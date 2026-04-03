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Es hijo de Schwarzenegger, nació de una relación oculta y hoy brilla como culturista: “Si le pido favores a mi padre, ¿qué honor hay?”

Joseph Baena nació en 1997, pero supo la verdad de su origen en 2011. Ese año se enteró que había sido concebido por su madre Mildred y el protagonista de Terminator

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El fisicoculturista ganó una competencia oficial de fisicoculturismo en su primera participación

La historia de Joseph Baena, ganador de su primera competencia profesional de fisicoculturismo a los 28 años, articula una biografía marcada por el peso del apellido Schwarzenegger y la decisión personal de abrirse camino por mérito propio. Su triunfo en el NPC Natural Colorado State, logrado en el Pinnacle Performing Arts Center de Denver, representa tanto un hito deportivo como el punto de consolidación de una identidad forjada entre la disciplina heredada y la propia voluntad de diferenciación. La noticia cobra especial relevancia no solo por la dimensión del logro, sino también por la historia de origen: Joseph es el hijo menor de Arnold Schwarzenegger, fruto de su vínculo extramatrimonial con Mildred Baena, empleada doméstica de la familia durante dos décadas.

La revelación de su origen y la construcción del vínculo con su padre

La existencia de Joseph Baena se mantuvo en secreto hasta que, en 2011, cuando tenía 13 años, su filiación fue revelada a la prensa. Según el testimonio de Mildred Baena en la revista HOLA, “ellos me hicieron sentir como si fuera una más de la familia. Admiraba a Arnold y sentía un gran respeto hacia él. Durante un tiempo, pensé que le amaba… Sí, podría decir esto. Entonces, una cosa llevó a la otra, nos sentimos conectados”. El escándalo derivado de la noticia tuvo consecuencias inmediatas, provocando el divorcio de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver –periodista y sobrina del expresidente John F. Kennedy– tras 25 años de matrimonio.

La mujer le ocultó la paternidad hasta que el fisicoculturista y actor finalmente se enteró cuando el niño ya tenía entre siete y ocho años. En 2010, les compró una propiedad de cuatro habitaciones en California para que ambos pudiesen tener su propia hogar, pero Maria descubrió la verdad tiempo después durante una sesión de terapia de pareja. Ante la pregunta sobre si era el padre de Joseph, Arnold realizó una confesión que “destrozó” a su esposa.

Joseph Baena posa en un escenario de fisicoculturismo, sonriendo y flexionando el bíceps. Lleva bañador rojo, medalla y su piel está bronceada
Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, celebra su victoria en un torneo de fisicoculturismo posando con su medalla y trofeo.

Sin dudarlo, reconoció públicamente su responsabilidad: “No hay excusas y asumo toda la responsabilidad por el dolor que he causado”. El exgobernador de California optó por asumir la paternidad. El propio Joseph relató al medio Men’s Health que, tras hacerse pública la verdad, su vida cambió de manera inmediata: “Tu cuerpo está cambiando, tu mente está cambiando. Y ahora mi vida cambió ante mis ojos”.

La noticia impactó no solo en el entorno familiar inmediato, sino también en la esfera mediática global. A pesar de la conmoción, el tiempo permitió la construcción de un vínculo consolidado entre padre e hijo. En palabras de Schwarzenegger recogidas por The Hollywood Reporter: “Joseph y yo tenemos una gran relación. Hacemos ejercicio juntos, hablamos de la vida y compartimos momentos de padre e hijo. Es un joven increíble y estoy orgulloso de él”.

La influencia de Arnold y el camino propio de Joseph Baena

Joseph Baena concluyó sus estudios universitarios en 2019, obteniendo un título en Negocios en la Universidad Pepperdine. El día de su graduación, Schwarzenegger celebró el logro escribiendo: “Felicitaciones Joseph! Cuatro años de duro trabajo estudiando negocios en Pepperdine y hoy es tu gran día. Te has ganado toda esta celebración y estoy muy orgulloso de ti. ¡Te amo!”.

En materia deportiva, el origen de su vínculo con el fisicoculturismo se remonta a la adolescencia. El protagonista principal de Terminator le obsequió un ejemplar de The Encyclopedia of Modern Bodybuilding, obra que él mismo coescribió en 1985. A partir de allí, Joseph adoptó una rutina de entrenamiento intensiva, llegando a aumentar más de ocho kilos de masa muscular en ocho semanas, como detalló Men’s Health. Hoy, dedica seis jornadas semanales a las pesas, con sesiones de hasta dos horas centradas en ejercicios de aislamiento y esfuerzo máximo. Sobre la influencia paterna, Baena explicó en Men’s Health: “Una de las grandes cosas que aprendí de papá fue no tener la mentalidad de las diez repeticiones. Se trata de empujarte al límite y dar ese kilómetro extra”.

Arnold Schwarzenegger entrenó a su hijo durante las semanas previas al evento (Crédito: Reuters/Mario Anzuoni)
Arnold Schwarzenegger entrenó a su hijo durante las semanas previas al evento (Crédito: Reuters/Mario Anzuoni)

El propio Arnold Schwarzenegger, con siete títulos de Mr. Olympia y cinco de Mr. Universe, es el máximo referente del fisicoculturismo moderno. La relación entre ambos se fortaleció a través del entrenamiento compartido en Gold’s Gym de Venice, California. En Instagram, Joseph compartió fotografías junto a su padre y la leyenda: “¡Hay que dar una sacudida a los músculos!”.

Incluso, ambos fueron filmados durante los ejercicios de Baena bajo la estricta tutela de Schwarzenegger, quien lo iba guiando en los diferentes movimientos para deslumbrar a los jurados en la antesala a la competición más reciente. Una muestra del acompañamiento permanente que ha tenido con él a lo largo de su vida. Joseph es el hermano menor de Katherine Eunice, Christina Maria Aurelia, Patrick y Christopher, quienes fueron fruto de la relación con Shriver.

El rechazo al privilegio y la vocación por el esfuerzo personal

Lejos de buscar atajos basados en la fama de su padre, Baena decidió mantener el apellido de su madre y construir una trayectoria desligada del entorno Schwarzenegger. “Ya tengo un apellido. Ya estoy logrando tanto y avanzando hacia mis metas. Eso es lo último en lo que pienso”, afirmó durante el pódcast Unwaxed, conducido por las hermanas Stallone. Lleva el de Rogelio de Jesús Baena, antigua pareja de Mildred.

Esta vocación por la autonomía se reflejó en otra declaración recogida por Men’s Health: “Si uso los contactos de mi papá o le pido favores, ¿qué honor me traerá eso?”. Su determinación es refrendada por el propio Schwarzenegger, quien insistió en que el resultado habla por sí solo: “¡Feliz cumpleaños Joseph! Estoy muy orgulloso de ti y te amo. Estás arrasando en el gimnasio, en tu carrera inmobiliaria y en la actuación”, publicó en Twitter en 2021.

Proyección más allá del deporte: actuación y negocios

Joseph Baena, en camiseta negra, flexiona el bíceps con una barra de pesas en un gimnasio, mientras Arnold Schwarzenegger lo observa. Fondo oscuro
El estricto entrenamiento de Joseph Baena bajo la atenta mirada de Arnold Schwarzenegger

La vida de Joseph Baena excede el fisicoculturismo. En 2022, debutó como protagonista en la película Bully High y se incorporó al reparto de Gunner, junto a Morgan Freeman y Luke Hemsworth. También integró el elenco de Dog Patrol: Operation Santa Paws, que se estrenó en 2025. Además, participó en la temporada 31 del programa Dancing with the Stars, aunque fue eliminado en la quinta semana.

Paralelamente, su ingreso al mercado inmobiliario en 2021 se tradujo en la concreción de su primera venta en Santa Mónica en 2022. Esta diversificación confirma la búsqueda de una identidad multifacética y un camino profesional cimentado en el mérito propio.

El triunfo en Colorado y la reacción del público

La reciente victoria en el NPC Natural Colorado Statedonde obtuvo el primer puesto en tres categorías y una medalla de plata adicional— recibió una respuesta multitudinaria en redes sociales. Más de 70 mil usuarios dieron “me gusta” a la publicación de Baena en Instagram, con cerca de 3 mil comentarios que calificaron su logro como “histórico” y “fantástico”.

En síntesis, la historia de Joseph Baena —desde su nacimiento en 1997 como resultado de un secreto familiar hasta la obtención de su primera corona profesional en el fisicoculturismo— está marcada por un doble movimiento: el legado tangible de Schwarzenegger en cuanto a disciplina y motivación, y la afirmación constante de Baena en pos de un recorrido propio. Como sintetizó en una de sus declaraciones centrales a Men’s Health: “Mi papá es de la vieja escuela; no cree en los favores. Cree que el trabajo duro da resultados, y yo también”.

Arnold Schwarzenegger entrenando
Así era Arnold Schwarzenegger en sus épocas como fisicoculturista

MÁS FOTOS DE JOSEPH BAENA

Primer plano de Joseph Baena, fisicoculturista, con piel bronceada y musculosa, sonriendo a la cámara y señalando hacia arriba con su dedo índice derecho
El festejo de Joseph Baena tras su victoria en un reciente torneo de fisicoculturismo en Los Ángeles
Arnold Schwarzenegger entrena a su hijo para su debut en el fisicoculturismo profesional
Joseph Baena es hijo de Mildred Baena y fue fruto de un vínculo extramatrimonial con Arnold Schwarzenegger (Créditos: TikTok/JoeBaena)
Arnold Schwarzenegger entrena a su hijo para su debut en el fisicoculturismo profesional
La mirada de Arnold Schwarzenegger durante el entrenamiento de su hijo Joseph Baena para su debut en el fisicoculturismo profesional (Créditos: TikTok/JoeBaena)
Joseph Baena, de cabello rizado y camiseta sin mangas blanca, entrena en una máquina de gimnasio al aire libre. Un micrófono está sujeto a su hombro
Joseph Baena dedica seis jornadas semanales a las pesas, con sesiones de hasta dos horas centradas en ejercicios de aislamiento
Joseph Baena, el hijo de Arnold Schwarzenegger
Las diferencias en el físico entre Joseph Baena y Arnold Schwarzenegger (Instagram/AP)

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