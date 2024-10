Nico Paz debutó en la Selección ante Bolivia e impactó hasta a Messi: de sus toques de calidad al consejo de Scaloni

Los toques de calidad de Nico Paz en la victoria de Argentina ante Bolivia

La referencia le arrancó una sonrisa a Lionel Messi después de la goleada 6-0 de Argentina ante Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas. Nicolás Paz, el volante que hizo su presentación oficial con la albiceleste en el Monumental, nació después de que la Pulga hiciera su debut en el Barcelona. Esa diferencia de edad no impidió que se combinaran con fluidez dentro del campo de juego. Por ejemplo, en el sexto tanto, el tercero en la cuenta personal del capitán. El mediocampista ofensivo del Como recibió del ídolo, pivoteó de espaldas, y el delantero enganchó hacia afuera y remató de zurda para volver a quebrar la resistencia de Guillermo Viscarra.

Paz, de 20 años, surgido del Real Madrid, ingresó a los 72 minutos de juego por Lautaro Martínez. el duelo ya estaba 4-0, pero le faltaban capítulos al show. “Jugá con la pelota, hacé lo que quieras”, le dijo Lionel Scaloni. Entró suelto, sin presiones, y se sumó al circuito de juego del elenco albiceleste. Incluso, tuvo 120 segundos de pinceladas, entre el minuto 80 y el 82, a puro toque. “Es una locura, más allá de la edad, es un jugador que tiene una cabeza impresionante. Por eso está donde está, ojalá siga creciendo y nosotros lo podamos ayudar como lo hizo hoy, que tuvo minutos y disfrutó. En este equipo lo va a sentir, tiene mucha calidad”, lo llenó de elogios Messi, lo que habla de su potencial.

Nacido en Tenerife, su madre es española y su padre, argentino y futbolero: Pablo Paz jugó en Newell’s, Banfield, Independiente, Everton de Inglaterra, Valladolid, entre otros clubes. El papá de Nico también participó del Mundial de Francia 1998 con la Selección Argentina y hasta ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 con aquel seleccionado dirigido por Daniel Passarella.

Messi anotó el 6-0 de Argentina contra Bolivia

El Como, de regreso en la Serie A de Italia tras 21 años, apostó por el mediapunta, cuyo pase fue adquirido por el club por 6.000.000 de euros al Real Madrid, según las condiciones del contrato. Además, el equipo español mantiene una opción de recompra, asegurándose también el 50% de los derechos en caso de una futura venta.

Cesc Fábregas, excompañero de Lionel Messi en el exitoso Barcelona, y DT del Como, confió en el joven, que hasta ahora ha disputado cinco partidos. En los primeros dos fue suplente, pero en los últimos tres ha sido titular, destacándose en las victorias contra Atalanta y Hellas Verona. Con un gol y dos asistencias, su rendimiento ha sido sobresaliente. Fábregas ha elogiado su talento y estilo de juego, resaltando su capacidad para gambetear hacia adelante y jugar sin inhibiciones. Y en charla con Scaloni, lo recomendó enfáticamente.

“Créanme, es un jugador del futuro para Real Madrid. Tiene todas las cualidades para jugar aquí muchos años”, dijo Carlo Ancelotti poco después de su debut con la camiseta merengue. Si hasta Toni Kroos, su referente, se sorprendió ante su técnica cuando lo subieron al primer equipo de la Casa Blanca: “Es buenísimo”. Pues bien, el público de la selección argentina, que ya lo había visto vestirse de celeste y blanco en el Sudamericano Sub 20, comprobó ante Bolivia que tal vez tenga entre manos otra estrella en potencia, que ya recibió la bendición de Messi.

"Jugá con la pelota, hacé lo que quieras", le pidió Scaloni. Y vaya si cumplió (AFP)

“Es el momento más lindo de mi vida. Ha sido un sueño. Nada más acabar le di la camiseta a mi viejo, estaba más ilusionado que yo. Es una sensación increíble, me sentí muy cómodo, con toda esta gente, animando como animaba. Scaloni me felicitó luego del partido. Y Leo (Messi) me ayudó con los consejos, a colocarme en el campo. Le estoy agradecido”, dijo tras su noche mágica.