Sorpresa en la Premier League: Facundo Buonanotte rescindió con Chelsea y firmó con otro equipo inglés

Facundo Buonanotte firmó su contrato con Leeds United tras pasar por Chelsea (Prensa Leeds United)

El futbolista argentino Facundo Buonanotte protagonizó una de las transferencias más sorpresivas de la Premier League al ser traspasado del Chelsea al Leeds United, con el que firmó este jueves su nuevo contrato con la entidad del norte de Inglaterra. Esta operación se dio luego de que el Brighton & Hove, dueño de su pase, decidiera ubicarlo en otro club.

El santafesino, de 21 años, llegó al fútbol inglés en enero de 2023 luego de ser vendido por Rosario Central al Brighton. Sin embargo, las Gaviotas decidieron darlo a préstamo primero al Leicester y posteriormente al Chelsea, donde jugó apenas 8 partidos, con un gol y una asistencia.

“El internacional argentino llegó a Stamford Bridge el último día de la ventana de transferencias de verano e hizo su debut en nuestro empate 2-2 como visitante contra Brentford. Buonanotte jugó siete partidos más con los Blues y marcó en nuestra victoria de la Copa Carabao sobre Lincoln City. Agradecemos a Facundo por su esfuerzo durante su tiempo en el Chelsea y le deseamos lo mejor para el futuro”, informó el club de Londres respecto a la situación del jugador.

Por su parte, el Leeds hizo oficial la llegada a préstamo de Buonanotte con una foto del argentino con sus nuevos colores y firmando el contrato hasta el final de la temporada 2025/26. “Los blancos han conseguido los servicios del argentino para lo que resta de temporada, procedente del Brighton & Hove Albion, otro equipo de la máxima categoría”, indicaron desde la institución británica.

Facundo Buonanotte festeja su único gol con la camiseta del Chelsea, ante Lincoln City por la FA Cup (Reuters)

Luego, el Leeds United procedió a contarle a su comunidad algunos datos de su flamante incorporación: “Tras comenzar su carrera en su país natal con Rosario Central, donde disputó 32 partidos, los Seagulls se movieron rápidamente para traer a Buonanotte a Inglaterra poco después de que cumpliera 18 años. A continuación, jugó regularmente en el AMEX Stadium, disputando 50 partidos en todas las competiciones, antes de salir cedido para adquirir más experiencia".

“La temporada pasada, fichó temporalmente por el Leicester City y fue uno de los jugadores más destacados de un equipo en apuros, disputando 35 partidos en todas las competiciones, marcando seis goles y dando tres asistencias. El delantero, que ya cuenta con más de 125 partidos en su trayectoria, ha sido cedido al Chelsea durante la primera mitad de esta temporada, disputando ocho partidos con el equipo del oeste de Londres", continuaron.

El Leeds United cerró con la última etapa de la carrera de Buonanotte: “Llega ahora a Elland Road con experiencia en la Premier League, la Liga de Campeones de la UEFA, la Europa League y también a nivel internacional, tras haber disputado dos partidos con Argentina contra Indonesia y El Salvador. Su versatilidad en la línea de ataque ha permitido al jugador de 21 años y zurdo jugar en posiciones centrales detrás del delantero, en la banda derecha o izquierda, bajando más si es necesario, y también lanzando faltas".