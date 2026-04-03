Crimen y Justicia

Hallaron el cuerpo de una adolescente en su casa de Entre Ríos: llevaba casi tres días muerta e investigan a los padres

La joven presentaba una discapacidad. Los adultos se encontraban en el lugar al momento del allanamiento y no habían denunciado lo ocurrido. Ahora, son investigados por abandono de persona extremo

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Vista exterior de dos vehículos policiales, un coche y una camioneta, junto a varios agentes de policía en una calle arbolada frente a casas
La escena donde fue encontrada muerta la adolescente (Foto: Uno Entre Ríos)

Una adolescente con discapacidad fue hallada sin vida en la localidad de Federación, provincia de Entre Ríos, durante la mañana del miércoles. La investigación apunta directamente contra sus padres y las autoridades esperan el resultado de la autopsia para confirmar las circunstancias en las que murió la menor.

Su cuerpo fue encontrado en el interior de una vivienda ubicada en el barrio San Carlos, tras la denuncia de un vecino que alertó a la Policía sobre la situación. El hallazgo movilizó a personal de la Jefatura Departamental Federación, que confirmó el deceso al arribar al domicilio.

Según la información preeliminar de los peritos, se estima que la joven llevaba fallecida entre 24 y 36 horas antes de ser encontrada. Con este dato y dada la discapacidad que presentaba la menor —no podía valerse por sus propios medios y dependía de otra persona para subsistir—, la Policía procedió a la detención de los padres de la víctima, quienes estaban presentes en la vivienda al momento de la llegada de las autoridades y no había realizado la denuncia por la muerte.

El cuerpo de la joven fue trasladado a Concordia
El cuerpo de la joven fue trasladado a Concordia

Ambos fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. La fiscal Josefina Penón ordenó el resguardo del inmueble y el inicio de las actuaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 7páginas, el cuerpo fue enviado a Concordia para que se realice la autopsia correspondiente. Las autoridades esperan los resultados para poder avanzar en una imputación mayor contra los padres al confirmar o descartar si existió algún tipo de violencia.

Hasta el momento, la causa quedó caratulada como “abandono de persona seguido de muerte”, puesto que para Penón la adolescente se encontraba en una situación de abandono extremo.

Según pudo saber el portal Uno Entre Ríos, la madre de la víctima atraviesa un cuadro de salud mental delicado, mientras que el padre fue alojado en una celda de la jefatura local.

Rescataron a un menor que estaba encerrado en una jaula

Durante la jornada del jueves, se conoció la noticia de que un niño de 11 años, con autismo, fue rescatado por la Policía Bonaerense tras permanecer encerrado en una jaula. Su padre fue detenido. Según informaron fuentes policiales a 0221.com.ar, la intervención comenzó por un llamado anónimo que alertó sobre gritos provenientes del interior de la vivienda.

Los agentes accedieron de inmediato al domicilio y encontraron al menor en una casilla de dimensiones reducidas, fabricada con materiales improvisados y cerrada con trabas externas. El niño se encontraba sin remera, descalzo y con un pañal de tela, en evidente estado de vulnerabilidad y angustia, con dificultades para comunicarse y señales de profundo malestar emocional. El hombre que se hallaba en la casa se identificó como el padre y, ante la Policía, justificó el encierro “por cuestiones de seguridad”, argumentando que el menor padecía un trastorno del espectro autista. A pesar de su explicación, fue detenido en el acto.

Un camino rural o suburbano de asfalto rodeado de árboles y vegetación seca y verde, bajo un cielo azul claro en un día soleado
Vista de la calle en La Plata donde tuvo lugar el rescate de un nene con autismo que había quedado encerrado en una caja (Google Maps)

Durante la inspección, la Policía consultó sobre la posible tenencia de armas y el acusado entregó una escopeta calibre 12 junto con municiones, elementos que fueron incautados y sumaron gravedad al expediente judicial.El hombre fue imputado por privación ilegal de la libertad agravada y tenencia ilegal de arma de guerra. La investigación judicial busca esclarecer la responsabilidad penal del acusado y las circunstancias que condujeron al encierro del menor, así como el posible involucramiento de otras personas.

Los peritos intentan determinar el tiempo que la víctima estuvo en esa situación y si existían antecedentes de denuncias previas en el entorno familiar. Además, no se descarta que vecinos del barrio Lisandro Olmos sean citados como testigos.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de La Plata, que ya tomó declaración a los involucrados y coordina nuevas diligencias.

Tras el operativo, el niño fue restituido a su madre y quedó bajo resguardo de los organismos de Niñez, que informaron que recibirá asistencia especializada para cubrir sus necesidades médicas y emocionales, además de garantizar su contención.

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