Franco Colapinto explicó los cambios que tendrá el Alpine con el nuevo reglamento de la F1: “Están las 24 horas trabajando en el auto”

El piloto argentino brindó detalles de cómo será la nueva era en la Máxima

Franco Colapinto afrontará por primera vez en su carrera una temporada desde el inicio en la Fórmula 1. Esto llegará de la mano de una nueva era en la Máxima con importantes cambios técnicos en el reglamento. Durante la presentación de la decoración del monoplaza A526 de Alpine, el argentino explicó las diferencias en la flamante normativa y cómo los pilotos deberán adaptarse a las características de los monoplazas.

El pilarense remarcó la importancia de la pretemporada y destacó que, en el marco de la nueva regulación técnica, el “auto va a evolucionar” de forma considerable. “Es un empezar, no sé si de cero, pero es un empezar de mucho más abajo. Tenés una idea de qué es lo que puede llegar a pasar, de cómo hay que manejar un poco los autos, pero es una idea, al final, muy grande y sin entrar mucho en detalle por ahora. Cuando manejemos en la pista por primera vez, vamos a tener una idea un poco más grande”, explicó el joven de 22 años en diálogo con Fox Sports.

En esta misma línea, Colapinto hizo hincapié en los cambios de la nueva temporada: “La verdad es que al final es un motor con mucha potencia. Tenemos mucha menos carga (aerodinámica) que el año pasado, muchísima menos carga. Son como cien puntos de carga aerodinámica que se van a sentir. Va a ser difícil de manejar en las curvas. Creo que al tener el DRS (NdR: sobre la aerodinámica activa en los alerones que suplantan al DRS tradicional) va a ayudar en las rectas. Después tenemos un motor que es mucho más eléctrico; de 85-15 pasamos a 50-50, y eso va a haber que acostumbrarse”.

Franco Colapinto estuvo presente junto a Flavio Briatore y Pierre Gasly en el evento en el que Alpine reveló el diseño del monoplaza A526 (REUTERS/Albert Gea)

Una de las claves de la nueva era técnica estará en la gestión de la energía ante las nuevas unidades de potencia (motores a combustión y eléctricos aportarán igual cantidad de potencia). “Va a haber que acostumbrarse a intentar usar menos energía y a intentar en las carreras ahorrar un poco. Va a ser un año de mucho aprendizaje. Creo que un poco el que se adapte más rápido y los que tengan más experiencia en esto desde temprano va a ayudar mucho”, expresó el argentino.

Además de destacar que “es un momento muy distinto en mi carrera”, Colapinto resaltó el enorme trabajo de los mecánicos y el notable esfuerzo de la escudería para el desarrollo del nuevo monoplaza: “Es un equipo muy grande, con mucha gente atrás que al final está intentando poner un auto en pista rápido, un auto muy diferente. Son muchas horas de trabajo, muchas horas de no dormir. Todos los chicos están 12 horas en el garaje. Después hay otro equipo 12 horas a la noche. Están las 24 horas trabajando en el auto y hay muchas cosas atrás de escena que no se ven. Después, lo que se ve es cuando el auto sale en la pista y cuando anda; es una satisfacción muy grande para todos”.

Uno de los rasgos más importantes del rediseño para los monoplazas del 2026 está centrado en su tamaño: serán más pequeños y ligeros (el chasis será 100 milímetros más estrecho y la distancia entre ejes se reducirá en 200 milímetros); y el peso mínimo se estipuló en 768 kg. Además, comenzarán a regir nuevos modos de adelantamiento y los vehículos contarán con aerodinámica activa. Este último sistema permitirá a los pilotos modificar la configuración de los alerones delantero y trasero según las condiciones del circuito, alternando entre modos específicos para rectas y curvas.

Colapinto probará por primera vez el nuevo monoplaza de Alpine en los test de Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

“Es una carrera en sí misma. Los equipos vienen a full hace mucho tiempo diseñando un auto que es completamente nuevo, muy diferente al del año pasado. Hay mucho laburo detrás de cada paso que va dando un equipo. Al final, somos mil y pico en Alpine. Es una carrera contra los otros equipos, los otros ingenieros. Al principio del año es cuando es divertido que se vean diseños muy distintos, que se ven cosas diferentes en cada auto y vas un poco estudiando cuál es lo mejor”, resaltó Colapinto.

Vale recordar que Alpine centró todos sus esfuerzos en la nueva normativa técnica, al punto de que dejó de lado el desarrollo del monoplaza 2025 a inicios del año. Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del equipo francés, fue contundente a la hora de hablar de las expectativas a nivel resultados.

“Básicamente, teníamos un coche de 2026 en el túnel de viento el 2 de enero (de 2025), y no lo sacamos más, así que tenemos al menos tres o cuatro meses de ventaja respecto a todos los demás. Y ahora tenemos la potencia. Volvemos a tener gente de calidad en Enstone”, argumentó el directivo italiano, según replicó el portal especializado Motorsport.

Colapinto le dijo a ese medio que “como equipo, ya no hay más excusas” y que “es el momento de ir y conseguir los resultados que el equipo se merece”. El joven albiceleste conducirá por primera vez en pista el nuevo monoplaza en los test de pretemporada en Barcelona del 26 al 30 de enero. Cabe resaltar que la Fórmula 1 informó que los equipos están habilitados a tener actividad en el asfalto en tres de los cinco días disponibles.

Al mismo tiempo, el A526 de Alpine debutó en pista durante una sesión privada desarrollada en Silverstone el miércoles 21 de enero. Una vez concretados los ensayos en el Circuit de Catalunya, el Gran Circo se mudará a Bahréin para realizar otras dos pruebas del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. El estreno oficial de la temporada será el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.