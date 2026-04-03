“Queremos que termine la guerra, pero también el régimen”: la voz de civiles iraníes en pleno conflicto

Una mujer habla por teléfono en medio de un barrio residencial dañado por un ataque, el 30 de marzo de 2026 (REUTERS)

El relato de familias iraníes obligadas a abandonar sus casas tras repetidas ofensias revela el efecto devastador de la guerra en Irán sobre la vida cotidiana en el país. La rutina se convirtió en una sucesión de decisiones difíciles y miedos compartidos.

A pesar de la situación, algunos ciudadanos intentan mantener su vida cotidiana antes del inicio del conflicto. Las cafeterías, parques y espacios al aire libre siguen recibiendo visitantes, como una forma de resistir y buscar normalidad. El deseo de preservar fragmentos de la vida anterior se mezcla con la resignación y el hastío.

Los sectores afines al régimen defienden la continuidad del conflicto y califican la guerra como “santa” y asisten a actos públicos y funerales de funcionarios caídos, incluso bajo el sonido de los bombardeos o durante tormentas. Además, buscan reunirse en plazas y corear consignas para reafirmar su postura.

Las redes sociales también documentan la vigilancia nocturna de los barrios, donde se observa a hombres progubernamentales —junto a integrantes de la milicia Basij e incluso adolescentes— recorriendo las calles en motocicletas y camionetas, según informó Irán International.

Ciudadanos iraníes se reúnen en un parque con motivo del Día de la Naturaleza, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, en Teherán, Irán, el 2 de abril de 2026 (REUTERS)

La división de opiniones se acentúa entre quienes consideran que los ataques podrían precipitar el fin del sistema actual y quienes solo desean el cese de la violencia. Un usuario describió el clima en su familia: la inquietud aumenta cuando los bombardeos disminuyen, por temor a que la guerra acabe sin cambios y las autoridades del régimen se mantengan en el poder.

Elham compartió vía redes el sentir de una conocida: “Cuando no hay ataques, me estresa que sigamos aquí y que estos salvajes sigan en el poder”. El dilema se resume en una confesión: “Cuando hay huelgas, tengo tanto miedo que solo puedo llorar y desear que terminen pronto. Ya ni siquiera sé qué quiero. Solo quiero que se vayan, y que la guerra también. Esta no es una vida que nadie merezca. No queríamos nada más que una vida normal”.

Una mujer reacciona en el interior de la casa de su hermano, dañada por un ataque aéreo, en Teherán, Irán (REUTERS)

En varias zonas urbanas, la inseguridad empujó a miles a desplazarse hacia áreas rurales en busca de algo de calma. Quienes permanecen en sus viviendas, como Golshan en Teherán, describen noches de vigilia y ansiedad. “La noche ya no es un momento para dormir, sino un campo de espera”, escribió X, al relatar la tensión de anticipar el próximo estruendo.

La población civil en Irán enfrenta un panorama de miedo y adaptación permanente. Sin sistemas de alerta efectivos, la sensación de vulnerabilidad es continua. El impacto psicológico afecta a niños, ancianos y adultos por igual, mientras el acceso a servicios médicos se complica para quienes huyen de las áreas más golpeadas.

Golshan confesó que dejó de usar el ascensor en su edificio, temiendo quedar atrapada durante un corte de energía. “Evito el ascensor por miedo a los apagones”, explicó.

Otras voces, como la de Marzieh, relatan cómo la tensión impregna incluso las tareas básicas. “Para muchos, ducharse se ha convertido en una fuente de ansiedad”, escribió, aludiendo al temor de quedar expuestos o sufrir cortes de agua o electricidad en pleno ataque. “Cada momento de sus vidas está lleno de miedo y preocupación”, agregó en su publicación.

Miembros de la policía hacen guardia en una calle en Teherán, Irán, el 12 de marzo de 2026 (REUTERS/Alaa Al-Marjani)

El relato de Golnaz, difundido por el Comité Internacional de la Cruz Roja en redes sociales, ilustra las consecuencias materiales y emocionales de los bombardeos. Tras un ataque que destruyó parte de su vivienda y cortó la luz, reconoció: “Después de eso, nuestra casa dejó de ser un lugar seguro”. La familia buscó refugio con parientes, pero los niños siguen alterados. “Estoy pensando en llevarlos a algún lugar alejado del ruido de la guerra para que se recuperen del trauma”, explicó la madre.

La vida en Irán, bajo el asedio de los ataques, quedó atrapada entre la resistencia diaria, la polarización política y el anhelo de una existencia común, lejos de la guerra.