equipo en la sexta posición de la Premier League, a 17 puntos del líder Arsenal, Manchester United echó a Rubén Amorim como el entrenador luego de 14 meses en su cargo. Luego del suceso, el que aprovechó sus redes sociales para reaccionar a la salida del DT fue Alejandro Garnacho.

El delantero con pasado en la selección argentina celebró la noticia del despido de Amorim al ponerle un Me Gusta una publicación del periodista Fabrizio Romano en Instagram, en la que se informaba oficialmente sobre la decisión del club inglés. Este gesto se produce luego de la tensión que existió entre ambas partes tras una complicada relación que acabó con la salida de Garnacho del conjunto de Old Trafford.

Es importante recordar que el medio The Athletic informó que luego de la final de la Europa League, que terminó con derrota de los Diablos Rojos ante Tottenham, Amorim se dirigió al extremo argentino con una advertencia directa frente al resto de la plantilla: “Más te vale tener un buen agente este verano”, fueron las palabras que habría dicho el ex entrenador del Sporting de Lisboa. La exclusión de Garnacho de aquel partido decisivo, además de sus declaraciones públicas de descontento, marcaron el deterioro definitivo en el vínculo entre el jugador y el técnico.

Después de esos comentarios, el DT incluyó al atacante en el grupo conocido en Carrington como el “escuadrón bomba”, que integraban los jugadores Tyrell Malacia, Marcus Rashford, Jadon Sancho y Antony, considerados prescindibles durante la gestión de Amorim, y que luego fueron cedidos a otros conjuntos en Europa.

A pesar de este quiebre entre la cabeza del grupo y el argentino, Garnacho participó en 58 partidos en todas las competiciones durante la temporada. La turbulenta relación comenzó a gestarse un mes después de la llegada de Amorim, cuando el entrenador decidió dejar fuera de la convocatoria tanto al extremo como a Rashford en el clásico de la ciudad ante el City. Aunque el jugador que dio sus primeros pasos en el Atlético de Madrid logró recuperar al menos por un lapso de tiempo la confianza del DT, los desacuerdos y su frustración llevaron finalmente a abandonar Manchester United en una operación cercana a los USD 50 millones para sumarse al Chelsea.

La reacción de Garnacho tras el despido de Amorim en el United

Durante su etapa en Manchester, Garnacho protagonizó varios episodios de tensión. Un caso destacado ocurrió en febrero de la pasada temporada cuando mostró su enojo al ser sustituido antes del descanso tras la expulsión de Patrick Dorgu en la victoria del United por 3-2 ante Ipswich Town, saliendo directamente al vestuario y publicando una foto en la que mostraba su disgusto bajo la lluvia. Luego de ese episodio, Amorim explicó la situación: “Me hizo gracia porque al día siguiente vino a mi oficina. Investigué; se fue al vestuario, se cambió de ropa porque estaba mojado, vio el partido, no en el banquillo, y al finalizar se marchó a casa. No hay ningún problema. Le dije que en Manchester United todo es importante y la percepción en un club grande es importante. Va a pagar una cena para todo el equipo y eso es todo”.

Las declaraciones de Garnacho tras la final de la Europa League marcaron el punto de no retorno. “Hasta la final jugué todos los partidos ayudando al equipo, y hoy jugué 20 minutos, no lo sé”, afirmó en zona mixta tras el encuentro. “La final influirá en mi decisión”. A partir de ese momento, quedó claro que el ciclo del argentino en Manchester United llegaba a su fin.

Tras su salida de los Diablos Rojos, el periódico británico Daily Mail publicó un informe secreto en el que reveló la situación interna que se vivió en los últimos tiempos con el atacante celeste y blanco. “Garnacho tenía acceso a las instalaciones y al cuerpo técnico, pero solo cuando el resto de la primera plantilla se marchaba. La situación no era ideal, y en ocasiones los compañeros y el cuerpo técnico se andaban con rodeos para evitar que se les viera tomar partido”, citó el diario. Además, el medio en cuestión recalcó que tanto Amorim como su antecesor, Erik ten Hag, manifestaron su frustración por la falta de disciplina de Garnacho.

Durante la gestión de Amorim al frente del United, obtuvo solo 24 victorias en 63 partidos, lo que representa un porcentaje de victorias del 38,71%, una cifra que lo posiciona como el entrenador con peor registro en el club desde 1971, cuando Frank O’Farrell acumuló un 37 por ciento, además de ser el de peores números entre los entrenadores que llegaron al club de Manchester después del retiro de Sir Alex Ferguson.