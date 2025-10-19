Deportes

Argentina buscará ante Marruecos volver a ganar el Mundial Sub 20 después de 18 años: hora, TV y formaciones

El equipo de Diego Placente se enfrentará a su par africano en el estadio Nacional de Santiago de Chile. Transmiten DSports y Telefé desde las 20

Guardar

Horario del partido: 20 (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), 19 (Bolivia, Chile, Miami, en EEUU), 18 (Perú, Colombia) y 17 (México)

TV: DSports (Latinoamérica) y Telefé (Argentina)

13:02 hsHoy

Sus 28 días preso en Alemania y cuando se hizo amonestar para ver a Los Redondos: las historias más llamativas de Diego Placente

El lado oculto del entrenador de la selección argentina que disputará la final del Mundial Sub 20

Diego Placente cuenta cómo fueron sus días preso en Alemania

Antes de llevar al seleccionado argentino Sub 20 a la final de un Mundial, Diego Placente escribió muchos capítulos en su libro personal vinculado al fútbol. Hay historias que pocos conocen y merecen ser contadas o repasadas. El ex lateral izquierdo que se formó en la cantera de Argentinos Juniors y fue transferido a River Plate, desde donde dio el salto a Europa, mezcló el fanatismo por la pelota y el rock nacional durante toda su vida. Y eso lo llevó a tener que lidiar con ciertas cuestiones.

Leer la nota completa
12:35 hsHoy

Posibles formaciones:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Taha Majni, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahouani; Naim Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Houssam Essadak, Gessime Yassine; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

12:33 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la final del Mundial Sub 20 que jugarán Argentina y Marruecos en Santiago de Chile.

Argentina vs Marruecos en la
Argentina vs Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección ArgentinaSelección de MarruecosMundial Sub 20Diego Placente

Últimas noticias

El tiro imposible de 25 metros en el básquet de Europa que recorre el mundo: “Esto no es real”

El base brasileño Rafa Luz del MoraBanc Andorra se volvió viral tras anotar un triple de aro a aro en la Liga Endesa para igualar el partido de su equipo ante el Girona

El tiro imposible de 25

La reacción de Matías Almeyda contra un fanático que le reclamó por la derrota del Sevilla: “Me la tuve que aguantar”

El equipo del técnico argentino perdió de local ante el Mallorca por 3-1

La reacción de Matías Almeyda

Franco Colapinto largará desde el puesto 15 el Gran Premio de EEUU de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino logró avanzar a la Q2 junto a su compañero Pierre Gasly (14°) de Alpine. Max Verstappen saldrá desde la pole. Transmite Disney+ y Fox Sports

Franco Colapinto largará desde el

Entrevista con Walter Coyette: las enseñanzas de Pekerman, los consejos de Russo y los recuerdos de un inolvidable campeón Sub 20

El ex futbolista integró el plantel que se consagró en el Mundial juvenil de Qatar en 1995

Entrevista con Walter Coyette: las

Volver al agua y a la vida: Carlos Vozzi, el médico-filósofo que lleva el waterpolo +65 argentino por el mundo

Historias de superación, comunidad y vitalidad se entrelazan en un recorrido que desafía los límites de la edad y la competencia internacional

Volver al agua y a

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Coliseo abre el Pasaje

El Coliseo abre el Pasaje de Cómodo, el camino secreto del emperador de “Gladiador”

Elecciones 2025, en vivo: inicia el tramo final de la campaña y el oficialismo define su estrategia para sumar votos

WhatsApp deja de funcionar en estos celulares y tablets desde el 31 de octubre de 2025

La reacción viral de Nico Occhiato por la arriesgada hazaña de Flor Jazmín en Fuerza Bruta

Cuál es el precio de bitcoin, ethereum y otras criptomonedas este día

INFOBAE AMÉRICA

El Coliseo abre el Pasaje

El Coliseo abre el Pasaje de Cómodo, el camino secreto del emperador de “Gladiador”

La alianza ¿semita? entre Israel y los países árabes sunitas es el futuro de la paz

Anatomía de un golpe relámpago: cómo robaron joyas invaluables del Louvre de París en apenas siete minutos

María Corina Machado y Edmundo González celebraron la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Los Ángeles este 19 de octubre

DEPORTES

El tiro imposible de 25

El tiro imposible de 25 metros en el básquet de Europa que recorre el mundo: “Esto no es real”

La reacción de Matías Almeyda contra un fanático que le reclamó por la derrota del Sevilla: “Me la tuve que aguantar”

Franco Colapinto largará desde el puesto 15 el Gran Premio de EEUU de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Entrevista con Walter Coyette: las enseñanzas de Pekerman, los consejos de Russo y los recuerdos de un inolvidable campeón Sub 20

Volver al agua y a la vida: Carlos Vozzi, el médico-filósofo que lleva el waterpolo +65 argentino por el mundo