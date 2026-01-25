“Hasta la luna”: el divertido intercambio entre Colapinto y Gasly dentro de un auto superdeportivo de Alpine

Durante la presentación del nuevo monoplaza para la Fórmula 1, los pilotos se divirtieron con los vehículos de la marca

La presentación oficial de la decoración del Alpine A526 marcó el inicio de una etapa trascendental para Franco Colapinto, quien se prepara para disputar por primera vez una temporada completa en la Fórmula 1. En la antesala del debut de la nueva normativa técnica en la Máxima, la escudería con sede en Enstone realizó un importante evento a bordo de un crucero en las costas de Barcelona, el cual pertenecía a uno de los patrocinadores del equipo.

La empresa automotriz aprovechó la fastuosa gala de team Alpine de la F1 para mostrar diferentes autos superdeportivos en las costas de la ciudad de España. Colapinto y su compañero Pierre Gasly se dieron el lujo de subirse a uno de estos y dejaron un divertido intercambio. “Esa cosa te está enviando a la luna”, soltó el experimentado corredor francés cuando el argentino se sentó en uno de los vehículos.

“Nave espacial”, contestó el joven de 22 años, quien se mostró considerablemente sorprendido arriba del superdeportivo. “Hasta la luna, Franco Colapinto”, comentó la cuenta oficial de Alpine en el video que viralizó en sus redes sociales. “La posición es buena”, destacó el argentino sobre el asiento del coche.

El vehículo al que se subieron Colapinto y Gasly (@AlpineF1Team)

Durante el lanzamiento, Colapinto resaltó la dimensión de los cambios, haciendo énfasis en el intenso proceso de adaptación que afrontarán los pilotos. “Estoy muy emocionado. Por primera vez en mi carrera, he tenido una pretemporada adecuada para prepararme para un año a tiempo completo, desde las pruebas hasta la primera carrera. Para mí, esto es muy importante, ya que me siento parte integrante del proyecto y significa que puedo trabajar duro con todos los miembros del equipo desde el principio”, destacó el pilarense durante la presentación.

Esta temporada será la primera en la que Colapinto competirá como titular desde el inicio, algo fundamental a la hora de adaptarse a las características del monoplaza. “Hemos tenido una buena oportunidad de ver el coche y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora y creo que lo mismo les pasa a la mayoría de los pilotos de la parrilla. Hay nuevos trucos y nuevos retos que aprender para sacar el máximo partido al paquete y lo veo como un reto realmente increíble”, resaltó.

Por su parte, en diálogo con Fox Sports, confesó: “Es un momento muy distinto en mi carrera. Como equipo, ya no hay más excusas. Es el momento de ir y conseguir los resultados que el equipo se merece”.

Colapinto en el auto superdeportivo de Alpine en Barcelona (@AlpineF1Team)

En términos de prestaciones y adaptación, Colapinto señaló la considerable disminución de carga aerodinámica en los autos de la nueva era. “La verdad es que al final es un motor con mucha potencia. Tenemos mucha menos carga (aerodinámica) que el año pasado, muchísima menos carga. Son como cien puntos de carga aerodinámica que se van a sentir. Va a ser difícil de manejar en las curvas. Creo que, al tener el DRS (NdR: sobre la aerodinámica activa en los alerones que suplantan al DRS tradicional), va a ayudar en las rectas. Después tenemos un motor que es mucho más eléctrico; de 85-15 pasamos a 50-50, y eso va a haber que acostumbrarse”, explicó Colapinto al mismo medio.

Cabe resaltar que Alpine ya realizó el debut en pista del A526 en una sesión privada en Silverstone el 21 de enero de la mano de Pierre Gasly. El joven albiceleste conducirá por primera vez en pista el nuevo monoplaza en los test de pretemporada en Barcelona del 26 al 30 de enero.

Además, la Fórmula 1 informó que los equipos están habilitados a tener actividad en el asfalto en tres de los cinco días disponibles. Una vez concretados los ensayos en el Circuit de Catalunya, el Gran Circo se mudará a Bahréin para realizar otras dos pruebas del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. El estreno oficial de la temporada será el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

Colapinto y Gasly fueron protagonistas en el evento en el que Alpine presentó la nueva decoración de su monoplaza (REUTERS/Albert Gea)