El régimen norcoreano inaugurará un museo en homenaje a los soldados norcoreanos caídos en la guerra de Ucrania

Kim Jong-un, ofrece un discurso durante una sesión de la Asamblea Suprema del Pueblo en el parlamento en Pyongyang (Associated Press)

El régimen norcoreano celebrará este mes una ceremonia para enterrar los restos de soldados caídos en combate en el extranjero junto a Rusia en la guerra contra Ucrania, según informaron el viernes medios estatales. Pyongyang envió miles de soldados, además de misiles y municiones, para apoyar al ejército ruso en la invasión.

El país está construyendo un museo en homenaje a los soldados caídos, y los medios norcoreanos informaron que el proyecto está completado en un 97%. Según la agencia KCNA, la ceremonia para enterrar los restos y la inauguración del museo se realizarán a mediados de abril, “con motivo del primer aniversario de las operaciones concluidas para la liberación de Kursk”.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, visitó el lugar y supervisó las etapas finales del museo, incluida la disposición de las exposiciones y monumentos. Kim elogió el progreso y describió el museo como un monumento a la época y un centro para la educación en patriotismo, sin dejar de resaltar el “gran heroísmo” de los soldados fallecidos.

Seúl estima que aproximadamente 2.000 norcoreanos murieron en el conflicto bélico. A cambio, Corea del Norte estaría recibiendo ayuda financiera, tecnología militar, alimentos y energía de Rusia, lo que le permite sortear parte de las sanciones internacionales impuestas por sus programas nucleares prohibidos, según analistas.

El recinto incluirá una zona dedicada a los llamados “héroes” y otra con exhibiciones de armas incautadas en el frente, y deberá alcanzar un alto nivel arquitectónico, según la directiva de Kim.

El líder norcoreano Kim Jong abraza a un soldado mientras asiste a una ceremonia nacional de reconocimiento para los comandantes y combatientes de la unidad de operaciones en el extranjero del Ejército Popular de Corea, el 22 de agosto de 2025 (REUTERS)

El despliegue de personal norcoreano en Kursk respondió, según publicó el medio norcoreano, a la solicitud de apoyo de Rusia ante la dificultad de sus propias fuerzas para rechazar el avance ucraniano. Pyongyang envió entre 10.000 y 12.000 soldados para reforzar la defensa de la región, después de que las unidades ucranianas consiguieron hacerse con aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados a principios de agosto de 2024 durante una ofensiva sorpresa.

El régimen norcoreano confirmó en abril del año pasado el despliegue de tropas en apoyo a Rusia y reconoció bajas en combate. Desde entonces, Kim ha presidido diversas ceremonias para honrar a los soldados caídos, incluyendo homenajes personales y la entrega de medallas y flores junto a imágenes de los fallecidos. En julio, medios oficiales mostraron a Kim rindiendo homenaje a ataúdes cubiertos con la bandera norcoreana, aparentemente de soldados repatriados.

En el marco de la próxima inauguración delmuseo en Pyongyang para conmemorar la intervención de fuerzas norcoreanas en apoyo a Moscú, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, advirtió sobre un incremento significativo de los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa durante 2025.

El líder norcoreano Kim Jong Un visita el Museo Conmemorativo de Hazañas de Combate, en Pyongyang, Corea del Norte (REUTERS)

Shoigú detalló que el número de ofensivas aéreas sobre instalaciones en distintas regiones de Rusia superó las 23.000 en 2025, frente a las 6.200 registradas el año anterior, lo que supone casi el cuádruple. El funcionario ruso también reconoció un alza en los atentados y actos de sabotaje dentro del territorio ruso, atribuidos a la inteligencia ucraniana.

Durante una reunión del Consejo de Seguridad en Yekaterimburgo, Shoigú informó que en 2025 se perpetraron 1.830 atentados terroristas en Rusia, lo que representa un incremento del 40 % respecto a 2024 y multiplica por 6,5 la cifra anotada en 2023.

El entrenamiento especial de las fuerzas de Corea del Norte

El líder del régimen norcoreano inspeccionó ‌una base de entrenamiento ‌de las fuerzas de operaciones especiales y ​asistió a las pruebas de armas avanzadas de combate, según informó el domingo pasado la agencia estatal ‌de noticias KCNA.

Kim Jong-un visitó una base de entrenamiento de operaciones especiales en Corea del Norte (REUTERS)

Kim Jong-un ⁠también observó las pruebas de un nuevo tanque ⁠de batalla principal, el cual puede contrarrestar ​casi todas ​las armas antitanque ‌existentes.

Por otra parte, asistió a una prueba en tierra de un motor de combustible sólido de alto empuje para misiles ‌fabricados con materiales de ​fibra de carbono, ​que ​según KCNA tenía un ‌empuje máximo de 2.500 ​kilonewtons y ​formaba parte de un plan quinquenal para mejorar las ​capacidades de ‌ataque estratégico del país.

(Con información de AFP)