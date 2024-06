La sorpresa de Argentina para la Copa América: quién es Valentín Carboni, el nuevo preferido de Scaloni y al que Messi llenó de elogios

Valentín Carboni, uno de los 26 llamados por Lionel Scaloni para disputar la Copa América en Estados Unidos (@afaseleccion)

Muchos lo considerarán una sorpresa, pero el cuerpo técnico de la Selección y hasta sus propios compañeros saben que está lejos de ser disparatada su convocatoria para la Copa América que se disputará en Estados Unidos a partir del próximo jueves. Valentín Carboni fue incluido por Lionel Scaloni en la nómina definitiva y, a los 19 años, asoma como una de las promesas del futuro de la Mayor junto a otros jóvenes más pesados como Alejandro Garnacho. Finalmente los que se quedaron afuera del último corte son Leonardo Balerdi, Valentín Barco y Ángel Correa.

“Me parece que tiene un presente y futuro bárbaro. Hay que aprovecharlo, así como muchos de los chicos que vienen con mucha fuerza. Desde que llegué a Estados Unidos, está entrenando con nosotros”, fue lo que declaró el mismísimo Lionel Messi tras el 4-1 a favor ante Guatemala de ayer. El capitán, que sabe que entre el corto y mediano plazo tendrá que buscar un heredero para la camiseta número 10, fijó a la estrella del Monza de Italia como un firme candidato. “Lo había visto en el Sub 20, pero creció muchísimo. Es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara”, dijo.

El padre de Valentín, Ezequiel Carboni, quien fuera futbolista de Lanús y Banfield, lo describió fuera de la cancha: “Tiene perfil bajo, no le gusta hablar”. Quizás por eso no muchos lo conocían cuando fue citado para disputar el Mundial Sub 20 que se celebró en Argentina a mediados del año pasado. Ahí el chico formado en la cantera Granate, que se formó en Inter de Milán y sumó 32 partidos jugados con el Monza en la temporada que acaba de terminar (dos tantos, cuatro asistencias), registró tres presencias y convirtió un gol.

Los elogios de Messi a Valentín Carboni tras el triunfo de Argentina sobre Guatemala

“Temíamos que Inter dijera que no lo iban a ceder al Mundial Sub 20. El club ya se había negado a que fuera al Sudamericano. Después es cierto que el Mundial no era obligatorio, pero ahí Valentín se plantó y les dijo que si tenía la posibilidad de ir al Mundial, quería representar a su país porque era su sueño. Pese a que el Inter estaba bien y jugando una semifinal de Champions League, quería ir a jugar el Mundial”, reveló Ezequiel Carboni, que en su momento también recordó que tanto Valentín como su otro hijo, Franco, disputaron algunos partidos en las juveniles de Italia pero no bien recibieron el llamado de la selección argentina, no dudaron en calzarse la celeste y blanca.

Hasta el último duelo con Argentina, Valentín Carboni solo había tenido 8 minutos con el seleccionado. En marzo pasado, ingresó desde el banco de suplentes en lugar de Ángel Di María durante la victoria contra Costa Rica. Días atrás, Scaloni también le regaló halagos y alimentó su sueño de jugar la Copa América: “Tanto Alejandro Garnacho como Valentín Carboni son dos chicos que nos ilusionan un montón. Tenemos muchísimas esperanzas puestas en el futuro de ellos. No los podemos cargar con tantas expectativas ahora mismo, pero en un futuro nos darán un montón”.

Valentín Carboni durante su paso por las inferiores de Lanús

Con el mercado de pases europeo recién iniciado, la joya argentina figura en carpeta de varios clubes importantes. “Todo el mundo está loco por Valentin Carboni. El talento zurdo del Inter, nacido en 2005, llama la atención en todos los rincones del mundo y podría desencadenar una subasta que favorecería al Inter”, mencionaron en La Gazzetta dello Sport de Italia. También recordaron que la Fiorentina se había interesado en sus servicios a principios de 2024 y llegó a ofrecer 20 millones de euros por su ficha. Otro de los que lo tiene en la mira es Atalanta, mientras que desde la Premier League también existieron sondeos y su presencia en la Copa América seguramente imante más interés.

Que Scaloni haya bajado de la lista a un campeón del mundo como Ángel Correa, experimentada pieza que milita desde hace muchos años en el Atlético Madrid del Cholo Simeone y resulta ser un viejo conocido para el cuerpo técnico, no es poca cosa. Y Carboni le ganó la pulseada a otras figuras que emergen en el fútbol italiano como Matías Soulé, que a pesar de haber sumado una cantidad de encuentros similiar a la de Valentín, gozó de mayor titularidad pero no fue considerado para esta cita.

ASÍ JUGABA VALENTÍN CARBONI EN BABY FÚTBOL

Jugadas y goles de Valentín Carboni en el club Lafuente en un triunfo ante 17 de Agosto (Club Lafuente TV)

Carboni padre hizo sus armas como entrenador en la Argentina, en los juveniles de Lanús y luego con mayores en el propio club Granate y Argentinos Juniors en 2018. A esa altura Valentín había edificado una campaña notable en el fútbol infantil y en varios videos quedaron registradas perlitas con la camiseta de Lafuente (en el adjunto, frente a 17 de agosto, partido con el que se consagró bicampeona su Categoría 2005). Valentín jugaba con Lucas Kmet, hijo de Julián, otro ex futbolista de Lanús.