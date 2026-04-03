Llueve en el AMBA: bajó la temperatura y se mantiene la probabilidad de más precipitaciones durante la madrugada

Fuertes lluvias, ráfagas de viento de hasta 80 km/h y posible caída de granizo afectan al AMBA y gran parte del país

El pronóstico en las últimas horas volvió a traer la lluvia a la escena y, luego de un jueves nublado y mucha humedad, anticipa un fin de semana inestable. El primer día del feriado largo de Semana Santa amagó con lo que parecía una leve mejoría pero el Servicio Meteorológico Nacional anticipó chaparrones y alerta amarilla en varias provincias por tormentas. Ya sobre la noche la lluvia se hizo persente en la zona del AMBA.

Según el organismo meteorológico, las primeras gotas se sintieron a media mañana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Si bien se esperaba que la situación continuara a lo largo de la jornada, en CABA por la tarde no volvió a llover e incluso el cielo se encontraba despejado.

Este viernes no hubo grandes cambios de temperatura respecto a la que se venía gestando en estos días, pero el sábado esta condición sufriría un cambio rotundo. La máxima esta tarde estuvo alrededor de los 29 °C, con una mínima que osciló los 25 °C. Por la tarde, el porcentaje de probabilidad de lluvia fue el más alto (70%), frente al 40% de las primeras horas del día. Por la noche habrá ráfagas de viento de hasta casi 60 km/h provenientes del sector sudeste.

El pronóstico prevé un marcado descenso de temperatura en Buenos Aires, con máximas de 21 °C el sábado y mínimas de 13 °C el domingo

En el Gran Buenos Aires la situación fue distinta y el Servicio Meteorológico tuvo que emitir alertas a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y posible caída de granizo que afectaron a distintas localidades.

Las zonas afectadas son: Ayacucho, Azul, Dolores, General Guido, Las Flores, Maipú, Pila, Rauch, Tordillo, 9 de Julio, Bragado, General Viamonte, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Lincoln y Pehuajo.

Mientras tanto, el sábado, la ciudad experimentará un marcado descenso térmico -con 21 °C de marca máxima y 16 grados de mínima-. Por la madrugada, la situación en cuanto a las chances de chaparrones es de una probabilidad que rondará entre un 40% y 70%, por lo que el AMBA podría amanecer mojada o incluso con lluvias.

En el Gran Buenos Aires se reportaron tormentas intensas, lluvias abundantes y alertas a muy corto plazo por riesgo de granizo

Una leve mejoría se sentirá hacia la tarde donde podrían aparecer algunos rayos del sol. No obstante, se espera que todo este panorama esté acompañado de ráfagas de viento que alcanzarán los 50 kilómetros por hora.

Para el domingo se espera que finalmente llegue estabilidad. El último día del fin de semana largo no lloverá, de acuerdo con el pronóstico del SMN. No habrá demasiadas variaciones en lo que respecta a la temperatura (mínima de 13 °C y máxima de 20 °C) y las zonas más afectadas serán el centro y norte del país.

Rigen alertas por tormentas en el resto del país

Lo que el SMN anunció para este viernes es una alerta amarilla por tormentas para siete provincias. La misma rige en el sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, sur y centro de Córdoba, este de San Luis, oeste y centro de La Rioja, oeste de Catamarca y oeste de Salta.

Se prevén lluvias de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que estarán acompañadas por abundantes precipitaciones, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 km/h.

De acuerdo con la información oficial, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores se podrían superar estos registros de forma puntual.

El SMN recomienda tomar precauciones ante las tormentas, como evitar salir, limpiar desagües y desconectar los electrodomésticos

Para estas situaciones, el organismo recomienda evitar salir y no sacar la basura. Además, limpiar desagües y sumideros para evitar obstrucciones, así como también desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en tu vivienda.

Además, insiste en cerrar y alejarse de puertas y ventanas para reducir riesgos. Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y estando al aire libre, buscar refugio inmediato.

El domingo llegará la estabilidad meteorológica al AMBA, aunque la alerta por precipitaciones seguirá vigente en el centro y norte del país

Durante el sábado, la situación será más severa. El norte de la provincia de Buenos Aires se mantendrá con alerta amarilla por tormenta, así como San Luis, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Sin embargo, la tormenta se sentirá más en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, por lo que la advertencia es de color naranja.

Ya de cara al domingo, el mapa de alertas vuelve a ser completamente amarillo. La alerta rige en: norte y oeste de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Corrientes.