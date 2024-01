Gianluca Prestianni confirmó su venta al Benfica y se despidió de Vélez: “Me voy de un club que me dio todo desde los 4 años”

A días de cumplir 18 años, Gianluca Prestianni confirmó su incorporación al Benfica de Portugal (Foto: Gastón Taylor)

El fútbol argentino sacó algunas promesas en los últimos años que despertaron el interés de clubes importantes de Europa y que marcaron un cambio de época en el mercado de pases. Dos de los juveniles más talentosos que casi no llegaron a tener recorrido en primera en el país se marcharán en el corto plazo al Viejo Continente porque tras la venta del Diablito Echeverri al Manchester City, el propio Gianluca Prestianni oficializó su salida de Vélez para sumarse al Benfica de Portugal.

Te puede interesar: De las lesiones que casi lo retiran del fútbol a la revancha en Boca Juniors como ayudante de Diego Martínez: la historia de Cristian Bardaro

El futbolista que en los próximos días cumplirá 18 años publicó un mensaje de despedida en su Instagram y también brindó una nota a Radio La Red para hablar de su salida del Fortín. “No fue fácil debutar tan joven, pero la verdad que estoy muy contento por haber vestido la camiseta de Vélez, un club tan grande, campeón del mundo. Me voy feliz, muy contento por dejar a Vélez en primera. Sumé bastantes partidos y me voy con una linda sensación del club que me dio todo desde los cuatro años. No tengo palabras de agradecimiento, quiero agradecer a todos los de Vélez porque me bancaron”, expresó en la entrevista.

El delantero que sumó sus primeros minutos oficiales en mayo del 2022 con 16 años, 3 meses y 22 días también vivió horas de tensión mientras el club de Liniers peleaba el descenso: denunció por entonces que había sido agredido por la Barra. Con aquella traumática experiencia en el pasado, sentenció: “Agradezco a la gente de Vélez por todo el apoyo en este tiempo, que nos bancaron en un momento feo. Ojalá pueda volver al club más adelante porque es mi segunda casa”.

Te puede interesar: Ángel Di María, en la mira de Gremio: ¿se complica su vuelta a Rosario Central?

Al mismo tiempo, afirmó que se irá a vivir con su familia a Portugal y reveló los consejos que le dieron sus compañeros: “Hablé con jugadores de Vélez que tuvieron pasos por otros clubes en Europa y me dijeron que era un fútbol totalmente distinto, muy exigente, que te tenés que cuidar a pleno y enfocarte al 100% porque sino volvés a los seis meses”.

El periódico portugués ABola confirmó que Benfica adquirirá la ficha de Prestianni a cambio de 9 millones de euros, aunque están pautados otros 2 millones más en caso de cumplir una serie de objetivos.

Te puede interesar: Giro inesperado sobre el futuro de Ángel Di María: la frase de un directivo de Gremio que resonó en Rosario Central

Tras sumar acción en 39 partidos y celebrar 3 goles con la camiseta de Vélez, el juvenil que no fue citado finalmente al Mundial Sub 17 para Argentina se despidió de la entidad: “Hoy llegó el día de despedirme del club que me dio todo desde los 4 años, el club que me abrió las puertas desde el día número uno y confío en mí desde el primer momento. Estoy muy agradecido con cada uno que me ayudó desde chiquito hasta este momento”.

Y agregó: “Quiero agradecer también a todo el personal del club, médicos, kinesiólogos, utileros, seguridad, staff de cocina, a los entrenadores que tuve desde chiquito y en primera. También a mis compañeros por ayudarme desde el primer día y darme la confianza y tratarme de la mejor manera siempre. Agradecer también a toda la gente de Vélez por bancar en todos momentos, por apoyarnos siempre. No tengo palabras para agradecer a cada uno de los que me ayudaron a llegar hasta acá. Fui la persona más feliz y más privilegiada de vestir esta camiseta de un club tan grande. GRACIAS POR TODO Vélez de mi vida”.