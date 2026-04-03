Un delincuente recuperó la libertad y volvió a caer días después por robar un auto en Lomas del Mirador

El dueño de la camioneta pautó una venta y fue con la policía. Se encontraron en el Shopping de San Justo

Un hombre, que recuperó la libertad hace solo diez días tras cumplir una condena por robo automotor, fue detenido nuevamente por el mismo hecho en Lomas del Mirador. Lo atraparon porque el dueño del vehículo sustraído encontró las ruedas en un sitio de venta de redes sociales.

El robo ocurrió el viernes pasado, cuando el ladrón aparentemente solo, se acercó al rodado -una Renault Trafic- e intentó abrirlo utilizando una técnica especializada para modelos antiguos sin llaves computarizadas. Al lograrlo, se dio a la fuga con la camioneta estacionada sobre la avenida Juan Manuel de Rosas al 900. El robo quedó registrado por cámaras de seguridad y fue denunciado en la Fiscalía N° 1 de La Matanza, a cargo del fiscal Luciano Borda.

El personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría de San Justo tomó la investigación y comprobó que varios robos similares, con el mismo patrón, habían ocurrido en la zona.

El hombre señaló que detectó una publicación de las ruedas originales, reconocibles por características particulares, que la habían puesto a la venta en una plataforma digital. Con aval judicial, la Policía recomendó pactar una compra controlada para identificar a los responsables, de acuerdo con lo informado por Primer Plano Online.

Un hombre robó un vehículo ubicado sobre la calle Juan Manuel de Rosas al 900 y pretendía vender las partes por Internet

El encuentro se concretó en el Shopping de San Justo, donde se organizó un operativo encubierto. El sospechosos, identificado como M. A. M. llegó al lugar, acompañado de su hijo, a bordo de una Chevrolet Tracker negra. En el momento de la transacción ambos fueron detenidos por personal policial.

Tras la identificación, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio del hombre, en la calle Fournier al 3800 de Gregorio de Laferrere. En la vivienda encontraron el resto de la Renault Trafic sustraída, a medio desarmar y sin las ruedas originales ni la batería, que también habían sido ofrecidas en la plataforma. El vehículo recuperado quedó secuestrado por orden judicial.

El audulto, identificado como reincidente, tenía tres condenas previas por robo automotor, todas cumplidas en distintas cárceles bonaerenses. De acuerdo con la información recabada, había salido de la Unidad Penal 60 de Merlo hacía apenas una semana y media.

La víctima logró recuperar la mayor parte de su camioneta gracias a la rápida detección de la venta en la red social y la coordinación con la policía. Los agentes también secuestraron en el domicilio otros elementos de interés para la causa, la cual fue caratulada como hurto automotor y encubrimiento. El imputado quedó detenido y su hijo fue puesto a disposición de la fiscalía para determinar su eventual participación en el hecho.

Poco despues el hijo del sospechoso fue puesto en libertad luego de que la justicia determinara que no tuvo nada que ver con el hecho y sólo alcanzó al padre para concretar la transacción.

La policía continúa la investigación para establecer si hay más personas involucradas en la maniobra También se analiza si existen vínculos con otros robos recientes de vehículos de modelos antiguos en la zona. La causa permanece en la Fiscalía N° 1 de La Matanza y la camioneta fue entregada a la víctima tras las pericias correspondientes.

Vendían autos robados y falsificaban documentos

Dos individuos fueron arrestados por la Policía Federal Argentina, acusados de integrar una banda dedicada a la comercialización de vehículos robados.

Una pareja fue detenida en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, acusada de integrar una banda dedicada a la venta de vehículos robados y la falsificación de documentos automotores. El operativo estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), que realizó un allanamiento en una vivienda de la calle Grito de Ipiranga al 4100, en el marco de una investigación que ya contaba con otros detenidos.

La causa se inició en agosto de 2024, cuando la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Isidro comenzó a seguir los movimientos de una red vinculada a la falsificación de documentación y la comercialización de autos robados. En febrero del año pasado, los agentes habían arrestado a un hombre identificado como J. A. T., de 30 años, quien permanece con prisión preventiva por riesgos procesales y peligro de fuga. Su excarcelación fue denegada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Como resultado del nuevo allanamiento llevado a cabio los primeros días del mes, la policía detuvo a B. Q., de 31 años, y a D. J. S., de 30 años. En el procedimiento se incautaron un Volkswagen Gol Trend blanco sin dominio colocado, con patentes provisorias y pedido de secuestro por robo, una motocicleta, tres teléfonos celulares, una CPU, cédulas de identificación automotor y 104.220 pesos en efectivo.

Los detenidos están acusados de asociación ilícita, uso de documentos públicos falsos, encubrimiento agravado y estafa. La investigación continúa bajo la órbita del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro.