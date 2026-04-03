América Latina

Lula da Silva intentará anular una subasta de Petrobras por presuntos precios excesivos de gas licuado de petróleo

Las recientes acciones se producen luego de la operación en la que la compañía estatal vendió el combustible con primas por encima del mercado, en medio de presiones derivadas de la guerra en Irán

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva expone en la ceremonia de asunción de la nueva presidente ejecutiva de Petrobras, Magda Chambriard en Río de Janeiro, Brasil, 19 jun, 2024 (REUTERS/Ricardo Moraes)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva expone en la ceremonia de asunción de la nueva presidente ejecutiva de Petrobras, Magda Chambriard en Río de Janeiro, Brasil, 19 jun, 2024 (REUTERS/Ricardo Moraes)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el jueves que su administración buscará anular una subasta en la que la petrolera estatal Petrobras vendió gas licuado de petróleo (GLP) a precios que calificó de excesivos debido al impacto de la guerra en Irán.

El aumento de los precios de los combustibles se convirtió en una de las principales preocupaciones para Lula, quien busca la reelección este año. La situación también representa un desafío para Petrobras, que debe equilibrar las exigencias del Gobierno con las obligaciones internas de asegurar rentabilidad en la venta de combustibles.

La gente conocía las directrices del Gobierno y de Petrobras: no subiremos los precios del GLP”, declaró Lula en una entrevista con TV Record Bahía. El mandatario criticó la subasta, señalando que se realizó en contra de las instrucciones de la dirección de Petrobras y que las primas alcanzaron hasta un 100% por encima de los precios de referencia locales.

El mes pasado, Petrobras canceló subastas de diésel y gasolina tras detectarse primas entre 1,80 y 2,00 reales por litro, superiores a los precios de refinería. A raíz de ello, optó por suministrar combustible mediante contratos existentes y vendió el diésel a precios más bajos que los que se habrían alcanzado en subasta, según fuentes citadas por Reuters.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una rueda de prensa (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una rueda de prensa (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

Aunque Petrobras es un importante productor de gas y diésel, Brasil sigue dependiendo de importaciones, lo que lo hace vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el gobierno de Lula anunció diversas medidas para contener los precios al consumidor, incluida la aplicación de un impuesto sobre las exportaciones de petróleo.

Por su parte, Petrobras anunció el miércoles que revisará su plan quinquenal de negocios con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia de Brasil en diésel en un plazo de cinco años, en respuesta a la volatilidad internacional generada por el conflicto en Medio Oriente.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, explicó en un seminario que la empresa busca eliminar la dependencia de importaciones, que actualmente cubren cerca del 30% del consumo nacional.

El plan vigente prevé un aumento de la producción de unos 300.000 barriles diarios en los próximos cinco años, lo que permitiría cubrir alrededor del 80% de la demanda. Sin embargo, la directiva indicó que ahora se estudia la posibilidad de ampliar esa meta hasta el 100%.

El precio del diésel en Brasil ha aumentado cerca de un 20% en las últimas semanas (Europa Press)
El precio del diésel en Brasil ha aumentado cerca de un 20% en las últimas semanas (Europa Press)

“Estamos revisando ese plan para evaluar si podemos llegar a cubrir toda la demanda en cinco años”, afirmó Chambriard, quien subrayó la importancia estratégica del diésel para el transporte de mercancías y el sector agrícola en Brasil.

El precio del diésel en Brasil ha aumentado cerca de un 20% en las últimas semanas, según datos de la Agencia Nacional del Petróleo, lo que generó presión sobre los costos logísticos y la inflación. Para garantizar la autosuficiencia, Petrobras planea ampliar la capacidad de sus refinerías, entre las cuales se destaca la expansión de la Refinería Abreu e Lima —que podría elevar su producción en unos 300.000 barriles diarios— y el aumento de la capacidad de la Refinería Duque de Caxias mediante su integración con el Complejo de Energías Boaventura.

La compañía también trabaja en la adaptación de sus plantas para priorizar la producción de diésel y no descarta evaluar la adquisición de refinerías privadas si resultan estratégicamente viables. La discusión del nuevo plan comenzará en mayo y la versión definitiva podría anunciarse en noviembre.

Chambriard señaló que lograr la autosuficiencia permitiría reducir la exposición de Brasil a las oscilaciones externas y garantizar mayor estabilidad en el abastecimiento energético.

(Con información de Reuters)

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