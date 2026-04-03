El llamativo análisis de Carlos Tevez tras la derrota de Talleres ante Boca: su enorme elogio para Tomás Aranda

La caída de Talleres de Córdoba frente a Boca Juniors en el Estadio Mario Alberto Kempes dejó un balance inesperado en el vestuario local. Carlos Tevez, entrenador del conjunto cordobés, realizó un diagnóstico particular tras el 1-0 sufrido por su equipo, adjudicando el resultado a errores propios y destacando el desempeño de un juvenil rival.

Tevez expresó que el encuentro fue sumamente equilibrado y que Boca Juniors sólo generó una ocasión clara, suficiente para imponerse. “Era un partido para 0-0. Boca llegó una vez y te hizo el gol, es la jerarquía de los grandes. Lo tomo de esa manera. Contento no me voy porque no me gusta perder”, sostuvo el técnico en conferencia de prensa. Para el técnico, el resultado no reflejó la paridad mostrada sobre el césped, ya que el único tanto de la noche surgió de una equivocación defensiva propia y no de una construcción ofensiva rival.

En el análisis táctico, Tevez remarcó que Talleres de Córdoba sigue en formación y que las ausencias por lesiones y la falta de ritmo de algunas piezas claves condicionaron el desarrollo del partido. “Este equipo está en construcción y con los problemas de las lesiones tengo el optimismo que podemos dar más”, declaró el entrenador. El exjugador de Boca Juniors valoró la actitud de sus dirigidos y la evolución que percibe semana tras semana.

Una de las notas destacadas de la noche fue el rendimiento de Tomás Aranda, defensor de Boca Juniors, quien recibió una mención especial de Tevez. “No descubro nada: es un jugador extraordinario, parece que tiene diez años en Primera. Hoy que lo vi en vivo sigo pensando lo mismo”, señaló el entrenador. El elogio no pasó inadvertido, ya que Aranda, con apenas minutos en la máxima categoría, se mostró sólido en la faz ofensiva y fue elegido como la figura del encuentro.

Respecto a los próximos desafíos, Tevez subrayó la importancia de recuperar a los futbolistas lesionados y de consolidar al plantel en el tramo final del Torneo Apertura. “Los cuatro partidos que vienen son fundamentales. Si la gente que se tiene que poner bien se pone bien le podemos pelear a cualquiera”, remarcó el técnico de Talleres de Córdoba. El entrenador insistió en que la falta de extremos en plenitud física ha condicionado la campaña y que el equipo necesita más tiempo de trabajo para alcanzar su potencial.

Otras frases de Carlos Tevez en la conferencia de prensa:

“Me gustó el equipo, a medida que van pasando las semanas y los partidos se van sintiendo mejor. Me gustó el equipo que sale a jugar de igual a igual contra un grande como es Boca y que en eso arriesga, eso juega y no cambia su postura.”

“Lo que cambiamos nosotros del primer tiempo al segundo tiempo, para mí, es otro equipo. Porque tenés un medio campo en el que tenés muchos volantes y no tenés gente por afuera. Pero es así, el armado del equipo”.

“El equipo está en construcción. Los puntas están para 30 minutos y nada más. Le faltan 6 meses más. Así de simple. Que hoy en el fútbol argentino no lo tenés”.

“Los partidos que vienen son fundamentales. Si nos metemos dentro de los ocho, creo que le podemos pelear a cualquiera”.

“La falta de variantes ofensivas en plenitud física se notó especialmente en la comparación entre un tiempo y otro. Como dije antes, tengo esperanza de que los extremos puedan cerrar el campeonato de la mejor manera”.