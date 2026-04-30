Jorge Valdano postuló a un entrenador argentino para dirigir al Real Madrid: “Es un perfil que atrae mucho al club”

Valando dio su candidato para dirigir al Real Madrid

Con el futuro del banquillo del Real Madrid bajo escrutinio ante una posible salida de Álvaro Arbeloa, la voz de Jorge Valdano ha adquirido una relevancia particular en el debate sobre los próximos pasos del club. El ex delantero y con pasado como entrenador del conjunto blanco, realizó un extenso análisis sobre los principales nombres que circulan como opciones para dirigir al equipo a partir de la próxima temporada.

En su programa Universo Valdano, que se emite en España por Movistar Plus+, el ex atacante campeón del mundo con Argentina en México 86 expuso su visión sobre las fortalezas y desafíos que presentan los candidatos, enfocándose en las trayectorias y perfiles de figuras como José Mourinho, Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Lionel Scaloni y Mauricio Pochettino.

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Valdano descartó de manera categórica un posible regreso de Mourinho, actual entrenador del Benfica. “Mourinho ya es una página pasada en la entidad y no creo que vaya a volver”, aseguró el ex futbolista, subrayando que el ciclo del técnico portugués en el club madrileño ha llegado a su fin. Esta afirmación, que se suma al análisis de otros especialistas consultados por el canal deportivo, deja fuera a uno de los nombres más comentados en los últimos meses.

Valdano también abordó la posibilidad de que Jürgen Klopp, ex entrenador del Liverpool y actual Director Global de Fútbol en Red Bull, asuma el mando en el Santiago Bernabéu. “Klopp necesita un año para hacer un equipo y se me hace difícil pensar que en un club como el Madrid pueda tener un año porque se necesitan resultados antes”, explicó el argentino. De acuerdo con lo expresado por Valdano, la exigencia de resultados inmediatos en el club español no se correspondería con la metodología de trabajo que el alemán ha demostrado en sus etapas previas, donde los procesos de adaptación y construcción han requerido tiempo.

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Pochettino es el candidato para dirigir al Real Madrid, según Valdano (Reuters)

El análisis de Valdano incluyó una evaluación sobre la idoneidad de Lionel Scaloni para el puesto. El seleccionador nacional argentino, vigente campeón del mundo, ha sido vinculado recientemente como candidato al banquillo merengue. Sin embargo, Valdano expresó sus reservas: “Es un campeón del mundo y nadie duda de su calidad, pero no tiene experiencia en clubes. Es aventurado pensar que el Madrid vaya a ser su primera experiencia a nivel de club y no sé si sería acertado”, sostuvo en su show de Movistar Plus+. La falta de experiencia en la gestión de equipos a nivel de clubes figura como el principal obstáculo en la visión del exdirector deportivo del Real Madrid.

En este contexto, Valdano propuso el nombre de Mauricio Pochettino como una opción que considera más próxima a la realidad del club blanco. “Es un entrenador que estuvo dos veces ya muy cerca de venir al Madrid. Y cuando eso sucede es porque es evidente que es un perfil de entrenador que atrae mucho en el club”, remarcó. Actualmente designado como seleccionador de Estados Unidos para el Mundial 2026, Pochettino representa, a juicio de Valdano, un perfil que ha generado interés reiterado en la directiva madridista.

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En cuanto a Didier Deschamps, actual seleccionador de Francia, Valdano valoró la posibilidad de que el técnico francés desembarque en el banquillo del Real Madrid tras la Copa del Mundo. “Estamos hablando de un entrenador que es campeón del mundo y puede convenirle al Madrid. Hay que recordar que aquí está Tchouaméni, Camavinga o Mbappé y es un entrenador que los conoce y ha gestionado bien”, afirmó el exdirectivo. El conocimiento profundo de futbolistas clave dentro de la plantilla merengue, sumado al ciclo ganador desarrollado en la selección francesa, posiciona a Deschamps como una alternativa sólida ante el posible relevo en el cuerpo técnico.

A medida que se define el cierre de la temporada, el futuro de Álvaro Arbeloa queda en suspenso. Todo parece indicar que el Real Madrid no podrá levantar ningún título en lo que resta de la temporada después de caer en octavos y en cuartos de final en la Copa del Rey y la Champions, respectivamente. En la liga, en tanto, debe ganar sí o sí su próximo partido para evitar que Barcelona se corone con cuatro fechas de anticipación, si supera al Osasuna.

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