Deportes

Del discurso entre lágrimas a una inquietante caída en la premiación: la final entre primos que conmovió al mundo del tenis

El monegasco Valentin Vacherot venció a Arthur Rinderknech por 4-6, 6-3 y 6-3 en la definición del Masters de Shanghái

Guardar
El emotivo discurso de Rinderknech en la final del Masters de Shanghai

La final del Masters 1000 de Shanghái vivió una de sus secuencias más conmovedoras cuando el tenista francés Arthur Rinderknech pronunció un discurso cargado de emoción y fue víctima de una caída producto del agotamiento físico y los calambres, tras perder ante su primo, el monegasco Valentin Vacherot.

El evento en la ciudad china superó todas las expectativas y se instaló como un capítulo inolvidable para los fanáticos del tenis internacional. Rinderknech, número 54 del mundo, se acercó a la red para felicitar a su primo monegasco de 26 años, Valentin Vacherot (204°), tras un partido que se extendió durante 2 horas y 14 minutos, sellado con parciales de 4-6, 6-3 y 6-3 a favor de Vacherot. En un torneo en el que figuras como Jannik Sinner y Novak Djokovic iniciaban como principales candidatos al título, el tenis presentó un desenlace inesperado y profundamente humano.

Durante la ceremonia de premiación, Rinderknech tomó la palabra para dirigirse a su familiar: “Dos primos son más fuertes que uno”, alcanzando un punto de quiebre emocional al romper en llanto en pleno discurso. Agradeció a su primo y expresó: "Lo di todo, pero te lo mereces. Espero que haya más, te quiero mucho“, en palabras que conmovieron al público y a los propios protagonistas.

*La palabra de Vacherot tras coronarse en Shanghái

Luego fue el turno del campeón del Másters 1000, que subirá hasta el puesto 40 del ranking ATP tras su sorprendente victoria. Frente al micrófono, mientras agradecía públicamente a su primo por el apoyo recibido durante su carrera, el estado físico de Rinderknech se deterioró visiblemente. El francés permaneció agachado junto al escenario para contener el dolor, hasta que finalmente sufrió una caída provocada por calambres severos, debiendo ser atendido por personal médico. “Creo que necesitamos ayuda, por favor”, solicitó Vacherot en inglés, generando un momento de alivio entre la tensión de la ceremonia.

Rinderknech ya había solicitado la intervención de un fisioterapeuta durante el tercer set por molestias en la espalda y zona lumbar. Su desgaste físico fue palpable, fruto de una seguidilla de partidos exigentes en una edición golpeada por el calor extremo, donde superó previamente al ruso Daniil Medvedev (4-6, 6-2 y 6-4).

El triunfo de Valentin Vacherot —primero de un monegasco en la historia del ATP Tour en levantar un título individual de esta categoría— no solo marcó su ingreso en el Top 40 mundial, sino que también constituyó una historia de ascenso personal y familiar. “Si no hubiese ingresado a la Universidad de Texas en 2017 gracias a ti, hoy no estaríamos aquí. Soñé con seguirte en el Top 100 y ahora estamos ahí los dos”, reconoció Vacherot al recibir el trofeo.

*La caída de Rinderknech en medio de la premiación

Durante el encuentro, el primer set mostró a un Rinderknech sólido con el servicio, sin ceder una sola bola de quiebre y logrando aprovechar la primera oportunidad de rotura para acomodarse con ventaja. El ritmo cambió en la segunda manga, cuando Vacherot ajustó su juego y logró forzar el desenlace a un tercer parcial. Allí pesaron el estado físico y la persistencia del tenista monegasco, quien supo capitalizar una nueva oportunidad de break para definir el partido y el título.

El recorrido de ambos tenistas en Shanghái fue acompañado por una muestra permanente de apoyo y compañerismo familiar, con cada uno alentando a su primo en los partidos previos. El desenlace ofreció una postal singular: discurso, lágrimas y una caída inesperada que dejó al descubierto la exigencia y la dimensión emocional del momento.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMasters de ShanghaiATPTenisValentin VacherotArthur Rinderknechdeportes-argentina

Últimas Noticias

River Plate recibirá a Sarmiento de Junín con el objetivo de volver al triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Gallardo viene de caer ante Central en Rosario y esta tarde se reencontrará con su público en el Monumental. Transmite TNT Sports a las 19.15

River Plate recibirá a Sarmiento

Otro título para Solana Sierra: se consagró en el WTA 125 de Mallorca y recibió el trofeo en manos de Gabriela Sabatini

La argentina sumó su cuarto título del año y la mejor tenista argentina de la historia le entregó el premio. La marplatense venció en la final a la serbia Lola Radivojevic por 6-3 y 6-1

Otro título para Solana Sierra:

El nuevo director de Alpine aclaró cómo es la estructura interna y quién es el “líder” en el equipo de Franco Colapinto

Steve Nielsen detalló la cadena de mando en la escudería con sede en Enstone a la espera de saber quién será el compañero de Pierre Gasly en 2026

El nuevo director de Alpine

Las impactantes fotos de los ganadores de Mr Olympia 2025, el evento de fisicoculturismo más grande del mundo

Derek Lunsford se quedó el primer lugar en la categoría Open, mientras que Andrea Shaw hizo lo propio en la división femenina

Las impactantes fotos de los

La sorprendente reflexión de Gabriela Sabatini sobre el impacto de las lesiones en la carrera de Juan Martín Del Potro

La leyenda del tenis femenino argentino confirmó que para ella, la Torre de Tandil habría llegado a ser N° 1 del ranking

La sorprendente reflexión de Gabriela
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron al nene que era

Encontraron al nene que era buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por el doble femicidio de la mamá y la abuela

Cómo los remolinos de polvo de Marte pueden poner en jaque a las futuras misiones humanas

Grandes tiburones en el Atlántico Sur: cuáles son las áreas clave para su conservación y cómo migran

Los escalofriantes posteos de la mujer antes de ser asesinada junto a su madre en Córdoba: ahora buscan a su hijo

Por qué la relación bilateral con EEUU es clave, según uno de los mayores expertos en economía internacional de la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu advirtió que Israel tendrá

Netanyahu advirtió que Israel tendrá “grandes desafíos” de seguridad pese a la inminente liberación de los rehenes

Lanzan “Connect Argentina”, nueva residencia que une arte y ciencia en colaboración con el CERN

El régimen de Xi Jinping investiga a un alto funcionario de la tabacalera estatal china por corrupción

El vicepresidente palestino se reunió con Tony Blair para discutir “el día después” de la guerra en Gaza

Zelensky conversó con Trump y Macron sobre el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania en medio de los feroces ataques rusos

TELESHOW
Claudia Villafañe eligió llamativos looks

Claudia Villafañe eligió llamativos looks en traje de baño para los días cálidos: así reaccionaron sus amigos famosos

El conmovedor saludo de Benjamín Vicuña a su hijo Benicio a sus 11 años: “Conocí una parte de mí que me enorgullece”

Pampita y Martín Pepa viven su amor en la Polinesia Francesa: ballenas, paisajes de ensueño y romance a pleno

El tierno momento de Valentina Cervantes con su hija que mostró cuál es el favorito de sus padres

Palito Ortega suspendió su show en Paraná por motivos de salud