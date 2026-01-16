Tras los ásperos cruces por radio, Ferrari removió al ingeniero de pista de Lewis Hamilton de su cargo

Lewis Hamilton tendrá un nuevo ingeniero de pista en Ferrari de cara a la temporada 2026 (REUTERS/Gintare Karpaviciute)

Luego de una decepcionante temporada 2025, Ferrari comenzó el 2026 con la obligación de conseguir buenos resultados y regresar a la victoria, algo que no logró durante toda la campaña pasada de la Fórmula 1. Sin embargo, las primeras semanas del año están siendo convulsionadas: tras los rumores que indicaban un posible atraso del motor para la nueva normativa técnica, ahora se sumó un importante cambio para Lewis Hamilton. El británico tendrá un nuevo ingeniero de pista luego de que la escudería tomara la decisión de trasladar a Riccardo Adami de su cargo. El cambio se produjo después de un curso en el que se vivieron múltiples episodios de tensión por la radio entre ambos.

Ferrari confirmó la salida de Adami del coche número 44 y detalló que todavía no eligió a su sucesor, aunque espera concretar el reemplazo antes del inicio de las pruebas de pretemporada en Barcelona pactadas para el 26 de enero. “Riccardo Adami ha asumido un nuevo rol dentro de la Scuderia Ferrari Driver Academy como gerente de pruebas de autos anteriores de la Scuderia Ferrari Driver Academy”.

La escudería subrayó el valor de la trayectoria de Adami en el desarrollo de jóvenes valores y en la consolidación del programa de alto rendimiento de Ferrari: “Su amplia experiencia en la pista y su conocimiento de la Fórmula 1 contribuyen al desarrollo de futuros talentos y al fortalecimiento de la cultura del rendimiento en todo el programa”.

No obstante, el cambio se produce después de que la relación entre Hamilton y Adami haya sido objeto de análisis desde las primeras carreras del 2025. Durante la temporada, varios intercambios de radio entre ambos ganaron notoriedad por su tono tenso y directo.

“Los problemas de comunicación y malentendidos surgieron con frecuencia en la pista, lo que agravó aún más el extremadamente complicado debut del británico en Maranello”, analizó el diario italiano La Gazzetta tras conocerse esta noticia. “La relación entre ambos no fue la ideal durante todo el año, con varios malentendidos que incluso provocaron incidentes polémicos”, expuso el medio especializado italiano AutoRacer. “Se había sugerido que la relación entre Hamilton y Adami había carecido de la química necesaria debido a la brevedad ocasional en la radio, aunque esto fue negado tanto por el piloto como por el equipo”, se sumó Motorsport.

El cruce entre Lewis Hamilton y su ingeniero de Ferrari

De hecho, el primer episodio de tensión se vivió en el debut en el Gran Premio de Australia. En una carrera marcada por la lluvia y con un Hamilton todavía adaptándose a Ferrari (principalmente con el volante), Riccardo Adami le dio una serie de sugerencias para intentar ayudarlo mientras el británico estaba octavo: “Por favor, abre el DRS después de cambiar de marcha”. Sin embargo, la respuesta del siete veces campeón del mundo fue tajante: “Déjame hacerlo, por favor, déjame hacerlo”.

Unos minutos después, se produjo una nueva comunicación en el box de la escudería con sede en Maranello: “Sé que es difícil, Lewis, pero intenta mantener el K1 activo”, fue la indicación de Adami en referencia al botón situado arriba a la derecha del volante para ayudar al adelantamiento. “¡No estoy lo suficientemente cerca! ¡Cuando me acerque, lo haré!”, expresó un Hamilton alterado.

Cuando el británico fue consultado sobre el cruce con su ingeniero de pista durante el GP de China, fue cauteloso e intentó bajar la espuma. “Nos estamos conociendo. Obviamente, ha tenido dos campeones o más en el pasado, y no hay ningún problema entre nosotros. Vayan y escuchen las llamadas de radio con otros y sus ingenieros, ¡mucho peor! La conversación de radio que Max (Verstappen) tiene con su ingeniero a lo largo de los años: el maltrato que ha recibido ese pobre tipo. Nunca escribes sobre eso, pero escribes sobre la más pequeña discusión que tengo con los míos”, comentó en diálogo con Sky Sports.

Hamilton atravesó una de las temporadas más complejas de su carrera al no poder subirse al podio en ningún Gran Premio (REUTERS/Jakub Porzycki)

Uno de los episodios destacados ocurrió en el Gran Premio de Miami, donde Hamilton discrepó con las decisiones tácticas de Ferrari después de que lo obligaran a dejar pasar a su compañero Charles Leclerc. Enojado por la indicación, el británico criticó con dureza al muro de boxes por la gestión de equipo, sugiriendo en tono irónico a su ingeniero: “Tómate un descanso para tomar té mientras estás en eso”. Posteriormente, en diálogo con la F1, el propio Hamilton explicó ese tipo de mensajes: “Ni siquiera fue por enfado. No fue algo así como ‘jodidamente deslumbrante’ ni nada por el estilo. Fue simplemente algo como: ‘Vamos, tomemos una decisión’”.

Sin embargo, este no fue el único episodio de tensión en el trazado estadounidense. Al mismo tiempo que afirmaba que la escudería italiana no había realizado un “buen trabajo en equipo” por tener que dejarle su lugar a Leclerc, Riccardo Adami le señaló que Carlos Sainz se estaba acercando con su Williams. “¿Quieres que lo deje pasar también?”, respondió de forma explosiva Lewis.

Otro momento crítico se vivió en Mónaco. Hamilton agradeció por radio durante una vuelta de enfriamiento en la clasificación, pero nunca recibió una respuesta. “¿Estás enojado conmigo o algo así?”, preguntó posteriormente. Ferrari atribuyó el malentendido a una zona del circuito donde no existía comunicación directa con el muro de boxes. El jefe del equipo, Fred Vasseur, aportó claridad sobre el suceso: “No es que estemos durmiendo, ni que estemos tomándonos una cerveza en el muro de boxes. Es solo porque tenemos un tramo de la pista donde acordamos hablar con él”.

El británico lanzó una frase desafiante después de que no le contestaran desde el box

Los tensos intercambios entre ambos perduraron hasta la última carrera en Abu Dhabi, donde también se vivieron ásperos cruces. “Hazme saber cuándo tengo el primero, hombre. Es una mierda ahora”, disparó Hamilton cuando Adami le dijo que tenía dos advertencias por superar los límites de pista. Luego, soltó: “Mira, amigo, deja de decirme con quién estoy corriendo. Ya sé con qué piloto estoy. Solo déjame hacerlo. Estoy corriendo con todos los que están delante”.

Inmediatamente, cuando afirmó por radio que el piloto que tenía adelante había superado los límites de pista y el ingeniero le contestó que iba a reportarlo, Hamilton volvió a reaccionar: “No necesito... solo no me confirmes, por favor. Solo te estaba diciendo. Deja de confirmarme todo”, mientras que desde el box le respondió únicamente “entendido”.

Vale recordar que la trayectoria de Riccardo Adami abarca varias etapas clave en la Fórmula 1. Comenzó en Minardi a comienzos de la década del 2000 y atravesó la transformación de la escudería en Toro Rosso, donde trabajó estrechamente con pilotos como Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo. Desde 2015, su recorrido profesional se ligó a Ferrari, en principio como ingeniero de Vettel, y luego junto a Carlos Sainz y finalmente con Hamilton.

Con este panorama, la escudería italiana deberá encontrarle un reemplazo a Adami antes del inicio de las pruebas de pretemporada de la F1, las cuales comenzarán del 26 al 30 de enero en Barcelona. Luego, en Bahréin, se realzarán dos nuevos ensayos antes del debut oficial en Australia: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.

Antes de trabajar con Hamilton, Riccardo Adami fue ingeniero de pista de Sebastian Vettel y Carlos Sainz (@ScuderiaFerrari)