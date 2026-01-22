Deportes

El extraño punto al estilo “Matrix” que protagonizó la número 2 del mundo y se robó todas las miradas en el Australian Open

La tenista polaca Iga Swiatek se impuso por 6-2 y 6-2 ante la checa Marie Bouzkova y en la siguiente ronda se cruzará ante la rusa Anna Kalinskaya

La número dos del mundo, Iga Swiatek, fue protagonista de una de las jugadas más insólitas del Abierto de Australia durante su choque de segunda ronda frente a Marie Bouzkova. En medio del primer set, ambas jugadoras se encontraron cara a cara cerca de la red tras una secuencia poco habitual que rápidamente se volvió el foco de atención del partido.

Todo comenzó con Bouzkova intentando un pase que Swiatek logró interceptar por muy poco, llegando a tocar la pelota con su raqueta y enviándola de regreso al otro lado de la red con un fuerte efecto hacia atrás. La pelota, tras botar, volvió a cruzar la red, lo que obligó a Bouzkova a correr rápidamente para intentar un golpe definitivo. Swiatek, ubicada muy cerca de la red, optó por una maniobra poco convencional: levantó la raqueta y retrocedió, logrando esquivar la raqueta de su oponente al advertir el recorrido de la pelota.

Bouzkova alcanzó a golpear la bola, pero su impulso la llevó a tocar la red, situación que, según el reglamento, otorga el punto a quien está del otro lado de la cancha. Bouzkova pidió al árbitro que revisara si Swiatek había cruzado la red y si existía obstrucción, pero la decisión se mantuvo: Swiatek, que solo levantó la raqueta sin moverse hacia el lado rival ni obstaculizar, se quedó con el punto tras la confirmación.

La jugada, que por su rareza fue comparada con escenas de la serie “Matrix”, marcó el tono del partido y mostró la capacidad de reacción y los reflejos de la tenista polaca. La secuencia generó sorpresa y comentarios tanto en la cancha como entre los espectadores, que presenciaron una de las escenas más singulares en la actual edición del torneo.

“Hoy en: lo hemos visto todo en el Abierto de Australia, Matrix 2026 en Melbourne”, escribió la cuenta oficial del primer Grand Slam del año en su cuenta oficial en la red social X (anteriormente denominada Twitter).

El resto del encuentro transcurrió bajo el dominio de Swiatek. Tras imponerse en ese punto clave, la polaca consolidó su juego y cerró el primer set con autoridad. Ya en el segundo set, Bouzkova consiguió un quiebre en el 1-1, pero Swiatek demostró por qué se mantiene entre las mejores del mundo, recuperando rápidamente el control y neutralizando cualquier intento de reacción de su rival.

Swiatek sostuvo la iniciativa con su característico desplazamiento y una defensa sólida, obligando a Bouzkova a arriesgar en cada punto. La presión constante de la polaca y su capacidad para responder en situaciones adversas terminaron inclinando la balanza a su favor. El resultado final fue un 6-2, 6-3 que reflejó la diferencia de jerarquía y estado de forma entre ambas tenistas.

Además de la victoria, Swiatek alcanzó un registro histórico al convertirse en la primera jugadora en la Era Abierta en llegar a los dieciseisavos de final de los primeros 24 Grand Slams individuales femeninos de una misma década. El triunfo la acerca a su gran objetivo del año: conquistar el único trofeo de Grand Slam que aún no figura en su palmarés y completar así el “Career Grand Slam”.

En la siguiente ronda, Swiatek se enfrentará a Anna Kalinskaya, preclasificada número 31, quien buscará frenar el camino de la polaca en Melbourne. Con su actuación, Swiatek ratificó su condición de favorita y dejó en claro que está dispuesta a protagonizar más momentos inolvidables en lo que resta del torneo.

Después del partido, Swiatek reconoció que se sentía bien físicamente, aunque expresó su preocupación por el intenso calendario del circuito femenino. “Sin duda, la agenda está apretada. No hay mucho tiempo para reiniciar por completo. Es casi imposible”, comentó la jugadora. Consideró que la sensación es la de no tener un principio ni un final de temporada, ya que las exigencias físicas se extienden durante once meses.

“Parece que no hay principio ni fin de temporada porque, honestamente, para la gente que trabaja físicamente durante 11 meses básicamente, estar 10 días sin la raqueta no es tiempo suficiente para reiniciarse. O sea, eso es lo que tengo. Porque durante cuatro días sigues pensando en la temporada y los últimos días ya piensas en la preparación para la siguiente”, argumentó.

Swiatek señaló que su objetivo para 2026 es poder tomarse un tiempo para “reiniciar y no hacer nada”, buscando desconectar y llegar con más energía al tramo final del año. También repasó su historial en los grandes torneos, recordando que Melbourne Park sigue siendo el único Grand Slam que le falta y que el año pasado quedó a un paso de la final.

Iga SwiatekMarie BouzkovaAbierto de AustraliaTenisWTA

