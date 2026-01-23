El blooper oculto de Gasly y la broma de Briatore que hizo reír a Colapinto en la presentación del nuevo Alpine: “Por el momento son amigos”

Durante la presentación del nuevo monoplaza, el asesor ejecutivo hizo hincapié en el rendimiento de sus pilotos y la relación que mantienen

Alpine realizó un evento en un crucero para presentar la decoración oficial del monoplaza A526 que competirá en la Fórmula 1 2026. Con la exigencia puesta en la temporada 2026 tras un magro rendimiento el año pasado, el asesor ejecutivo y líder del team galo, Flavio Briatore, hizo exigencias públicas y lanzó una particular frase sobre la gran relación que mantienen Franco Colapinto y Pierre Gasly, quien cometió un blooper al tropezarse durante la revelación del diseño del auto.

La gala se celebró en las costas de Barcelona dentro de un crucero correspondiente a uno de los patrocinadores de la escudería. Más allá de que a lo largo del evento hablaron los miembros más importantes del equipo, incluida la dupla titular de pilotos, Briatore fue el encargado de dejar en claro que la vara es alta de cara a la nueva campaña de la Máxima: “Este año ya no hay excusas”.

Cuando fue consultado sobre sus pupilos, el italiano hizo hincapié en el corredor argentino: “Tenemos un coche nuevo y los mismos pilotos. Así que, Franco, este año, te lo prometo. Ha hecho una muy buena pretemporada y espero que consiga mejores resultados. Y está listo para competir con Pierre. Necesitamos a dos pilotos compitiendo en el momento decisivo para el equipo, por supuesto. Pero solo para crecer necesitamos el rendimiento del piloto. Sea cual sea el trabajo de ingeniería que se haga después de la última vuelta, lo hace el piloto”.

En medio de su discurso, el experimentado directivo italiano de 75 años lanzó una frase inesperada sobre la gran amistad que mantienen ambos corredores y desató las risas entre los presentes. “Pierre y Franco son amigos, trabajan juntos y se esfuerzan mucho en esto. Por el momento son amigos... Después de dos o tres carreras... quizá la amistad sea un poco menor, o quizá sea mayor. Depende”, bromeó el asesor ejecutivo mientras Colapinto y Gasly estaban a su lado.

Pierre Gasly sufrió un leve tropiezo mientras destapaba el auto que pasó desapercibido, pero generó las risas de Colapinto

Cabe resaltar que ambos pilotos mantienen una gran relación fuera de la pista. No obstante, a lo largo del 2025 tuvieron varios duelos en medio de una carrera. Los más recordados ocurrieron en el Gran Premio de Países Bajos, cuando el argentino quedó detrás del francés y perdió tiempo vital para aspirar a sumar puntos, y en el GP de Estados Unidos. En este último, a pesar de las indicaciones desde el box para que mantengan las posiciones, Colapinto superó a Gasly en las últimas vueltas.

El lapso más importante del evento ocurrió cuando se reveló la decoración oficial del monoplaza A526 para la temporada 2026. Pero en este se vivió un divertido momento entre los conductores. Franco y Pierre fueron los encargados de levantar la manta que cubría al vehículo y develar el flamante diseño.

Sin embargo, cuando ambos ya estaban en el alerón trasero del auto, Gasly se tropezó al bajar un escalón del escenario. Colapinto percibió el blooper inmediatamente y comenzó a reírse junto a su compañero luego de un error inesperado que pasó de manera imperceptible.

Franco Colapinto, Flavio Briatore y Pierre Gasly en la presentación del nuevo diseño de Alpine (REUTERS/Albert Gea)

Otro de los momentos destacados del evento tuvo a Briatore como protagonista. Durante otro de sus discursos, el asesor ejecutivo puntualizó en el trabajo de los ingenieros y en cómo se desarrolló la prueba privada en Silverstone, donde el A526 se estrenó en pista.

“Solo hay una forma rápida de entender la normativa. Este año tuvimos mucho tiempo para preparar el coche en la fábrica. La semana pasada, hace tres días, tuvimos una prueba muy satisfactoria. Y, bueno, ya sabes, todo el mundo es muy bueno en la Fórmula 1. Todos luchan por un puesto. Y creo que este año seguro que somos competitivos. Después de eso, depende”, argumentó.

Pese a esto, el italiano fue tajante en sus palabras y, entre risas, lanzó un sutil dardo contra los pilotos: “¿Ves a estos tres chicos con el traje rosa? (NdR: por Gasly, Colapinto y el piloto de reserva Paul Aron) Bueno, dependemos de estos tres. Porque el piloto es... básicamente, el piloto es como el director general de la empresa y él trae los resultados".

El nuevo diseño del monoplaza A526 de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1 (@alpinef1team)

Respecto al diseño del monoplaza, el cual se mantuvo fiel a sus predecesores con el azul como tono predominante y el rosa como secundario, ambos pilotos brindaron su punto de vista sobre cómo se ve. “Es hermoso. Se ve muy bien. Obvio, el auto es bastante diferente al del año anterior en términos técnicos, pero luce super”, soltó Gasly.

Por su parte, Colapinto sacó a relucir su carisma característico y bromeó sobre el flamante monoplaza: “Es bastante emocionante. El auto luce increíble. La consistencia de los colores. Los coches bonitos siempre van rápidos”.

El argentino de 22 años probará por primera vez el monoplaza en pista en el inicio de los test de pretemporada de la F1 en Barcelona. Del 26 al 30 de enero, los equipos podrán girar tres días en pista para obtener las primeras sensaciones del vehículo. En las últimas horas, Williams anunció que se ausentará en el Circuit de Cataluña por un retraso en el desarrollo. Posteriormente, en Bahréin, se realizarán otros dos ensayos en los que todas las escuderías podrán participar: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.

Colapinto tendrá la oportunidad de trabajar en pretemporada por primera vez en su carrera en la Fórmula 1, algo fundamental para adaptarse a las características del monoplaza. Luego de esto, el debut oficial del calendario 2026 de la F1 está programado para el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el marco del Gran Premio de Australia.