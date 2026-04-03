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El momento de la amarilla a Leandro Paredes que la transmisión no mostró: “No quería perderme el Superclásico”

Frente a Talleres en Córdoba, el volante reclamó una posición adelantada y en el minuto 90 el árbitro Arasa le sacó su quinta tarjeta amarilla. Podrá volver ante River Plate

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*La amonestación a Paredes

Leandro Paredes se aseguró su presencia en el Superclásico ante River Plate al forzar una amonestación durante el triunfo de Boca Juniors 1-0 sobre Talleres en Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura, lo que lo dejará suspendido para el partido ante Independiente, pero habilitado para reaparecer en la fecha 14ª en el Estadio Monumental.

En el minuto 90 del encuentro, el volante le reclamó al juez de línea una posición adelantada, en una jugada que de milagro no terminó en gol de Talleres y que fue desestimada por un offside inexistente. Paredes protestó de manera efusiva contra el línea y el árbitro Nazareno Arasa lo amonestó. De esta manera, el capitán de Boca llegó a su quinta tarjeta amarilla y se aseguró estar a disposición frente al clásico rival.

“Como dije antes, no quiero perderme ningún partido, pero llegué a la cuarta justo en este partido, y no quería perderme el clásico, lo pensamos mucho y se dio así”, le reconoció Paredes a ESPN luego del encuentro.

Otra toma de la amonestación a Leandro Paredes ante Talleres de Córdoba

La gestión deliberada de la quinta tarjeta amarilla por parte de Paredes, evidenció la importancia estratégica de preservar a figuras clave en un mes con una seguidilla de partidos en el plano local y el comienzo de la Copa Libertadores.

Paredes no fue titular ya que el entrenador Claudio Úbeda decidió resguardarlo porque este martes jugó para la selección argentina. Ingresó en el minuto 61 por Ander Herrera. Fue en un momento en el que Boca Juniors requería mayor control en el mediocampo y claridad en la conducción del juego. Su entrada fue determinante para consolidar la victoria, ya que el equipo ganó ritmo en la mitad de la cancha y, tras una jugada hilvanada por Tomás Aranda y una asistencia de Miguel Merentiel, Adam Bareiro marcó el gol del triunfo.

“Leandro es un líder súper positivo para nosotros. Después del primer partido de la Selección el domingo vino, estuvo con nosotros, jugó (ante Zambia) y al otro día ya estaba a las 7 a. m. con nosotros en el entrenamiento. Él siempre quiere estar, solo habían pasado 48 horas del partido que jugó y teníamos que pensar en el futuro y todo lo que viene por delante. Yo consideraba que lo mejor era que entrara en el segundo tiempo si el equipo lo necesitaba, y cuando lo necesitó entró él y Santiago (Ascacíbar), que también venía reponiéndose de una lesión. Si los ponemos los dos juntos el partido completo la recuperación por ahí es más lenta, ahora que el resultado es positivo parece que las decisiones que tomamos están bien, pero ese fue el criterio que aplicamos”, contó Úbeda luego del encuentro.

*El testimonio de Paredes

La última actualización de amonestaciones confirmó que siete jugadores recibieron la quinta tarjeta amarilla y deberán cumplir automáticamente una fecha de suspensión en la decisiva jornada 13: Leandro Paredes (Boca Juniors), Augusto Max y Alexis Steimbach (Gimnasia y Esgrima L.P.), Ramiro Carrera (Lanús), Franco Amarfil (Platense), Marcos Acuña (River Plate) y Santiago Salle (Sarmiento).

El reglamento establece que las tarjetas amarillas se reinician al comenzar los octavos, pero si un jugador llega a la quinta amonestación en la última fecha de la fase regular, la sanción debe cumplirse sin excepción, una situación que obliga a los entrenadores a ajustar sus formaciones y estrategias.

Para Paredes, la apertura de la ventana internacional por la Copa Libertadores le permitirá mantenerse en ritmo competitivo, ya que podrá disputar el debut en Chile, el martes 7, ante Universidad Católica, así como el primer duelo en condición de local ante Barcelona de Ecuador, sin que su sanción por el torneo doméstico afecte su participación internacional.

En el plano nacional, Boca Juniors se ubica tercero en la Zona A del certamen con 20 puntos, pero aún faltan los partidos de Vélez (22) y Estudiantes de La Plata (21).

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