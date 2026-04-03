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Cinzia lloró al recibir la propuesta de casamiento de su novio en Gran Hermano: “En diciembre dame el ‘sí’ en el altar”

El futbolista sorprendió a la participante con palabras de amor y una declaración que la hizo emocionar frente a sus compañeros

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La participante de Gran Hermano se emocionó al ver el video de su pareja (Video: GH, Telefe)

La emoción se apoderó de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) en una de las noches más sensibles de la edición, cuando Cinzia Francischiello recibió un mensaje de sus seres queridos que la dejó completamente quebrada. Entre palabras de aliento, recuerdos familiares y muestras de amor a la distancia, hubo una voz que terminó de desarmarla: la de su novio, el futbolista Dylan Gissi.

El momento se dio en el clásico segmento en el que los participantes reciben mensajes desde el exterior, una instancia que suele marcar un quiebre emocional dentro del reality. En ese contexto, la participante escuchó primero a su familia, que se encuentra repartida en distintos países, lo que ya anticipaba la carga emocional del instante.

“Hola, mami, orgullosísima de ti. Síguelo dando todo y más, como siempre. Yo te recuerdo que te amo desde el infinito hasta más allá”, le dijo su madre desde Venezuela. Luego se sumaron su padre y su hermana, quienes desde Estados Unidos le recordaron cuánto la aman y le pidieron que confíe en sí misma.

El futbolista Dylan Gissi expresa su deseo de casarse con Cinzia en diciembre durante un mensaje especial en Gran Hermano
El futbolista Dylan Gissi expresa su deseo de casarse con Cinzia en diciembre durante un mensaje especial en Gran Hermano

Pero el punto más alto llegó cuando apareció la voz de Gissi. Con un tono íntimo y afectuoso, el defensor le habló directamente al corazón: “Bueno, nena, acá estoy. No sabés lo que te extraño, pero sé que estás en el lugar indicado, que es tu momento. Disfrutalo y seguí siendo protagonista de tu vida como venís”. La frase, cargada de orgullo y admiración, ya había generado un impacto en la casa, pero lo que vino después fue aún más fuerte.

“Sabés que estoy siempre cerca, apoyándote, cuidándote y mirándote todos los días. Y no sabés las ansias que tengo de que llegue diciembre y que me des el sí en el altar, niña. Te amo, te amo, te amo”, cerró el futbolista, desatando la ovación del público y las lágrimas de su pareja.

La reacción de Cinzia fue inmediata. Visiblemente conmovida, no pudo contener el llanto y se llevó las manos al rostro mientras intentaba procesar la mezcla de emociones. Sol la abrazó y, entre lágrimas, tomó la palabra y dejó ver el profundo vínculo que la une con su pareja y su familia.

Cinzia confirma en vivo su inminente boda y destaca la importancia de Dylan Gissi en su vida
Cinzia confirma en vivo su inminente boda y destaca la importancia de Dylan Gissi en su vida

“Mira, habló mi mamá, después mi hermana, después mi papá… y después mi novio, que es mi persona vitamina”, expresó, en una definición que resume el lugar que ocupa Gissi en su vida. Luego, en un relato sincero, recordó el camino que los llevó hasta ese presente: “Yo me vine a Argentina para acompañarlo a él en su sueño. Todos saben que un deportista siempre necesita a alguien al lado que lo aliente”.

La frase no solo aportó contexto a su historia personal, sino que también explicó el rol que ella misma eligió ocupar durante años. “Yo soy eso para él. Y hoy es él el que me acompaña a mí en mi sueño”, agregó, marcando el ida y vuelta emocional que sostiene la pareja.

El conductor Santiago del Moro intervino en ese momento para destacar el dato que había dejado el mensaje: la inminente boda. “Se nos casa”, comentó con entusiasmo, generando una sonrisa entre los presentes y un nuevo pico de emoción en la participante.

La relación entre Cinzia y Dylan Gissi se forja entre mudanzas internacionales y el apoyo mutuo a sus sueños personales
La relación entre Cinzia y Dylan Gissi se forja entre mudanzas internacionales y el apoyo mutuo a sus sueños personales

“Sí, Santi, me caso en diciembre y estoy demasiado feliz. Nunca estuve tan feliz”, confirmó ella, aún con la voz entrecortada. Luego, dedicó palabras de profundo amor hacia Gissi: “Es la persona más increíble, más buena, más noble que conocí en mi vida. Le agradezco tanto a Dios que me apoye en este sueño”.

El relato también incluyó un agradecimiento especial a su familia, a quienes definió como su sostén incondicional. “Esos cuatro que están ahí son todo para mí, todo para mí, todo para mí. Los amo”, repitió, dejando en claro que, pese a la distancia, su círculo más íntimo sigue siendo su motor dentro del juego.

La historia de Cinzia y Dylan no es una más dentro del universo del reality. Se trata de una relación construida entre viajes, mudanzas y decisiones importantes. Él, nacido en Ginebra, con una carrera futbolística que lo llevó por distintos países y categorías del fútbol argentino; ella, apostando a acompañarlo en ese recorrido, incluso dejando su país para instalarse en Argentina.

Antes de su ingreso al programa, la pareja había dado un paso clave: el compromiso. La propuesta, que se concretó semanas antes de que ella cruzara la puerta de la casa más famosa del país, ya anticipaba un futuro juntos que ahora suma un nuevo capítulo con la exposición mediática del reality.

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