Argentina buscará ante Marruecos volver a ganar el Mundial Sub 20 después de 18 años: hora, TV y formaciones

Horario del partido: 20 (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), 19 (Bolivia, Chile, Miami, en EEUU), 18 (Perú, Colombia) y 17 (México)
TV: DSports (Latinoamérica) y Telefé (Argentina)
Antes de llevar al seleccionado argentino Sub 20 a la final de un Mundial, Diego Placente escribió muchos capítulos en su libro personal vinculado al fútbol. Hay historias que pocos conocen y merecen ser contadas o repasadas. El ex lateral izquierdo que se formó en la cantera de Argentinos Juniors y fue transferido a River Plate, desde donde dio el salto a Europa, mezcló el fanatismo por la pelota y el rock nacional durante toda su vida. Y eso lo llevó a tener que lidiar con ciertas cuestiones.
Posibles formaciones:
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Marruecos: Ibrahim Gomis; Taha Majni, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahouani; Naim Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Houssam Essadak, Gessime Yassine; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la final del Mundial Sub 20 que jugarán Argentina y Marruecos en Santiago de Chile.