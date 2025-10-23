El golazo de chilena de Panichelli en el empate del Estrasburgo en la Conference League: los asombrosos números del argentino

Joaquín Panichelli volvió a completar una destacada actuación en el empate 1-1 entre el Racing de Estrasburgo y el Jagiellonia Białystok de Polonia, por la tercera jornada de la UEFA Conference League. El delantero argentino, surgido en River Plate, convirtió un golazo de chilena para poner la igualdad en el duelo y estirar su racha goleadora con cinco goles en los últimos tres partidos, en los que también le marcó un doblete al París Saint-Germain. Valentín Barco, ex Boca Juniors, ingresó a los 60 minutos de partido.

La visita se adelantó en el marcador a los 52 minutos del encuentro disputado en el Stade de la Meinau, cuando Dušan Stojinovič conectó de cabeza un centro de Taras Romanchuk desde el borde del área. Esta ventaja obligó al técnico Liam Rosenior a realizar cambios inmediatos, incorporando a futbolistas que se desarrollan como habituales titulares: Diego Moreira, el Colo Barco y a Panichelli, quienes ingresaron desde el banco media hora antes del final.

La reacción del Estrasburgo se materializó en una jugada de pelota parada. Un tiro libre ejecutado al segundo palo por parte de Valentín Barco fue bajado de cabeza por Guéla Doué hacia el centro del área, donde Joaquín Panichelli sorprendió a todos al ejecutar una sublime chilena que se transformó en el empate definitivo.

*El resumen del empate entre Racing de Estrasburgo y el Jagiellonia Białystok

El joven de 23 años, que se formó futbolísticamente en las inferiores de River, alcanzó su octavo tanto en la presente temporada. A los siete convertidos en la Ligue 1, donde se ubica como el máximo artillero de la liga francesa, le sumó su primera conversión en el certamen internacional de la UEFA Conference League. En total, Panichelli suma ocho tantos en 11 partidos oficiales en el curso 2025/26 y se posiciona como una de las revelaciones del campeonato galo.

Al mismo tiempo, estiró su racha goleadora a cinco dianas en los últimos tres partidos disputados. Después de marcar por duplicado contra el Angers, el delantero argentino hizo lo propio contra el PSG en el Parque de los Príncipes. En el marco de un empate 3-3 en la que Valentín Barco también se lució con una exquisita asistencia de cucharita, Panichelli convirtió dos tantos trascendentales: un golazo de cabeza y un ataque directo letal en el que definió mano a mano contra el arquero Lucas Chevalier.

Ambos jugadores albicelestes son fundamentales en el equipo dirigido por Liam Rosenior. A los números ya mencionados por parte de Panichelli, donde quedó en evidencia su importancia en la institución, se suma que Valentín Barco fue titular en 9 de los 11 partidos que disputó el Racing de Estrasburgo en la presente temporada. En las últimas horas se vinculó al exfutbolista de Boca Juniors con un gigante del fútbol europeo.

La notable pirueta de Panichelli para marcar de chilena (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El contexto del Estrasburgo añade aún más mérito a estos logros: es el plantel más joven de Europa, con una media de edad de apenas 20,8 años. Esto responde a una política institucional de utilizar futbolistas con una gran proyección en el futuro. A pesar de esta juventud, el equipo se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Ligue 1 y además compite en la UEFA Conference League. Cabe resaltar que el Racing de Estrasburgo pertenece al mismo consorcio empresarial (BlueCo) que el Chelsea de Inglaterra.

La llegada de Panichelli y Barco al fútbol francés marcó un punto de inflexión en sus carreras. El atacante arribó al Estrasburgo tras una destacada campaña en el Mirandés de la segunda división española, lo que motivó al club a desembolsar 20 millones de dólares por su pase y firmar un contrato hasta 2030. Barco, por su parte, llegó inicialmente a préstamo a principios de año desde el Brighton de la Premier League y, tras ganarse rápidamente un lugar en el equipo, el Estrasburgo ejecutó la opción de compra por USD 10 millones, asegurando su vínculo hasta mediados de 2029.

Ahora, luego del empate 1-1 por Conference League el equipo francés se prepara para enfrentar al Olympique de Lyon con el objetivo de consolidarse en los puestos de clasificación a la Champions League en la Ligue 1. Actualmente, Racing de Estrasburgo marcha en la tercera ubicación con 16 unidades.

Joaquín Panichelli es el máximo artillero de la Ligue 1 de Francia (REUTERS/Sarah Meyssonnier)