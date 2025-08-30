Deportes

Chelsea anunció el fichaje de Alejandro Garnacho: "Es el mejor equipo del mundo"

El delantero argentino dejó el Manchester United y firmó contrato hasta 2032 con el campeón del Mundial de Clubes: "Es increíble estar aquí"

Alejandro Garnacho fue presentado como
Alejandro Garnacho fue presentado como flamante fichaje del Chelsea (Foto: Prensa Chelsea)

Chelsea hizo oficial la compra de Alejandro Garnacho en una cifra que oscila en las 40 millones de libras esterlinas (54 millones de dólares) y así el argentino se convirtió en la venta más importante del Manchester United en los últimos cinco años y la cuarta más relevante de la historia de los Diablos Rojos (solo lo superan Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel Di María).

El internacional argentino, de 21 años, había quedado apartado de los entrenamientos del primer equipo desde principios del verano, tras un distanciamiento con el entrenador Rubén Amorim. El Chelsea inició las negociaciones con una oferta de 25 millones de libras, pero finalmente ambas partes pactaron la transferencia en torno a los 40 millones de esa moneda.

Garnacho firmó contrato hasta 2032
Garnacho firmó contrato hasta 2032 (Crédito: Prensa Chelsea)

El club de Londres hizo oficial la transacción después del triunfo 2-0 sobre Fulham que tuvo un tanto y una asistencia de Enzo Fernández: Garnacho estuvo en la tribuna siguiendo las acciones de sus nuevos compañeros. El sitio oficial difundió la firma del contrato y la sesión de fotos: “Es un momento increíble para mi familia y para mí poder formar parte de este gran club. Estoy deseando empezar. Vi el Mundial de Clubes y poder unirme a los campeones del mundo es algo especial: ¡somos el mejor equipo del mundo! Es increíble estar aquí y estoy muy feliz“, señaló en la página de la entidad.

“El internacional argentino, que cumplió 21 años en julio, ha firmado un contrato de largo plazo en Stamford Bridge que se extiende hasta 2032″, detalló la entidad.

El Manchester United considera que la operación es positiva, dado el deseo expreso del extremo de abandonar el club. Desde su llegada a la cantera procedente del Atlético de Madrid en 2020, por una suma cercana a las 400.000 libras, Garnacho disputó 144 partidos y anotó 26 goles con la camiseta de los Red Devils.

En las últimas horas, el entrenador campeón del mundo de los Blues Enzo Maresca había sido consultado públicamente por el fichaje de Garnacho: “Sé que está por aquí. No sé exactamente dónde está, pero está por aquí. ¿En qué posición lo veo? Lo tengo muy claro, es extremo. Yo lo veo como extremo“.

La sesión de fotos de
La sesión de fotos de Garnacho tras firmar con Chelsea (Foto: Prensa Chelsea)

Mientras Garnacho se incorpora al conjunto de Stamford Bridge, el delantero Christopher Nkunku se despide del Chelsea. El Milan cerró su fichaje por 42 millones de euros (36,2 millones de libras), en una operación que incluye una cláusula de reventa para el internacional francés, quien ya ha alcanzado un acuerdo con el club italiano.

En paralelo, el Chelsea mantiene su interés en Fermín López, del Barcelona, tras caerse el deseo por Xavi Simons: el ex RB Leipzig firmó en las últimas horas con Tottenham. El club londinense busca reforzar la posición de mediapunta tras no concretar los fichajes de Morgan Gibbs-White y Eberechi Eze, y ante las lesiones prolongadas de James Maddison y Dejan Kulusevski.

* Garnacho estuvo presente en el estadio viendo el triunfo 2-0 del Chelsea

Chelsea, que esta semana conoció su camino en la Champions League (Barcelona, Bayern Munich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos y Qarabag), volverá a tener actividad el 13 de septiembre, cuando visite por la Premier League al Brentford, lo que podría marcar el estreno oficial del atacante que viene de quedar afuera de la última lista de Lionel Scaloni en la selección argentina.

Actualmente, el elenco blue inició su camino en la Premier League con un empate sin goles ante Crystal Palace como local, pero luego goleó 5-1 al West Ham como visitante y sumó otra vez tres puntos este sábado con el 2-0 ante Fulham.

Garnacho, por su parte, sumó minutos por última vez durante el triunfo 3-1 del Manchester United ante la selección de Hong Kong en un amistoso que se desarrolló el 30 de mayo pasado. A nivel oficial, su último juego lo tuvo en la caída 1-0 justamente ante el Chelsea el 16 de mayo por la Premier League.

Garnacho acumula dos meses de
Garnacho acumula dos meses de inactividad (Foto: Prensa Chelsea)

Chelsea FC, Premier League, Alejandro Garnacho, Manchester United

