Alarma en la Fórmula 1 por el “desastre” que estaría atravesando Ferrari a días del inicio de la temporada 2026

El expiloto de la F1 Ralf Schumacher disparó contra Ferrari y criticó a Hamilton

Ferrari se acerca a una temporada trascendental en la Fórmula 1. Después de cerrar un 2025 sin victorias, la escudería italiana afrontará la nueva era técnica de la Máxima con la obligación de concretar buenas actuaciones y aspirar a cortar una racha de 18 años sin títulos. Sin embargo, medios especializados lanzaron vaticinios que generaron preocupación entre los fanáticos. A estos se sumó el histórico piloto Ralf Schumacher, quien disparó contra las decisiones que está tomando el equipo y apuntó a Lewis Hamilton por su rendimiento.

En una participación con el podcast Backstage Boxengasse, producido por Sky Alemania, el piloto alemán aseguró que Ferrari está intentando desarrollar dos monoplazas diferentes de cara a la nueva temporada, alegando que está relacionado con las posturas opuestas de Charles Leclerc y Hamilton. “El desastre, como ya hemos oído entre líneas, parece ser Ferrari una vez más”, comenzó Schumacher, en declaraciones que reprodujo el medio FormulaPassion.

En esta misma línea, según su información, explicó: “Eso es lo más obvio. Están desarrollando dos coches, y casi puedo imaginar por qué, dado que Charles Leclerc y Lewis Hamilton tienen opiniones completamente diferentes sobre el coche. Si es así, entonces es un desastre desde el principio. Siempre lo he dicho porque no se pueden desarrollar dos coches”.

Schumacher alegó que Ferrari estaría construyendo monoplazas específicos para Hamilton y Leclerc (REUTERS/Jakub Porzycki)

Portales especializados como Motorsport y FormulaPassion posicionaron al 2026 como “una temporada crucial” y un “año clave en Maranello”. Además, el segundo indicó que “crece un pesimismo bastante generalizado en torno al Cavallino Rampante” y que “otra temporada decepcionante para Ferrari podría ser fatal para Fred Vasseur (director de Ferrari)”.

Sobre esto último, Schumacher, que ganó seis Grandes Premios en 182 participaciones en la F1, alegó: “Todo depende del rendimiento del equipo. Tenemos que esperar y ver cómo van las pruebas e incluso las dos primeras carreras. Pero, obviamente, si las cosas no van bien, entonces habrá que tomar decisiones. Todo estaba centrado en este año. Nos dijeron que a partir de China no se haría nada más, solo el nuevo coche, así que esperamos que sean más competitivos. Si eso no sucede, habrá cambios. Estoy bastante seguro de eso. Pero todos lo saben. No es nada nuevo en Ferrari. Hay una estadística maravillosa sobre cuántos directores de equipo ha habido y cuántos pilotos han sido reemplazados”.

Aunque las críticas de Ralf Schumacher no se centraron únicamente en la escudería. El ex piloto de Jordan, Williams y Toyota apuntó con fiereza contra Lewis Hamilton y señaló que no está dispuesto a “enfrentarse a los problemas” de su rendimiento. Vale recordar que el británico de 41 años no logró subirse al podio en su primera temporada con Ferrari y fue constantemente superado por Leclerc.

Ralf Schumacher criticó a Hamilton por su rendimiento en el año 2025, donde no logró subirse al podio en ninguna carrera (REUTERS/Jakub Porzycki)

“Casi da pena, y no lo digo con malicia, sino desde un punto de vista puramente humano. Sin duda, es doloroso”, lanzó Schumacher sobre Hamilton, según informó el portal especializado Motorsport. Al mismo tiempo, afirmó que Leclerc “le ganó claramente”, que Hamilton cometió “muchos errores” y aseguró que en su lugar “sería un poco más humilde con la situación”.

Por último, respecto a las alarmantes declaraciones que realizó el siete veces campeón del mundo a lo largo de la temporada 2025, Ralf Schumacher dejó entrever que tiene la sensación de que Hamilton “no quiere que le aconsejen. Yo mismo he sido piloto de carreras. Sé un poco cómo se siente en este momento”.

Cabe recordar que en los últimos días se confirmó que Riccardo Adami, ingeniero de pista de Hamilton durante 2025, fue relegado de su cargo y el británico contará con un nuevo integrante en el 2026. Esto quedó envuelto en una fuerte controversia debido a múltiples contradichos que tuvieron ambos por la radio del equipo y, según los rumores que divulgaron medios especializados, la relación no era la mejor.

En este contexto y con la presentación del diseño del monoplaza pactada para el 23 de enero, Ferrari afrontará el primer test de pretemporada del 26 al 30 de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña. Luego de probar en pista el coche por primera vez, la Fórmula 1 tendrá otras dos pruebas en Bahréin: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.