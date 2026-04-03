Rosario Ortega confesó ser bisexual y contó quiénes besan mejor: ¿hombres o mujeres?

La cantante abrió la puerta de su intimidad y contó detalles de su sexualidad

En las últimas horas, Rosario Ortega decidió abrir la puerta de su intimidad y relatar las relaciones que atravesó con sus últimas parejas. En ese marco, la cantante sorprendió al confesar que se consideraba bisexual. Como extra, también realizó un balance de sus experiencias y causo impacto al contar quiénes besan mejor, ¿hombres o mujeres?.

Ante la consulta de Lola del Carril, de si se consideraba bisexual, Ortega comentó: “Sí, creo que es una buena definición. Me parece que las etiquetas, no sirven mucho, ¿viste? Decir soy esto. Uno es hoy una cosa, mañana otra”.

Continuando con la charla en el podcast Mesa dulce, Rosario explicó: “A juzgar por mi historial, estoy en un setenta, treinta. Hombres setenta. De acá en más no lo sé, ¿entendés? Entonces no me animo a decir soy esto. Pero sí, mi historial dice que sí y me parece más fácil por ahí es lo que más hice en mi vida. Me es más fácil por ahí relacionarme con un hombre”.

Ahondando en su sexualidad, la conductora le consultó si había formalizado una relación con una mujer, a lo que la invitada respondió: “Yo creo que lo lindo de una mujer es que los roles son esto y después son esto. Eso me parece lo más lindo de, por ahí de que sea una mujer, ¿no? Tengo tres sobrinos que son gays. Claro, no bisexuales ni nada. Dante, son hombre, mujer, mujer. Entonces, no soy un faro, digamos”.

La cantante abrió la puerta de su intimidad y contó detalles de su sexualidad

Mi mamá me tuvo grande a mí, yo soy chica. Entonces sí creo que marqué una diferencia ahí con mis hermanos. Mi hermana está más alineada con mi mamá en el hecho de no cuestionarse tanto las cosas e ir más para adelante. Me preguntás a los veintiocho y es, por ahora falta un montón, no quiero ser madre y mi mamá ya había tenido cuatro hijos. Después a los treinta dije no, estoy muy enquilombada mi cabeza y a los treinta y cinco dije bueno: “Voy a congelar óvulos. Y lo hice”.

Tras comentar que una de sus últimas relaciones había sido con una mujer, Ortega fue consultada si ese había sido el primer vínculo con una persona del mismo sexo. “Más que de larga, te diría como de yo sentir que estaba en una relación más seria. Estuve con dos mujeres más, pero más a los veintiocho, veintinueve años y lo sentí algo más tabú”, subrayó Rosario.

Continuando con su reflexión, Rosario destacó: “Y después de ahí nunca más por más de diez años. Entonces ahí dije: “Cuando te pasan esas cosas que te dicen: ‘Ah, estás en esa fase’”. Y me creí un poco ese relato. ¿Y no puede ser que de repente te des cuenta que te gustan las dos cosas?. Y te puede pasar a los treinta años, a los cuarenta años, a los cincuenta, veinte”.

Rosario Ortega contó quiénes besan mejor: ¿hombres o mujeres?

Ortega también contó cómo se sintió al descubrir que también le gustaban las mujeres y la introspección que realizó en ese momento: “A mí lo que me pasó fue decir: “Ah, fue toda mi vida una mentira”. Dije como: “En realidad yo soy gay, ¿y qué?, tuve novios y era todo...” Pero porque era muy ingenua también. Tampoco se hablaba tanto, digo, era un poco más tabú. Pero igual yo dije eso como: “Ah, entonces no soy heterosexual y no me gustan los hombres”, y me lo tomé mal”.

Luego, Rosario habló de su proyección a futuro y de sus planes de vida: “No veo ni me importa esto de quiero envejecer con alguien y me quiero morir con la misma persona. Eso no lo tengo. Yo creo que uno va cambiando y no sos obviamente hoy el que sos mañana. Entonces es normal que tu pareja a veces no acompañe eso y termines con otra persona. Y creo mucho en las familias ensambladas. Me puedo llegar a ver como con alguien en diez años o veinte años, o separada, con otra pareja, con hijos míos, con hijos de la otra pareja, sin hijos. Soy muy abierta con eso. Me gustaría tener igual”.