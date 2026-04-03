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Romance confirmado: el video de Sabrina Rojas y José Chatruc a los besos en Punta del Este

Las imágenes de la pareja muy acaramelados en Uruguay, dejando atrás los rumores de amistad y mostrando la complicidad que existe entre la actriz y el exfutbolista

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El video viral de Sabrina Rojas y José 'Pepe' Chatruc en Punta del Este confirmó el inicio de un romance público (Video: X)

Lo que hasta hace pocos días eran versiones, encuentros compartidos y declaraciones ambiguas, ahora parece haber dado un giro definitivo. Sabrina Rojas y José Chatruc fueron vistos a los besos en una playa de Punta del Este, en un video que rápidamente se viralizó y terminó por confirmar que entre ellos hay algo más que una simple amistad.

Las imágenes, difundidas en redes sociales por la cuenta @lomaspopucom, muestran a la pareja sentada sobre la arena, en una escena relajada y sin intención de ocultarse. Entre risas y gestos de complicidad, ambos se acercan y se besan apasionadamente, ajenos a las miradas ajenas. El entorno, típico del balneario uruguayo, acompaña el clima íntimo de la situación: una tarde de playa, reposeras, sombrillas y el sonido del mar de fondo.

El material no tardó en recorrer las redes, donde rápidamente fue interpretado como la prueba que faltaba para confirmar el romance. Hasta ahora, tanto Rojas como Chatruc habían optado por la cautela al referirse a su vínculo. Si bien nunca negaron la cercanía, insistían en definir su relación como una amistad dentro de un grupo en común.

Sabrina Rojas y José "Pepe" Chatruc fueron vistos a los besos en la playa: el video
La pareja se mostró relajada y cómplice sin intentar ocultarse, en una escena típica de Punta del Este

Sin embargo, el video cambia por completo el escenario. La naturalidad con la que se muestran, lejos de cualquier intento de disimulo, refuerza la idea de que la relación avanzó a un nuevo nivel. No se trata de una salida casual ni de un encuentro grupal, sino de un momento de intimidad compartido en un contexto romántico.

Los rumores sobre este vínculo comenzaron a circular el 19 de marzo, cuando una imagen de ambos cenando a la luz de las velas encendió las primeras sospechas. En aquel entonces, la escena fue interpretada como una posible cita, aunque los protagonistas bajaron el tono de las especulaciones. “Somos amigos y tenemos la mejor”, había dicho el ex jugador de Racing en ese momento, destacando que compartían un grupo de amigos con el que se reunían con frecuencia.

Por su parte, Sabrina Rojas también había hablado del tema, dejando en claro que no había una etiqueta definida para lo que estaban viviendo. “Hoy te puedo decir que estoy sola realmente”, afirmó, aunque reconoció que se veían seguido. Incluso deslizó una frase que, con el diario del lunes, cobra otro sentido: “Tal vez lo estoy viendo más a él que a mis propias íntimas amigas”.

Imagen borrosa de un grupo de personas sentadas en una sala de espera. Se ven figuras de Sabrina Rojas y José Chatruc entre la gente, indistinguibles
La actriz Sabrina Rojas y el exfutbolista José Chatruc, vistos juntos en lo que parece ser un nuevo paso en su relación. (Captura de video)

En ese marco, las imágenes del aeropuerto que circularon días después sumaron más leña al fuego. Según contó la panelista Pochi de Gossipeame, ambos habían sido vistos “muy acaramelados” mientras se preparaban para viajar. En un primer momento se habló de un destino en Brasil, pero luego se confirmó que el viaje fue a Punta del Este, donde finalmente se registraron las imágenes.

El viaje en sí también tiene su propia historia. Según trascendió, Chatruc habría ganado en un evento un pasaje para dos personas a ese destino, lo que explica la escapada compartida. Incluso, algunos rumores indicaron que el exfutbolista habría manejado la situación con discreción en su entorno personal.

Más allá de los detalles, lo cierto es que el video parece cerrar cualquier tipo de duda. La relación, que comenzó en el marco de encuentros grupales y actividades compartidas —como partidos de pádel y salidas a restaurantes—, habría evolucionado hacia algo más íntimo y personal.

Sabrina Rojas y José Chatruc sentados en una mesa de restaurante, con velas encendidas, botellas de agua y menús sobre el mantel blanco
La actriz Sabrina Rojas y el exfutbolista José Chatruc fueron vistos compartiendo una cena íntima a la luz de las velas en el reconocido restaurante Novecento.

Aun así, hay un elemento que se mantiene: la falta de confirmación oficial por parte de los protagonistas. Ni Rojas ni Chatruc se pronunciaron directamente sobre las imágenes, lo que deja abierta la posibilidad de que elijan seguir manejando su vínculo con bajo perfil, al menos por ahora.

Mientras tanto, el video continúa sumando reproducciones y comentarios. Entre quienes celebran la nueva pareja y quienes recuerdan las declaraciones previas, lo cierto es que la escena en la playa logró lo que pocas veces ocurre: decir más que cualquier palabra.

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Sabrina RojasJosé “Pepe” ChatrucPepe ChatrucJosé Chatruc

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