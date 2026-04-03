9 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca en Córdoba: el mensaje en el vestuario, el gesto de Paredes y la pregunta que lo emocionó

Boca Juniors derrotó 1-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 13 del Torneo Apertura. El único gol del encuentro lo marcó Adam Bareiro a los 70 minutos, tras una jugada que comenzó con Tomás Aranda. Con este triunfo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda alcanzó el tercer lugar de la Zona A con 20 puntos y llega fortalecido al debut en la Copa Libertadores.

El entrenador se mostró muy contento por el rendimiento del equipo pese a que jugaron muchos de los habituales suplentes. “La tranquilidad de sentir que los chicos están con un compromiso tremendo cuando entran. Dieron muestra que juegue uno u otro, hacemos hincapié en eso, necesitamos de todos". Sobre cuál fue el mensaje que dejó en el entretiempo, agregó: “Que es importante saber jugar bien y plantear los partidos, pero también hay que saber ponerse el overol y pelear como se hizo en gran parte del segundo tiempo. En estos partidos que tenemos por delante, va a ser algo repetitivo, porque tendremos partidos complejos. Si al valor de la pelota cuando la tenemos le agregamos sacrificio y voluntad de los chicos para dejar todo en la cancha me pone contento y me identifica, ganar acá es muy importante en vistas de lo que viene por delante".

El partido tuvo un primer tiempo parejo. Luego del ingreso de Leandro Paredes y el destacado desempeño del juvenil Tomás Aranda, Boca logró romper el empate. Aranda habilitó a Miguel Merentiel, quien asistió a Bareiro para el 1-0. El delantero paraguayo fue clave en la definición para que el equipo llegara a su noveno partido invicto.

“Siempre estuvimos tranquilos al funcionamiento que queríamos, llevamos juegos invictos y eso es importante, porque el jugador empieza a tomar confianza, a creer en sí mismo y en el grupo. Eso se viene generando, trabajan con humildad y creo que de a poquito vamos dando esos pasos que nos van posicionando en el lugar que nosotros creemos que merecemos”.

Durante el segundo tiempo, Boca Juniors realizó varios cambios para sostener la ventaja. Talleres intentó igualar el marcador, principalmente mediante jugadas aéreas, pero no logró vencer al arquero Leandro Brey y en especial, a una defensa sólida que estuvo integrada por Figal y Pellegrino.

“La defensa de hoy no es alternativa. Eso es lo bueno cuando sabemos que tenemos alternativas de recambio importante, nos generan esto, confianza y en sus compañeros también. Nuestro objetivo es dosificar esas cargas, vamos a tener muchos partidos seguidos, y los que no venían jugando necesitan entrar en ritmo también, y por qué no en un partido difícil como hoy. Nosotros confiamos plenamente en ellos, es parte del apoyo que el grupo le da a los chicos que no vienen jugando".

Leandro Paredes fue amonestado a los 89 minutos y, al llegar a la quinta amarilla, no podrá jugar ante Independiente en la próxima fecha. El mediocampista estará disponible para el Superclásico frente a River Plate. Claudio Úbeda habló de la importancia de tener un jugador como Lea y remarcó un gesto que tuvo con el plantel.

“Leandro es un líder súper positivo para nosotros. Después del primer partido de la Selección el domingo vino, estuvo con nosotros, jugó (ante Zambia) y al otro día ya estaba a las 7 a. m. con nosotros en el entrenamiento. Él siempre quiere estar, solo habían pasado 48 horas del partido que jugó y teníamos que pensar en el futuro y todo lo que viene por delante. Yo consideraba que lo mejor era que entrara en el segundo tiempo si el equipo lo necesitaba, y cuando lo necesitó entró él y Santiago (Ascacíbar), que también venía reponiéndose de una lesión. Si los ponemos los dos juntos el partido completo la recuperación por ahí es más lenta, ahora que el resultado es positivo parece que las decisiones que tomamos están bien, pero ese fue el criterio que aplicamos”.

Sobre el final de la conferencia de prensa, el Sifón se quebró de emoción ante la pregunta del periodista Emiliano Nunia, quien llevaba una gran relación con Miguel Russo, el último entrenador de Boca ganador de la Copa Libertadores. “Me haces emocionar un poco pensando en Miguel. Él me hubiese dicho ‘Claudio, ponete firme, duro, metele duro para adelante que todo va a estar bien’. Es eso, ante situaciones complejas que vamos a tener, y difíciles como jugar una Copa, hay que ponerse duro en todo aspecto. El jugador desde el cuidado, ser agresivo, cuidar la pelota, pensar que cada partido es una final, si nos metemos eso en la cabeza, seguramente vamos a seguir cosechando triunfos”.

Boca Juniors enfrentará a Universidad Católica en Chile el próximo martes desde las 21:30, en su estreno por el Grupo D de la Copa Libertadores. Talleres jugará el lunes 13 de abril contra Defensa y Justicia en Florencio Varela.

OTRAS FRASES DE CLAUDIO ÚBEDA

Los 11 mil hinchas de Boca presentes en el estadio Kempes:

“Impresionante, no tenía dudas que iba a ser así, el apoyo de nuestra gente es importantísimo para sentir el respaldo en cada partido. Cada vez que salgamos de La Bombonera y más en un estadio grande como este, sabiendo que puede venir mucha gente, sabemos que nos van a acompañar siempre”.

La importancia del triunfo en la previa del debut en la Libertadores:

“Es importante no solamente por lo que significa la victoria, sino por el rival y el mantener un invicto largo. Ganar de visitante, que el equipo gane confianza y sepa lo que tiene que hacer dentro de la cancha. Siempre que se gana se genera una autoestima más grande y alta, mucha confianza y es eso lo que tratamos de pregonar”.

Otro elogio a la gran actuación de Tomás Aranda:

“No quiero hablar demasiado de él para protegerlo. Lo dije antes, tenemos que cuidarlo entre todos a Tomy, porque es un chico joven, tiene una proyección importante, entiende el juego y trabaja muchísimo para defender cuando no tenemos la pelota. Es inteligente para ocupar posiciones y tiene hambre de ganar, eso es importante”.

La rotación que se viene por la seguidilla:

“No se discutió mucho puertas adentro, enseguida pensamos que era una buena alternativa. Primero para salir a jugar un partido importante vs Talleres, segundo porque necesitamos dar minutos a los que no vienen jugando, porque vamos a necesitar de todos, es eso. En todos los partidos que vienen independientemente del rival, veremos cómo está cada uno y quiénes se recuperan para jugar, completo o con menos tiempo. Eso lo vamos viendo en el día a día, dependiendo cómo termina cada uno”.