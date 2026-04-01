El momento en el que la emoción le ganó a Messi durante la goleada de Argentina ante Zambia en La Bombonera

Ocurrió en la previa del 5-0 de la selección argentina ante Zambia

Lionel Messi se reencontró con su mejor versión en el último amistoso que la selección argentina disputó en el país antes del Mundial de 2026: con una actuación decisiva en La Bombonera, el capitán no solo anotó un gol notable y brindó una asistencia, sino que recortó aún más la brecha en la histórica carrera para alcanzar los mil goles oficiales que lidera Cristiano Ronaldo. El partido, que finalizó con un contundente 5 a 0 ante Zambia, dejó en claro el rol central de Messi en el equipo y en el panorama global del fútbol.

En la victoria frente al conjunto africano, Messi marcó el segundo tanto argentino luego de una combinación con Alexis Mac Allister y, previamente, habilitó con un pase sutil a Julián Álvarez para la apertura del marcador. Durante la segunda mitad, en un gesto que subraya su liderazgo, le cedió un penal a Nicolás Otamendi, quien disputará su último torneo con la selección en el inminente Mundial. El tercer gol llegó tras un autogol de Dominic Chanda, mientras que el cierre estuvo a cargo de Valentín Barco, quien capitalizó una jugada construida por un pase aéreo de Messi hacia Nicolás González, culminada con una habilitación de taco.

Para la Pulga, de 38 años, también fue un partido especial, porque todo indica que será su última Copa del Mundo (la sexta en su carrera). Y este encuentro en el hogar de Boca Juniors podría haber sido el último en el país con la casaca de la Selección. Por eso, sorprendieron las imágenes cuando, durante el calentamiento, fue ovacionado por La Bombonera y, al escuchar las muestras de cariño, no pudo contener la emoción. En consecuencia, sus ojos se enrojecieron y algunas lágrimas afloraron.

Messi sigue ampliando su récord como máximo goleador y asistente argentino

El impacto de Messi va más allá de la estadística puntual ante Zambia. Con 116 goles y 62 asistencias en 198 partidos con la selección argentina, el rosarino se consolida como el máximo goleador y el jugador con más partidos disputados en la historia de su selección nacional, según informó Infobae. A nivel de clubes, su legado se refleja en 672 goles y 269 asistencias en 778 partidos con el Barcelona, 32 goles y 34 asistencias en 75 encuentros con el París Saint-Germain y 82 tantos y 43 asistencias en 94 apariciones con el Inter Miami.

El triunfo ante Zambia fue el segundo partido de Messi con la selección argentina en 2026, pero el octavo de su temporada a nivel clubes. Esta temporada, el argentino viene de marcar cinco goles en seis encuentros con el Inter Miami y había alcanzado su gol oficial número 900 en la revancha frente al Nashville SC por la Concachampions, aunque ese cruce significó la eliminación del equipo estadounidense. Dos semanas antes, Messi convirtió otro tanto de tiro libre ante el New York City en la MLS.

En el amistoso previo ante Mauritania, también disputado en La Bombonera, Messi tuvo minutos en la segunda parte, pero no consiguió ni gol ni asistencia en esa ocasión.

Valentín Barco selló la goleada en la Bombonera

El duelo de los 1.000 goles: Messi recorta distancias con Cristiano Ronaldo aprovechando la inactividad del luso

El duelo estadístico entre ambos astros se intensificó en el inicio de 2026 gracias a la ausencia forzada de Cristiano Ronaldo, quien cumplió 41 años recientemente y se ha perdido los últimos compromisos con el Al Nassr y la selección de Portugal por lesión. Su último gol oficial data del 25 de febrero, cuando anotó ante el Al Najma en la Saudi Pro League, de acuerdo a Infobae. La distancia hoy es de 63 goles, pero Messi, en plena forma, reduce progresivamente la diferencia jornada tras jornada.

En la tabla histórica de goleadores internacionales, Cristiano Ronaldo mantiene la ventaja con 143 goles con la selección de Portugal, seguido por Messi con 116. El tercer lugar lo ocupa Ali Daei con 109 tantos marcados para Irán.

Los registros competitivos del portugués comprenden 965 goles y 261 asistencias en 1.312 partidos desglosados en Al Nassr (121), selección de Portugal (143), Manchester United (145), Juventus (101), Real Madrid (450) y Sporting Lisboa (5).

Aunque todavía no confirmó que irá por el bicampeonato en el Mundial, todo indica que lucirá la cinta en Estados Unidos, México y Canadá 2026. El palmarés de Messi lo sitúa como el mayor coleccionista de títulos en la historia del fútbol mundial, con un total de 48 trofeos: 35 con el Barcelona, tres con el PSG, seis con la selección argentina y tres con el Inter Miami. E irá por más gloria.