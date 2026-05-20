Honduras

BCH aprueba medidas para que hondureños puedan acceder más fácil a dólares

El Banco Central de Honduras (BCH) aprobó un nuevo plan para flexibilizar el acceso a divisas en el país, con el objetivo de reducir trabas operativas, fortalecer el mercado cambiario y facilitar las transacciones económicas en medio de un contexto internacional adverso.

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Las nuevas medidas incluyen la eliminación de algunos requisitos para solicitudes de moneda extranjera. (FOTO: Infobae)
Las nuevas medidas incluyen la eliminación de algunos requisitos para solicitudes de moneda extranjera. (FOTO: Infobae)

El Banco Central de Honduras (BCH) anunció la aprobación de un nuevo plan orientado a flexibilizar el acceso a divisasen el país, medida con la que busca fortalecer el mercado cambiario hondureño, reducir costos operativos y mejorar la participación de empresas y ciudadanos en las subastas de moneda extranjera.

La institución informó que la decisión fue adoptada por el Directorio del BCH tras realizar análisis técnicos sobre el comportamiento económico nacional e internacional, en un contexto marcado por presiones externas que han impactado la actividad económica del país.

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Mediante un comunicado oficial, el BCH señaló que las medidas forman parte de una estrategia para contribuir al desarrollo de la producción nacional y mejorar la eficiencia del esquema cambiario hondureño.

“El objetivo es fortalecer el mercado cambiario hondureño y simplificar la participación de los demandantes en el mercado”, destacó la institución financiera estatal.

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El plan económico del BCH contempla futuras reformas durante el segundo semestre de 2026. (FOTO: BCH)
El plan económico del BCH contempla futuras reformas durante el segundo semestre de 2026. (FOTO: BCH)

Según el comunicado, el plan comenzó a implementarse desde el pasado 25 de febrero de 2026 con una primera etapa enfocada en reducir costos y cargas operativas para los participantes en la subasta de divisas.

El BCH aseguró que los resultados iniciales han sido positivos y tangibles, reflejándose en una disminución significativa de los montos rechazados, una moderación en la demanda de divisas y una menor volatilidad en las fluctuaciones del tipo de cambio de referencia.

Como parte de la segunda fase del plan, vigente desde el 18 de mayo de 2026, se aprobaron nuevas disposiciones orientadas a facilitar aún más el acceso al dólar y otras monedas extranjeras.

Entre las medidas anunciadas destaca la ampliación del monto de posturas exentas de presentar documentación soporte para solicitudes iguales o menores a 125 mil dólares diarios.

Asimismo, el BCH eliminó el requisito de la denominada “Nota del Proveedor” para facturas con antigüedad superior a seis meses, uno de los trámites que frecuentemente generaba retrasos en las operaciones cambiarias.

El BCH busca reducir trámites y fortalecer el mercado cambiario hondureño con nuevas disposiciones económicas. (FOTO: La Prensa)
El BCH busca reducir trámites y fortalecer el mercado cambiario hondureño con nuevas disposiciones económicas. (FOTO: La Prensa)

Otra de las decisiones contempla la eliminación del motivo de rechazo por adjudicación parcial o inferior a 10 mil dólares, medida que, según especialistas, podría agilizar los procesos y facilitar operaciones para empresas pequeñas y medianas.

El Banco Central explicó además que el plan contempla futuras medidas para el tercer y cuarto trimestre de 2026, enfocadas en fortalecer las condiciones macroeconómicas y mejorar la transparencia y rendición de cuentas dentro de la política cambiaria nacional.

La institución adelantó que a partir de 2027 se proyecta avanzar hacia una transición gradual bajo un enfoque de metas de inflación, lo que permitiría establecer un ancla nominal basada en baja inflación, emisión monetaria controlada y una contención más eficiente de los impactos externos sobre los precios internos.

Expertos económicos consideran que estas medidas podrían representar un alivio para sectores productivos que dependen de importaciones, así como para empresas que constantemente requieren acceso a moneda extranjera para cumplir compromisos internacionales.

El Banco Central de Honduras anunció nuevas medidas para flexibilizar el acceso a divisas en el país. (FOTO: La Prensa)
El Banco Central de Honduras anunció nuevas medidas para flexibilizar el acceso a divisas en el país. (FOTO: La Prensa)

No obstante, algunos analistas también advierten que el comportamiento del mercado internacional, el precio de los combustibles y la disponibilidad de reservas internacionales seguirán siendo factores determinantes para la estabilidad cambiaria del país.

El BCH reiteró su compromiso de mantener un monitoreo permanente del mercado cambiario para tomar decisiones oportunas que permitan fortalecer las competencias del sistema financiero hondureño y mejorar las condiciones económicas nacionales.

El anuncio ocurre en momentos en que diversos sectores empresariales han manifestado preocupación por las dificultades para acceder a dólares y por la volatilidad registrada en el tipo de cambio durante los últimos meses.

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