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El ejecutivo del Reino Unido anunció nuevas leyes y fondos en respuesta al aumento de incidentes antisemitas

Las autoridades preparan reformas legales para sancionar a individuos vinculados a organizaciones extranjeras y destinan recursos adicionales para patrullajes ante el incremento de agresiones contra personas y organizaciones judías

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Forenses revisan la zona donde dos personas fueron apuñaladas en el vecindario de Golders Green, que cuenta con una numerosa comunidad judía, en Londres, el 29 de abril de 2026. (AP Foto/Kin Cheung)
Forenses revisan la zona donde dos personas fueron apuñaladas en el vecindario de Golders Green, que cuenta con una numerosa comunidad judía, en Londres, el 29 de abril de 2026. (AP Foto/Kin Cheung)

El gobierno británico calificó el jueves el antisemitismo en el Reino Unido como una “emergencia” y anunció una partida millonaria para reforzar la seguridad en torno a lugares judíos tras una serie de ataques incendiarios y un apuñalamiento doble.

El ejecutivo destinará 25 millones de libras (34 millones de dólares) a aumentar las patrullas policiales y la protección en torno a sinagogas, escuelas y centros comunitarios después de que dos hombres judíos fueran apuñalados y resultaran gravemente heridos en el barrio londinense de Golders Green el miércoles. Las víctimas, de 34 y 76 años, se encuentran en condición estable.

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La policía arrestó a un hombre de 45 años por presunto intento de asesinato y calificó el ataque como un acto de terrorismo. Las autoridades trabajan para determinar el motivo de la agresión y si podría haber alguna relación con simpatizantes iraníes.

La policía antiterrorista investiga si los apuñalamientos están relacionados con los recientes ataques incendiarios contra sinagogas y otros sitios judíos en la capital británica.

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De acuerdo con la policía, el sospechoso, cuyo nombre no ha sido revelado aún, tenía “un historial de violencia grave y problemas de salud mental”. Los agentes registraron una propiedad en el sureste de Londres tras reportes de que el sospechoso estuvo implicado en un “altercado” en la zona horas antes del ataque en Golders Green.

Una vista de ambulancias calcinadas en un estacionamiento en Golders Green en Londres, el lunes 23 de marzo de 2026 tras un aparente ataque incendiario contra cuatro vehículos de un servicio judío de ambulancias, Hatzola Northwest. (AP Foto/Alberto Pezzali)
Una vista de ambulancias calcinadas en un estacionamiento en Golders Green en Londres, el lunes 23 de marzo de 2026 tras un aparente ataque incendiario contra cuatro vehículos de un servicio judío de ambulancias, Hatzola Northwest. (AP Foto/Alberto Pezzali)

La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, apuntó que se estaba abordando el antisemitismo como “una emergencia”, y dijo que era “el asunto más urgente en relación con la seguridad” al que se enfrentaba.

La comunidad judía lleva mucho tiempo establecida en Reino Unido, pero es pequeña en porcentaje de población: suma alrededor de 300.000 miembros. El suburbio del noroeste de Londres, Golders Green, es uno de sus epicentros: tiene restaurantes kosher, escuelas judías y varias decenas de sinagogas, además de grandes comunidades asiáticas y de Oriente Medio.

El número de incidentes antisemitas reportados en todo el territorio británico se ha disparado desde que insurgentes liderados por Hamas asaltaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, según la organización benéfica Community Security Trust. El grupo registró 3.700 incidentes en 2025, frente a los 1.662 de 2022.

En octubre del año pasado, un atacante embistió con su auto a la gente que se congregaba en el exterior de una sinagoga de Manchester en Yom Kippur, y mató a puñaladas a una persona. El incidente se cobró además la vida de una persona que recibió un disparo accidental de la policía.

Algunos judíos y otras personas afirman que las protestas propalestinas han ido más allá de la crítica a las acciones de Israel y han fomentado un ambiente de intimidación y odio contra los judíos.

Imagen de un judío ortodoxo con mascarilla andando por una calle de Londres, Reino Unido. 8 abril 2020. REUTERS/Hannah McKay
Imagen de un judío ortodoxo con mascarilla andando por una calle de Londres, Reino Unido. 8 abril 2020. REUTERS/Hannah McKay

Las protestas han sido abrumadoramente pacíficas, pero algunos sostienen que consignas como “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre” incitan el odio antijudío. Algunos manifestantes han sido arrestados por mostrar su apoyo a Hamas, una organización prohibida en Reino Unido.

Jonathan Hall, ex supervisor gubernamental de legislación antiterrorista, pidió la prohibición temporal de las marchas propalestinas afirmando que habían ayudado a “incubar” el antisemitismo.

La líder del opositor Partido Conservador, Kemi Badenoch, respaldó los llamados a una prohibición y señaló que las movilizaciones “se usan como cobertura para la violencia y la intimidación contra los judíos”.

Desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, se han producido una serie de ataques incendiarios contra sitios judíos y contra opositores del gobierno iraní. Varias personas, desde adolescentes a adultos de 40 años, han sido arrestadas y acusadas por los incendios, que no han causado heridos.

Varios de los incidentes han sido reivindicados en internet en nombre de Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia. El gobierno de Israel ha descrito al grupo —cuyo nombre significa Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha— como una agrupación fundada recientemente con presuntos vínculos con “un apoderado iraní” que también se ha atribuido la autoría de ataques contra sinagogas en Bélgica y Holanda.

Flores frente a las puerta de una sinagoga.
Flores frente a las puerta de una sinagoga.

Una reivindicación en internet con el mismo nombre también asumió la autoría del apuñalamiento del miércoles. Mahmood dijo que las autoridades investigan si esa reivindicación era creíble u “oportunista”.

El gobierno afirmó el jueves que presentará legislación para procesar a “individuos y grupos que actúen en nombre de organizaciones patrocinadas por Estados”.

(con información de AP)

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