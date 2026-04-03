Andrea del Boca se emocionó en Gran Hermano por los saludos de su mamá de 95 años, su tía y su hija: “Son mi motor”

La actriz se conmovió hasta las lágrimas por los mensajes que recibió de su familia (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Una noche cargada de sensibilidad se vivió en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) cuando Andrea del Boca recibió un mensaje de su familia que la desbordó por completo. Entre lágrimas, recuerdos y palabras de amor, la actriz protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la edición, dejando en evidencia el fuerte lazo que la une con su círculo más íntimo.

Todo comenzó con la aparición en pantalla de su mamá, Ana María Castro, quien, junto a la tía de Andrea —su madrina y compañera de vida desde hace décadas— le envió un mensaje lleno de ternura y aliento. “Hola, amor, ¿cómo estás? Seguí con fuerza. Así te queremos ver. Dale, luchá”, se escuchó, en una intervención breve pero contundente. Luego, su tía tomó la palabra y sumó: “Te mando un saludo grande, te amo mucho. Felices Pascuas, mi amor”.

Desde el primer segundo, la emoción fue visible en el rostro de la actriz. Con los ojos vidriosos y sin poder contener el llanto, Andrea se llevó las manos a la cara mientras escuchaba atentamente cada palabra. Sin embargo, el momento más intenso llegó con la aparición de su hija, Anna Chiara del Boca, quien con su estilo cercano y afectuoso logró tocar una fibra aún más profunda.

El saludo de Ana María Castro, madre de Andrea del Boca, incluyó palabras de aliento y ternura que conmovieron a la actriz en pleno reality

“Hola, mamá. Te amo, te extraño. Vos no me podés extrañar tanto, no te hagas la vivaracha, porque me tenés siempre en la almohada”, comenzó diciendo, con una sonrisa que contrastaba con la emoción del momento. Luego, agregó una frase que terminó de quebrar a la participante: “Como decía papá: ‘Tu éxito es mi orgullo’. Y yo agrego que tu felicidad es mi tranquilidad”.

Esa referencia no fue casual. Se trató de una cita directa a una de las frases más recordadas de Nicolás del Boca, quien marcó profundamente la vida de la actriz. Al escuchar esas palabras, Andrea no pudo evitar quebrarse por completo. Entre lágrimas, solo atinó a decir: “Mis chicas”, mientras el estudio estallaba en aplausos.

El conductor Santiago del Moro intervino entonces para preguntarle por las personas que habían aparecido en el video. Fue en ese momento cuando Andrea, aún con la voz entrecortada, explicó el rol fundamental que cada una ocupa en su vida. “Es mi tía, mi madrina, que vive con nosotros desde hace muchísimos años… desde hace 50 años”, detalló, antes de profundizar en el significado emocional de ese núcleo familiar. “Son todo para mí. Son mi motor… son las personas que en los momentos difíciles siempre me mantienen firme y con fuerza para seguir adelante”, expresó.

Anna Chiara del Boca dedicó a su madre un mensaje íntimo y citó una frase de Nicolás del Boca, recordando la importancia del legado paterno

Lejos de tratarse de una declaración aislada, sus palabras dejaron entrever una historia de vida atravesada por la cercanía y el sostén mutuo. Andrea también reveló que, antes de ingresar al reality, necesitó el visto bueno de su familia para tomar la decisión. “Cuando les dije de entrar acá necesitaba de la opinión de ellas, porque mi responsabilidad es mantenerlas bien y estar muchos años más juntas”, confesó.

En medio de ese relato, hubo también un espacio para recordar a su padre. A partir de la frase que citó su hija, la actriz volvió sobre ese vínculo que marcó su carrera y su vida personal. “Mi papá siempre me decía ‘tu éxito es mi orgullo’… y Anna tomó esa frase”, explicó, visiblemente emocionada.

Para Andrea del Boca, el mensaje fue mucho más que un saludo: fue una reafirmación de sus raíces, de sus afectos y de aquello que la sostiene incluso en un contexto de aislamiento como el reality. La presencia simbólica de su madre, su tía y su hija funcionó como un refugio emocional en medio de la exposición constante.