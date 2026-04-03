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Santiago Almeyda confirmó que tuvo un apasionado encuentro con Florencia Peña: “La conozco desde antes de Gran Hermano”

El exparticipante del reality show de Telefe no esquivó las preguntas de Ángel de Brito en LAM y, entre bromas y respuestas picantes, terminó admitiendo su particular historia junto a la actriz

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El ex Gran Hermano reveló que tuvo al menos un encuentro íntimo con la actriz (Video: LAM, América TV)

Santiago Almeyda quedó en el centro de la escena mediática luego de que se reavivara una historia del pasado vinculada a Florencia Peña. La actriz contó, sin dar nombres, que tuvo un trío sexual con un famoso y otra actriz. El nombre del ex Gran Hermano no tardó en ser vinculado a ella y ahora él decidió enfrentar las versiones cara a cara en televisión. Sin esquivar el tema, dejó una frase que terminó por confirmar lo que hasta ahora eran solo especulaciones: “Nos conocimos”.

Todo ocurrió en LAM (América TV), donde Almeyda fue consultado de manera directa por Ángel de Brito sobre la anécdota que había trascendido en los últimos días. Lejos de reaccionar con enojo, el ex GH optó por una mezcla de sorpresa, humor y cautela, en un intercambio que tuvo momentos incómodos pero también distendidos.

“¿Vos estuviste en el trío ese que dice Flor Peña?”, lanzó sin rodeos el conductor, marcando el tono de la conversación. La reacción de Almeyda fue inmediata: risas, incredulidad y una reflexión sobre los tiempos actuales. “A mí me sorprende cómo Florencia… lo que es el streaming, ¿no? Porque ahora ahí vale todo”, comentó, dejando entrever que no esperaba que ese episodio saliera a la luz tantos años después.

flor peña florencia peña
El ex Gran Hermano reveló que conoció a Florencia Peña antes de ingresar al reality, gracias a una amiga en común

Sin embargo, más allá de su sorpresa, no negó el vínculo. “Yo a Flor la conozco de antes de Gran Hermano”, aclaró, y explicó que el contacto se dio a través de una amiga en común. Según relató, el primer encuentro fue en un edificio y luego volvieron a coincidir en un bar, lo que terminó por generar el vínculo que hoy vuelve a estar bajo la lupa.

A lo largo de la entrevista, la expareja de Natalia Fava evitó dar detalles explícitos sobre lo ocurrido, pero sus respuestas fueron lo suficientemente claras como para confirmar su participación en la historia. Incluso, cuando desde el panel insistieron con preguntas más puntuales sobre la dinámica del encuentro, el ex participante eligió correrse con humor y frases ambiguas. “Nos conocimos, Ángel, ya está”, repitió, marcando un límite sobre hasta dónde estaba dispuesto a contar.

En ese ida y vuelta, también dejó ver cierto desconcierto por la exposición actual del tema. “Yo eso lo podría haber dicho hasta en la casa cuando entré y no lo conté nunca”, señaló, en referencia a su paso por el reality. Esa frase no pasó desapercibida, ya que expone el contraste entre la lógica mediática de hoy y la de aquellos primeros años de Gran Hermano, cuando —según él mismo definió— todo era “más auténtico”.

Santiago Almeyda habló por primera vez del suicidio de su hermana
Santiago Almeyda evitó dar detalles explícitos sobre el encuentro con Florencia Peña, pero confirmó la historia con frases ambiguas

“Nosotros no sabíamos quién nos miraba, quién no. Ahí estaba la persona realmente”, reflexionó, diferenciando su experiencia de la actual dinámica televisiva, donde los participantes ya ingresan con una estrategia más definida sobre qué mostrar y qué ocultar.

A medida que avanzaba la charla, el clima en el estudio se volvió más relajado y dio lugar a bromas y comentarios cruzados entre los panelistas. Fue en ese contexto donde surgieron preguntas más picantes, que Almeyda esquivó sin perder la sonrisa. Cuando le consultaron si la situación había ocurrido una o varias veces, respondió con ironía: “Se acordaba bien”, en referencia a Peña, pero sin profundizar.

También evitó entrar en detalles sobre cómo se habría dado la propuesta del encuentro, manteniendo siempre una postura de bajo perfil. Esa actitud, lejos de apagar el tema, terminó alimentando aún más la curiosidad en torno a la historia, que ya se había instalado en la agenda mediática.

En paralelo, el ex GH aprovechó el momento para destacar su vínculo con la actriz desde un lugar positivo. “Es una copada, Flor”, repitió en varias oportunidades, dejando en claro que no existe conflicto entre ellos más allá de la exposición reciente después de lo que salió a la luz.

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