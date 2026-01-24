“En cámara lenta es cine”: el extraño efecto que tomó la pelota tras un incómodo golpe en el Australian Open

El Australian Open 2026 que inaugura la temporada de Grand Slam está dejando muchas jugadas para el recuerdo, pero sin dudas que la ejecución de Valentin Vacherot será una de las que ocupará un lugar en el compacto final de los grandes golpes del torneo.

El tenista nacido en Mónaco hace 27 años ejecutó un extraño tiro en su partido ante Ben Shelton que sorprendió a propios y extraños por el efecto que tomó y la parábola que trazó. Con el duelo igualado 3-3 en el primer set y el marcador del game favoreciéndolo por 40-0, el norteamericano se dispuso a sacar para pasar adelante del tanteador sin esperar lo que sucedería del otro lado de la red.

El servicio de Shelton picó muy alto y tomó mal parado a Vacherot, quien quedó incómodo para devolverlo. Con la raqueta casi al lado de su rostro, el monegasco le pegó, la pelota hizo una singular curvatura hacia afuera de la cancha y pasó del otro lado para picar justo sobre la línea. El norteamericano pareció sorprendido y devolvió un revés sin demasiadas exigencias, pero Vacherot no pudo aprovechar el envión porque terminó la jugada con un derechazo profundo que se fue largo.

“Lo vemos, pero no lo creemos. Esta devolución de Valentin Vacherot fue una locura”, escribió la cuenta oficial del Australian Open. El tenista, en sus redes sociales, sólo compartió una repetición que muestra a la perfección el extraño efecto que tomó la bola tras ese golpe poco habitual. “En cámara lenta es cine”, describió a esa escena el perfil del torneo.

Este golpe, de todos modos, no le permitió tampoco cambiar el ánimo de lo que sería el espíritu del partido, con un amplio dominio de Shelton. El norteamericano de 23 años, que figura 7° del ranking ATP pero viene de ser hace unas semanas 5° del mundo, sacó fácil el pase a la siguiente fase con un 6-4, 6-4 y 7-6 tras 2 horas y 18 minutos de actividad en el Margaret Court Arena de Melbourne.

Igualmente, Vacherot, de 27 años, está en el momento más destacado de su trayectoria. Llegó posicionado como 31° del mundo a este Australian Open, luego de haber alcanzado su ranking más destacado (30°) sobre el final del 2025. Venció al estadounidense Martin Damm en el debut y dejó afuera al australiano Rinky Hijikata en la segunda fase para alcanzar por primera vez en su trayectoria una tercera ronda de un Grand Slam.

Sin dudas que en octubre del 2025 transitó por uno de los grandes eventos del año del tenis cuando ganó su primer título –y único hasta el momento– a nivel ATP dando la sorpresa en el Masters 1000 de Shanghái: en la final venció por 4-6, 6-3 y 6-3 a su primo, el francés Arthur Rinderknech.

Más allá de esta del monegasco, entre las escenas destacadas de este primer Grand Slam del año también figura la de la griega Maria Sakkari, quien sacó una particular devolución en su duelo ante Léolia Jeanjean que la sorprendió. “Nunca en mi vida le había pegado así”, reconoció luego del partido. Además, Iga Swiatek y Marie Bouzkova protagonizaron un singular punto al “estilo Matrix” en el duelo de segunda ronda.