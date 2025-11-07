El respaldo de Pierre Gasly a Franco Colapinto después de ser confirmado en Alpine: “Emocionado por lo que está por venir con este hombre”

El mensaje de apoyo de Gasly a Colapinto de cara al 2026 de Alpine

El anuncio de Alpine sobre la conformación de su equipo para la temporada 2026 de Fórmula 1 despejó las dudas en torno al futuro de Franco Colapinto. El piloto argentino fue confirmado como titular en el team galo y compartirá la dupla titular con Pierre Gasly, consolidando así su posición en la máxima categoría del automovilismo tras una etapa de crecimiento acelerado desde su llegada a la escudería francesa.

El joven de 22 años demostró una notable evolución con el team con sede en Enstone con el correr de las carreras y logró igualar -y en varias ocasiones superar- a su compañero de equipo. No obstante, su progresión también se entiende gracias al enorme trabajo en equipo entre los dos pilotos, quienes en reiteradas oportunidades hicieron hincapié en la gran relación que mantienen tanto dentro como fuera de la pista.

Minutos después del comunicado oficial en el que se confirmó la continuidad del argentino en Alpine, Gasly dio muestras nuevamente de la camaradería que existe entre ambos y le dio su apoyo en las redes sociales oficiales de la escudería. “Aquí está el hombre. Se anunció para la alineación de 2026. Estoy muy emocionado por lo que está por venir. Espero que el año que viene sea mucho mejor”, comentó el francés, en un video publicado en la cuenta de X (antes Twitter) del equipo.

Colapinto y Gasly mantienen una buena relación desde 2024 (@AlpineF1Team)

En esta misma línea, Pierre Gasly destacó la labor que están haciendo en una complicada temporada y se mostró muy contento por la continuidad de Franco: “Sé que el equipo está trabajando muy duro, pero solo quería decirles que apreciamos su apoyo, especialmente en una temporada como la de este año. Estoy totalmente comprometido y emocionado por lo que está por venir con este hombre”.

Luego de esto, el francés de 29 años le pasó la posta a Colapinto, el cual se mostró muy agradecido con su compañero de Alpine. “Estoy muy feliz de continuar con Pierre, con el equipo. Tengo muchas ganas de que llegue el año que viene”, resaltó. Tras esto, hizo hincapié en lo que será la temporada 2026 de la F1 y se mostró considerablemente optimista con el próximo curso.

“Creo que nos esperan grandes momentos. Estamos trabajando muy duro y el coche para el año que viene tiene muy buena pinta. Estoy muy positivo, muy motivado y muy contento de seguir con Pierre junto al equipo. Ha sido de gran ayuda este año y estoy deseando que llegue el 26. Esperemos que sea un buen año y vamos allá. ¡Vamos! ¡Vamosss!”, concluyó el argentino.

Flavio Briatore resaltó el trabajo de Gasly y Colapinto, al mismo tiempo de que destacó la enorme relación que mantienen

Durante el media day del Gran Premio de Brasil, Colapinto profundizó en su relación con su compañero Pierre Gasly. “Es muy buena. Con Pierre somos buenos amigos afuera de la pista también. Nos comenzamos a llevar bien el año pasado, cuando estaba en Williams. Por supuesto, este año ya trabajamos juntos y disfruto trabajar con él. Es bueno ser competitivo y esa competición que tenemos en pista nos ayuda. Y es lo que el equipo quiere: tener dos pilotos que puedan competir. Estamos trabajando bien juntos”, exclamó.

Quien también destacó el trabajo de Gasly y Colapinto fue Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder de Alpine. “Ha sido un año difícil para todo el equipo y no ha sido el escenario más fácil para rendir, pero tanto Franco como Pierre han hecho todo lo posible para ayudar al equipo a situarse en la mejor posición posible para la próxima temporada”, destacó el italiano en el comunicado oficial en el que se confirmó la continuidad de Franco, quien se llevó grandes elogios del jefe.

La decisión de Alpine se produce tras semanas de especulación y mensajes ambiguos tanto del propio Colapinto como del equipo. El argentino, que se incorporó a Alpine a comienzos de 2025 procedente de Williams, asumió la titularidad en reemplazo de Jack Doohan después de los primeros seis Grandes Premios de la temporada. Su adaptación al exigente monoplaza A525 fue prácticamente inmediata, a pesar de la limitada experiencia previa con los vehículos de la escudería de Enstone. Esta capacidad de respuesta le permitió igualar e incluso superar en ocasiones los resultados de su compañero Gasly, lo que resultó determinante para que el equipo depositara su confianza en él de cara a la próxima temporada.

En el balance de enfrentamientos directos, el francés mantiene una ventaja de siete a seis sobre Colapinto en las carreras, mientras que en las sesiones de clasificación la diferencia es de ocho a cinco a favor de Gasly. Estos números reflejan la competitividad interna y el rápido progreso del piloto argentino, que ha sabido aprovechar cada oportunidad para consolidarse en el equipo.

Por primera vez, Colapinto afrontará una temporada completa de Fórmula 1 desde el inicio, aunque llegará a ese debut con la experiencia acumulada en 26 Grandes Premios: 9 con Williams y 17 con Alpine. Además, tendrá la oportunidad de participar en los test de pretemporada, una instancia fundamental del calendario en la que nunca antes había intervenido.