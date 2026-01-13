Deportes

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

La escudería italiana tendría ligeros retrasos en la colocación de piezas y la presión interna en Maranello se acrecienta con el inicio de la nueva temporada al acecho

Antes del inicio de una temporada clave para Ferrari, la escudería estaría con problemas internos en el desarrollo del nuevo monoplaza (REUTERS/Jakub Porzycki)

Con una sequía de títulos que se estira cada vez más y una última década decepcionante, Ferrari afrontará la revolucionaria temporada 2026 de la Fórmula 1 con una presión incalculable. La Scuderia cerró el 2025 sin ninguna victoria y las expectativas sobre su desempeño con la nueva normativa técnica son elevadas, principalmente porque hace 18 años que no se consagra campeón a nivel pilotos y 17 en constructores. Sin embargo, los últimos informes indican que el equipo italiano enfrenta un retraso inesperado en el desarrollo del flamante monoplaza, al punto de que “la situación es caótica”.

Según reveló el periodista Giuliano Duchessa en Auto Racer.it, medio especializado que sigue de cerca la vida de la escudería roja, algunas fuentes cercanas del equipo describen el ambiente en la fábrica de Maranello como “caótico”. Aunque el chasis del SF-26 ya fue homologado por la FIA y Lewis Hamilton junto a Charles Leclerc ya ajustaron sus asientos, todavía no se realizó el primer encendido del motor, una fase trascendental en el desarrollo del nuevo vehículo y que otras escuderías como Audi, Mercedes y Honda ya completaron durante diciembre.

“La situación es caótica”, puntualizó el periodista mencionado en el portal especializado, atribuyendo los dichos a fuentes internas de la cúpula dirigencial de Ferrari. No obstante, más allá de que dejó entrever que probarán el motor en los próximos días y que esto no supondría un grave problema, atribuye la percepción de caos más a la tensión interna por las altas expectativas que a unos problemas técnicos concretos.

Ferrari todavía no habría llevado a cabo el encendido del nuevo motor para la temporada 2026 (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Los problemas con el motor se centrarían en el cronograma por “un retraso no especificado” debido a cambios repentinos previos al ensamblaje. Pese a esto, el cronómetro no se detiene y las fechas ya acechan a Ferrari. La escudería programó para el 23 de enero la presentación oficial del monoplaza, aunque en esta únicamente revelarían el livery oficial que se utilizará a lo largo del año y no el desarrollo específico de las piezas del nuevo vehículo, algo que suele ser común entre los equipos.

Sin embargo, las primeras pruebas oficiales de la Máxima se llevarán a cabo del 26 al 30 de enero en el Circuito de Cataluña. Allí, por primera vez, todas las escuderías tendrán la oportunidad de probar el nuevo monoplaza en conjunto. No obstante, Frédéric Vasseur, jefe de Ferrari, aseguró que el equipo italiano se limitará a utilizar un prototipo durante los ensayos en Barcelona.

“Es un proceso largo. Significa que el primer enfoque en Barcelona será acumular kilómetros con el coche, entender su fiabilidad, dónde tenemos que mejorar y a qué tenemos que reaccionar. Porque si entiendes algo en Bahréin, no tendrás tiempo de reaccionar para Australia. Barcelona será, con seguridad, para acumular kilometraje, más que para el rendimiento puro”, señaló Vasseur.

Frederic Vasseur, jefe de Ferrari, está en el centro de la tormenta en caso de que la escudería tenga malos resultados en la nueva temporada. Su posición corre peligro desde mediados de 2025 (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

En este sentido, el portal especializado Motorsport, en su sección de Italia, encendió las alarmas al afirmar que algunas escuderías “van con un retraso dramático y no se presentarán el primer día” de actividad en los test de Montmeló “porque su coche no ha podido correr por falta de algunas piezas que no se terminaron a tiempo”.

Al mismo tiempo, hizo hincapié que uno de los equipos más importantes está con problemas, aunque no expusieron el nombre. “Se rumorea que un par de equipos podrían llegar tarde, e incluso podría haber un equipo de élite”, detalló el medio en un artículo que lleva la firma de Franco Nuges.

La presión sobre Ferrari para la nueva era de la Fórmula 1 es clara. El último campeonato de pilotos que obtuvo data del año 2007, de la mano de Kimi Räikkönen, mientras que en el registro en el plano de constructores es del 2008. Luego de un decepcionante 2025 que terminó sin ninguna victoria, las primeras carreras serán decisivas para el futuro de los miembros del equipo, principalmente para la dupla de pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton, además del jefe Frédéric Vasseur.

Después de un 2025 decepcionante en el que nunca llegó al podio, las críticas en Ferrari también se posicionan en Lewis Hamilton (REUTERS/Jean Carniel)

“El propio monegasco ha admitido que las primeras carreras serán cruciales para decidir su futuro, y la falta de competitividad sin duda marcará el final de su relación de una década con Maranello. El futuro de Lewis Hamilton y Frédéric Vasseur también se decidirá el año que viene, tanto positiva como negativamente. El siete veces campeón del mundo tendrá la oportunidad de demostrar su valía en una generación de coches mejor adaptados a su estilo de conducción y, en el caso del Ferrari SF-26, que también llevará su impronta”, argumentó el portal Auto Racer.

A pesar de los desafíos, Ferrari encara la inminente transición técnica con la convicción de que los primeros meses de 2026 decidirán el rumbo de su proyecto deportivo. La presión sobre el equipo y la espera por el primer encendido del motor se intensifican a semanas del debut en Montmeló, en una temporada que será trascendental para el equipo italiano.

