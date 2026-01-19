Deportes

“Nunca en mi vida le había pegado así”: devolvió el saque de su rival con un excepcional tiro, ganó el punto y su reacción se hizo viral

La griega Maria Sakkari se sorprendió por su tiro en la primera ronda en el triunfo sobre la francesa Léolia Jeanjean

La griega Maria Sakkari no tuvo mayores problemas para cumplir con su condición de favorita en el partido ante la 103 del mundo Léolia Jeanjean, aunque su debut en el Australian Open seguramente lo recordará por siempre tras lograr dar el “mejor golpe que hice en mi vida” casi de manera inesperada.

Su reacción luego de llevarse el primer punto del séptimo game del segundo set dio la vuelta al mundo. La francesa se preparó a iniciar su servicio con el duelo desfavorable con un 6-4 y 4-2 que encaminaba la celebración de la griega: ejecutó un saque abierto, Sakkari se esforzó y llegó con lo justo. El gesto técnico golpeando hacia abajo le dio un inesperado efecto que hizo pasar a la pelota por el costado de la red.

La jugadora de 30 años no dudó en exponer toda su sorpresa por lo acontecido: levantó los brazos y giró mirando a la tribuna sorprendida, mientras se tomaba la cabeza. “Esta es tu oportunidad para recoger tu mandíbula del suelo después de ver esta maravilla de Sakkari”, escribió la cuenta oficial del Australian Open para difundir el video de la acción.

No fue simplemente un golpe bonito y viral, también fue clave para terminar de encaminar el triunfo ya que la griega quebró en cero el saque de su contrincante en este game y firmó la victoria en el siguiente con su servicio para concretar el 6-4 y 6-2 en 1 hora y 19 minutos de acción.

Nunca en mi vida le había pegado así. Tengo 30 años y llevo 25 jugando al tenis, pero nunca hubiera imaginado que podría golpear así, ya sabes, devolver así”, se sinceró la 53 del mundo en la entrevista posterior al partido. “Quiero decir, ya sabes, lo ves cuando Roger (Federer) lo golpea, Carlos (Alcaraz) y luego yo, y pienso: ‘Ah, sí, estoy bastante seguro de que va a ser, ya sabes, probablemente uno de los mejores golpes del torneo’”, planteó, ante la respuesta afirmativa de la periodista que llevó adelante la nota. “Creo que probablemente es el mejor golpe que he dado en mi vida”, aceptó.

El diario griego SDNA profundizó en el tema tras el partido y le preguntó a la tenista sobre su golpe viral: “Me quedé sin palabras. Es decir, no sabía qué pensar, porque nunca creí que pudiera lograr un golpe así. Como dije en la pista, ves a jugadores como Roger que han hecho golpes increíbles en el pasado y piensas que es imposible, que tú no puedes hacer algo así. Pero luego, obviamente, como la red está más o menos en el centro del pasillo, eso ayudó mucho. Aun así, siempre tienes miedo, porque hay un recogepelotas allí y no quieres golpearlo con la pelota. Fue tan natural que simplemente la golpeé y recé para que entrara”.

Sakkari ahora irá ante la
Sakkari ahora irá ante la 7° del mundo, Mirra Andreeva (Foto: Reuters/Edgar Su)

Sakkari, que firmó 27 golpes ganadores y contabilizó 4 aces, quebró cuatro veces el saque de su contrincante a lo largo de este debut en el primer Grand Slam de la temporada. En la siguiente ronda tendrá un partido muy exigente ante la rusa de 18 años Mirra Andreeva, que actualmente figura 7° del ranking WTA.

La griega llegó a ser la número 3 del mundo en marzo del 2022 y suma en su trayectoria dos títulos a nivel singles. Sus mejores actuaciones en el Australian Open las consiguió en 2020 y 2022 con los octavos de final donde cayó contra la checa Petra Kvitova y la norteamericana Jessica Pegula, respectivamente.

Este 2026 lo comenzó con una caída ante la norteamericana Coco Gauff en la United Cup, pero luego hilvanó buenos triunfos en ese certamen por equipos contra la británica Emma Raducanu y la japonesa Naomi Osaka. Sin embargo, desembarcó en el Australian Open con un sabor agridulce porque cayó en la primera ronda del torneo preparatorio de Adelaida ante la australiana Daria Kasatkina.

